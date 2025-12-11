ELFBAR y LOST MARY presentan avances históricos en investigación y desarrollo así como nuevos protocolos de seguridad para 2025

Las sales de nicotina, el ingrediente clave de los líquidos para vapeo, se estudian para mejorar las formulaciones

Más de 136.000 pruebas realizadas en 2025 en líquidos, aerosoles, materiales para vapeo y fiabilidad

300 procedimientos de prueba implementados como estándar

Innovación continua y aplicaciones tecnológicas impulsadas por más de 900 patentes otorgadas a nivel mundial

LONDRES, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Las marcas de vapeo ELFBAR y LOST MARY, líderes en el mundo, compartieron hoy los últimos avances en I+D, con investigaciones pioneras sobre formulaciones de líquidos para vapeo, una cartera de patentes completa y protocolos de prueba ampliados.

Desde sus inicios, ambas marcas han adoptado un enfoque científico para el desarrollo de productos, con una inversión anual en I+D de varios millones de libras esterlinas.

"Las pruebas rigurosas siguen siendo fundamentales para nuestras operaciones de I+D", señaló Samuel Fu, director de Ingeniería de I+D de ELFBAR y LOST MARY. "En el transcurso de 2025, hemos realizado más de 136.000 pruebas en productos finales, líquidos, aerosoles y materiales para vapeo, lo que evidencia nuestra búsqueda a largo plazo de estándares de seguridad más altos".

Sales de nicotina para un rendimiento más seguro

Las pruebas de un reciente estudio revisado por pares de las marcas muestran que las bobinas de calentamiento de níquel-cromo saturadas con líquido para vapeo que contiene un 2 % de lactato de nicotina (una sal de nicotina de uso común en los vaporizadores), liberan significativamente más níquel que las que contienen un 2 % de benzoato de nicotina en líquido para vapeo cada semana durante un periodo de cuatro semanas.

Además, los aerosoles o vapores generados por la primera formulación de lactato también emiten niveles más altos de níquel que la segunda formulación de benzoato.

Este estudio, publicado en la revista de renombre mundial Chemical Research in Toxicology y centrado en el lactato de nicotina, identifica la migración de níquel en líquidos y aerosoles para vapeo y ayuda a minimizar la exposición de los usuarios a esta sustancia nociva.

Para reforzar la confianza, después de este estudio, las marcas comenzaron a eliminar gradualmente las bobinas de lactato de nicotina y níquel-cromo en los productos.

"Por lo tanto, exhortamos a toda la industria a mantener la cautela en el uso del lactato de nicotina y a las autoridades normativas a regular aún más las formulaciones de los líquidos para vapeo, en aras de elevar los estándares en toda la industria", añadió Samuel.

Los crecientes procedimientos de prueba aumentan la seguridad

Los estrictos estándares de seguridad y rendimiento de los productos de las marcas se basan en 300 procedimientos de prueba previos a la comercialización, que abarcan 170 análisis químicos de líquidos y aerosoles para vapeo, 98 evaluaciones de materiales y 32 pruebas de confiabilidad de dispositivos antes de su comercialización. Los controles aleatorios mensuales también ayudan a controlar cualquier rastro de sustancias prohibidas.

Desde mayo de 2025, se han agregado 28 nuevos procedimientos para la composición química de los líquidos y aerosoles para vapeo, así como materiales, al protocolo de pruebas, lo que refleja el compromiso continuo con el aseguramiento de la calidad.

Asimismo, las marcas han superado múltiples pruebas de competencia en materia de líquidos para vapeo realizadas por el Laboratory of the Government Chemist del Reino Unido, con todos los resultados calificados como "satisfactorios", lo que ratifica las capacidades de prueba interna de las marcas y el cumplimiento de los requisitos normativos por parte de los productos.

"Para ofrecer productos de riesgo reducido en los que los usuarios adultos puedan confiar, fortalecemos continuamente su seguridad al perfeccionar nuestras capacidades de prueba, mejorar el control de calidad y garantizar que todos los dispositivos superen los umbrales normativos", dijo Samuel.

La cartera completa de patentes impulsa la innovación

A noviembre de 2025, ambas marcas habían presentado más de 2.200 solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad, con más de 900 otorgadas en todo el mundo, un factor clave tras la rápida evolución de la cartera de las marcas, ya que las innovaciones se amplían continuamente para incluir nuevos productos.

Las patentes abarcan campos como la estructura de los dispositivos, la formulación de los líquidos para vapeo, los materiales, el software y los sistemas electrónicos, y abordan todos y cada uno de los componentes clave de los productos de vapeo. Esta amplia cartera subraya la continua vocación de innovación de las marcas, el avance del diseño y la tecnología, y la mejora de la seguridad de los productos para ofrecer soluciones de próxima generación.

"Actualmente, estamos desarrollando varias tecnologías revolucionarias. Con ellas, reformularemos los productos para vapeo y su seguridad general alcanzará nuevos niveles", comentó Samuel Fu.

