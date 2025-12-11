ELFBAR e LOST MARY anunciam avanços históricos em P&D e novos protocolos de segurança para 2025

Sais de nicotina, o principal ingrediente dos e-líquidos para cigarros eletrônicos, estudado para melhorar as formulações

Mais de 136.000 testes são executados em 2025 em produtos e-líquidos, aerossóis, materiais e confiabilidade

300 procedimentos de teste implantados como padrão

Aplicações contínuas de inovação e tecnologia alimentadas por mais de 900 patentes concedidas globalmente

LONDRES, 11 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- As marcas líderes mundiais de cigarros eletrônicos ELFBAR e LOST MARY compartilharam hoje as últimas novidades em pesquisa e desenvolvimento, apresentando pesquisas pioneiras sobre formulações de e-líquidos, um portfólio de patentes abrangente e protocolos de teste ampliados.

Ambas as marcas adotaram uma abordagem científica para o desenvolvimento de produtos desde a sua criação, com um investimento anual em pesquisa e desenvolvimento que chega a vários milhões de libras.

"Testes rigorosos continuam sendo fundamentais para nossas operações de P&D", disse Samuel Fu, Diretor de Engenharia de P&D da ELFBAR e LOST MARY. "Ao longo de 2025, mais de 136.000 testes foram realizados em produtos finais, e-líquidos, aerossóis e materiais, indicando nossa busca contínua por padrões de segurança mais elevados."

Sais de nicotina para um desempenho mais seguro

Testes de um estudo recente revisado por pares realizado pelas marcas mostram que bobinas de aquecimento de níquel-cromo saturadas com e-líquido contendo 2% de lactato de nicotina — um sal de nicotina comumente usado em cigarros eletrônicos — liberam significativamente mais níquel do que as bobinas com e-líquido contendo 2% de benzoato de nicotina, todas as semanas, ao longo de quatro semanas.

Além disso, os aerossóis, ou vapores gerados a partir da primeira formulação de lactato, também têm níveis mais altos de níquel do que a última formulação de benzoato.

Este estudo, publicado no mundialmente renomado periódico Chemical Research in Toxicology e com foco no lactato de nicotina, identifica a migração de níquel no e-líquido dos cigarros eletrônicos e nos aerossóis e ajuda a minimizar a exposição dos usuários a esta substância nociva.

Para reforçar a confiança, após este estudo, as marcas começaram a eliminar gradualmente o lactato de nicotina e as bobinas de níquel-cromo nos produtos.

"Portanto, estamos pedindo que todo o setor permaneça cauteloso sobre o uso de lactato de nicotina e que os reguladores orientem ainda mais as formulações de e-líquidos, em prol do aumento dos padrões de todo o setor", acrescentou Samuel.

O aumento dos procedimentos de teste aumenta a segurança

Os rigorosos padrões de segurança e desempenho do produto das marcas são sustentados por 300 procedimentos de teste pré-mercado, que abrangem 170 análises químicas de e-líquido e aerossol, 98 avaliações de materiais e 32 testes de confiabilidade do dispositivo antes de chegar ao mercado. As verificações pontuais mensais também ajudam a monitorar quaisquer vestígios de substâncias proibidas.

Desde maio de 2025, 28 novos procedimentos para a composição química de e-líquidos e aerossóis, bem como materiais, foram adicionados ao protocolo de testes, demonstrando um compromisso contínuo com a garantia de qualidade.

Além disso, as marcas passaram por vários testes de proficiência em e-líquido realizados pelo Laboratory of the Government Chemist do Reino Unido, com todos os resultados classificados como "satisfatórios", reconfirmando os recursos de teste internos das marcas e os requisitos de conformidade dos produtos.

"Para oferecer produtos com menos risco nos quais os usuários adultos possam confiar, fortalecemos continuamente sua segurança aprimorando nossos recursos de teste, aprimorando o controle de qualidade garantindo que todos os dispositivos superem os limites regulatórios", disse Samuel.

Portfólio completo de patentes impulsiona a inovação

Em novembro de 2025, ambas as marcas registraram mais de 2.200 pedidos de patente de invenção e modelo de utilidade, com mais de 900 concedidos em todo o mundo, um fator-chave por trás da rápida evolução do portfólio das marcas, à medida que as inovações são continuamente ampliadas para novos produtos.

Abrangendo campos como estrutura de dispositivo, formulação de e-líquido, material, software e sistemas eletrônicos, as patentes abordam todos os principais componentes dos cigarros eletrônicos. Esse extenso portfólio ressalta o impulso incansável das marcas para a inovação, o avanço do design e da tecnologia e o aprimoramento da segurança do produto para fornecer soluções de última geração.

"Várias tecnologias inovadoras estão sendo preparadas. Com elas, os cigarros eletrônicos serão redefinidos e sua segurança geral alcançará novos patamares ", disse Samuel Fu.

Sobre a ELFBAR

A ELFBAR é pioneira no setor global de cigarros eletrônicos. Desde a sua criação em 2018, tem proporcionado uma experiência de cigarros eletrônicos diferenciada e diversificada, fundamentada em inovação.

A ELFBAR mantém o seu compromisso com a prevenção do acesso por parte dos jovens e com o crescimento sustentável, enquanto marca líder preferida e utilizada por dezenas de milhões de utilizadores adultos em todo o mundo como alternativa ao tabagismo.

Para obter mais informações, acesse elfbar.com

Sobre a LOST MARY

A inovadora global em cigarros eletrônicos, LOST MARY, dedica-se a descobrir o valor do consumo desses cigarros eletrônicos, definindo a tendência e estabelecendo padrões de qualidade.

A LOST MARY está agora presente em mais de 50 mercados globais, onde dezenas de milhões de usuários adultos preferem seus produtos.

Para obter mais informações, acesse lostmary.com

