ELFBAR und LOST MARY stellen bahnbrechende Forschungs- und Entwicklungsfortschritte und neue Sicherheitsprotokolle für 2025 vor

Nikotinsalze, der wichtigste Inhaltsstoff von e-Liquids, zur Verbesserung der Rezepturen untersucht

Über 136.000 Tests im Jahr 2025 an E-Liquids, Aerosolen, Materialien und zur Zuverlässigkeit durchgeführt

300 standardmäßig eingesetzte Prüfverfahren

Kontinuierliche Innovation und technologische Anwendungen, die durch über 900 weltweit erteilte Patente unterstützt werden

LONDON, 11. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die weltweit führenden Vaping-Marken ELFBAR und LOST MARY teilten heute die neuesten F&E-Durchbrüche mit, die bahnbrechende Forschung zu E-Liquid-Formulierungen, ein umfassendes Patentportfolio und erweiterte Testprotokolle umfassen.

Beide Marken verfolgen seit ihrer Gründung einen wissenschaftlich orientierten Ansatz bei der Produktentwicklung, wobei sie jährlich mehrere Millionen Pfund in Forschung und Entwicklung investieren.

„Strenge Tests sind nach wie vor von grundlegender Bedeutung für unsere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten", erklärte Samuel Fu, Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei ELFBAR und LOST MARY. „Im Jahr 2025 wurden über 136.000 Tests an Endprodukten, E-Liquids, Aerosolen und Materialien durchgeführt, was unser langfristiges Streben nach höheren Sicherheitsstandards unterstreicht."

Nikotinsalze für mehr Sicherheit

Tests aus einer aktuellen, von Experten begutachteten Studie der Marken zeigen, dass Nickel-Chrom-Heizspiralen, die mit E-Liquid mit 2 % Nikotinlactat - einem häufig verwendeten Nikotinsalz in Verdampfern - gesättigt sind, jede Woche über einen Zeitraum von vier Wochen deutlich mehr Nickel freisetzen als E-Liquid mit 2 % Nikotinbenzoat.

Darüber hinaus weisen Aerosole oder Dämpfe, die aus der ersten Laktatformulierung entstehen, höhere Nickelwerte auf als die zweite Benzoatformulierung.

Diese Studie, die in der weltweit anerkannten Fachzeitschrift Chemical Research in Toxicology veröffentlicht wurde und sich auf Nikotinlactat konzentriert, zeigt die Migration von Nickel in E-Liquids und Aerosolen auf und trägt dazu bei, die Exposition der Nutzer gegenüber dieser schädlichen Substanz zu minimieren.

Um das Vertrauen zu stärken, haben die Marken im Anschluss an diese Studie damit begonnen, Nikotinlactat und Nickel-Chrom-Spulen aus ihren Produkten zu verbannen.

„Daher rufen wir die gesamte Branche auf, bei der Verwendung von Nikotinlactat vorsichtig zu sein und die Regulierungsbehörden aufzufordern, die Formulierungen von E-Liquids weiter zu steuern, um die Standards in der Branche zu erhöhen", fügte Samuel hinzu.

Wachsende Prüfverfahren erhöhen die Sicherheit

Die strengen Standards der Marken für Produktsicherheit und -leistung werden durch 300 Testverfahren vor der Markteinführung untermauert, die 170 chemische Analysen von E-Liquid und Aerosol, 98 Materialbewertungen und 32 Tests der Gerätezuverlässigkeit vor der Markteinführung umfassen. Die monatlichen Stichproben dienen auch der Überwachung auf Spuren verbotener Substanzen.

Seit Mai 2025 wurden 28 neue Verfahren für die chemische Zusammensetzung von E-Liquids und Aerosolen sowie von Materialien in das Prüfprotokoll aufgenommen, was ein kontinuierliches Engagement für die Qualitätssicherung darstellt.

Darüber hinaus haben die Marken mehrere Eignungstests für E-Liquids bestanden, die vom britischen Laboratory of the Government Chemist durchgeführt wurden. Alle Ergebnisse wurden mit "zufriedenstellend" bewertet, was die internen Testkapazitäten der Marken und die Einhaltung der Anforderungen durch die Produkte bestätigt.

„Um Produkte mit reduziertem Risiko anzubieten, denen erwachsene Nutzer vertrauen können, verbessern wir kontinuierlich deren Sicherheit, indem wir unsere Testkapazitäten optimieren, die Qualitätskontrolle verbessern und sicherstellen, dass jedes Gerät die gesetzlichen Grenzwerte übertrifft", erklärte Samuel.

Umfassendes Patentportfolio fördert Innovation

Bis November 2025 meldeten beide Marken mehr als 2.200 Erfindungs- und Gebrauchsmusterpatente an, von denen weltweit über 900 erteilt wurden. Dies ist ein Schlüsselfaktor für die rasche Entwicklung des Portfolios der Marken, da Innovationen kontinuierlich auf neue Produkte übertragen werden.

Die Patente erstrecken sich auf Bereiche wie Gerätestruktur, E-Liquid-Formulierung, Material, Software und elektronische Systeme und betreffen jede einzelne Schlüsselkomponente von Vaping-Produkten. Dieses umfangreiche Portfolio unterstreicht das unermüdliche Streben der Marken nach Innovation, die Weiterentwicklung von Design und Technologie sowie die Verbesserung der Produktsicherheit, um Lösungen der nächsten Generation anzubieten.

„Mehrere bahnbrechende Technologien sind bereits in der Pipeline. Mit ihnen werden Vaping-Produkte neu definiert und ihre allgemeine Sicherheit auf ein neues Niveau gehoben", so Samuel Fu.

