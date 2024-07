ELFBAR e LOST MARY revelam medidas líderes do setor para garantir a segurança do vape

Todos os dispositivos ELFBAR e LOST MARY são submetidos a testes rigorosos para garantir a qualidade e segurança do produto

Ambas as marcas estão comprometidas em reduzir os riscos para a saúde através de materiais inovadores, técnicas de ponta e novos ingredientes

Os dois líderes de cigarro eletrônico seguem continuamente as normas de segurança reforçadas, aprimoradas pela fabricação inteligente

LONDRES, 9 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- As marcas líderes mundiais de cigarro eletrônico, ELFBAR e LOST MARY, destacaram hoje o papel fundamental que a avaliação de segurança desempenha em P&D, desenvolvimento de produtos e fabricação avançada.

instrumento GC-MS

Ambas as marcas adotam uma abordagem holística para a garantia de segurança, que consiste em um extenso procedimento de avaliação de segurança de rotina que abrange 142 testes em e-liquid, 22 em aerossol e 65 em materiais de dispositivos. Enquanto buscam constantemente referências mais altas para a segurança dos produtos, as marcas estão explorando incansavelmente novos materiais, técnicas e ingredientes.

"Na ELFBAR e na LOST MARY os testes são executados 24 horas por dia com um sistema de controle de qualidade completo. Somente em junho, foram realizados 4.326 testes em e-liquid pré-carregados em novos produtos e 3.250 em aerossóis ", disse Samuel Young, diretor de engenharia de P&D das marcas, acrescentando que foram realizadas inspeções completas e verificações pontuais em 67 linhas de produtos em diferentes mercados globais, incluindo ELFA PRO da ELFBAR e AF5000, e BM600S da LOST MARY.

Isso é sinônimo da alta frequência de testes em 2023, quando as duas marcas tiveram 32.931 lotes de produtos testados internamente e 9.090 produtos examinados por laboratórios terceirizados.

Segurança bem protegida

Antes de entrar no mercado, todos os dispositivos ELFBAR e LOST MARY genuínos devem ser submetidos a vários testes rigorosos, incluindo análises toxicológicas e químicas, avaliação de confiabilidade, testes de materiais, de eletrônicos e de bateria.

Também antes da entrada no mercado, cada e-liquid deve apresentar um respectivo relatório de teste que atenda aos requisitos de conformidade nos mercados globais alvo, incluindo 21 avaliações sobre a concentração de nicotina, o teor de carbonilas e metais pesados, a escala de pH e as propriedades físicas.

Duas marcas estão expandindo continuamente uma lista de 787 aditivos alimentares que são proibidos como ingredientes e-liquid, garantindo ao mesmo tempo e-liquid livre de aditivos industriais. Esta lista é compilada com base no banco de dados da Agência Europeia de Produtos Químicos e nos regulamentos estipulados em diferentes mercados, incluindo o Reino Unido, a Alemanha e os Emirados Árabes Unidos.

Com base em várias padrões, incluindo a Diretiva de Produtos de Tabaco, esses testes pré-comercialização se concentram no e-liquid para garantir que as substâncias perigosas estejam bem abaixo dos níveis permitidos enquanto fazem a triagem para descartar substâncias proibidas, como acetato de vitamina E, diacetil, cafeína e taurina.

Além disso, a vigilância pós-comercialização é realizada mensalmente para monitorar a segurança dos produtos, com inspeções aleatórias regulares para medir carbonilas e metais pesados em e-liquid e aerossóis, e a composição química dos dispositivos por meio de espectroscopia de fotoelétrons de raios-X.

Produtos mais seguros através da inovação

A ELFBAR e a LOST MARY elevaram as normas de segurança ao adotar novos materiais, técnicas e ingredientes. Os esforços de P&D de anos na redução de danos dependem da crescente conscientização de que o cigarro eletrônico é substancialmente menos prejudicial do que o tabagismo, como evidenciado em muitos estudos científicos e em crescimento.

"Os equívocos sobre o cigarro eletrônico persistem, com o tabagismo continuando a ser a principal causa de mortes evitáveis em todo o mundo, abordá-los é imperativo", disse Samuel Young. "Muitos acreditam que um vape de uso único equivale a fumar várias dezenas de cigarros. No entanto, é importante entender que essa comparação é apenas sobre o teor de nicotina — ignorando um ponto crítico de que os vapes não contêm as mesmas quantidades de substâncias nocivas encontradas no tabaco."

"Os danos causados pelo tabagismo vêm principalmente dos milhares de produtos químicos na queima de cigarros, enquanto os níveis de substâncias tóxicas nos aerossóis vaping são expressivamente mais baixos. Como tal, o cigarro eletrônico é considerado substancialmente menos prejudicial", acrescentou.

Em um compromisso inabalável com a redução de danos, ambas as marcas estão atualizando as técnicas e os materiais dos produtos, para melhor gerenciar a exposição dos usuários adultos a substâncias potencialmente perigosas.

Por exemplo, a galvanoplastia resistente à corrosão sem níquel é empregada em peças-chave de todos os dispositivos de cigarro eletrônico que têm contato com e-liquid, eliminando metais tóxicos. As duas marcas estão desenvolvendo um material de algodão livre de produtos químicos com estabilidade térmica e química aprimorada, melhorando o padrão da bobina de aquecimento para minimizar carbonilas em aerossóis.

Ambas as marcas estão analisando novos ingredientes toxicológica e quimicamente. Por exemplo, um substituto mais seguro com melhor estabilidade térmica está sob pesquisa para substituir o adoçante comum em e-liquid. O adoçante experimental prova ser estável com serpentinas de aquecimento a uma alta temperatura de atomização de 250 graus Celsius e libera muito menos metais pesados em aerossóis.

Consistência de qualidade fornecida pela fabricação automatizada

Além de extensos testes e P&D, ambas as marcas desenvolveram uma produção automatizada líder do setor, desde soldagem a laser até revestimento de bobina de atomização, montagem e enchimento de cápsulas de e-liquid, soldagem de placas de circuito impresso, montagem de dispositivos e embalagem.

As duas marcas iniciaram a produção automatizada em larga escala em 2023, ostentando alta eficiência e um ambiente de produção estéril, e garantindo que os produtos sejam consistentes em termos de lotes de alta qualidade.

Sobre a ELFBAR

A ELFBAR é pioneira na indústria global de cigarros eletrônicos. Desde a sua criação em 2018, mantém-se comprometida com a conformidade, a prevenção do acesso dos jovens e o crescimento sustentável na sua responsabilidade inabalável como uma marca líder favorecida e indicada por dezenas de milhões de usuários adultos em todo o mundo.

Para mais informações, visite elfbar.com.

Sobre a LOST MARY

A inovadora global de cigarros eletrônicos LOST MARY dedica-se a descobrir o valor do consumo do cigarro eletrônico, definindo a tendência e estabelecendo padrões de qualidade.

A LOST MARY está agora presente em mais de 50 mercados globais, onde dezenas de milhões de usuários adultos preferem seus produtos. Neste momento, a marca possui mais de 200 patentes em todo o mundo.

Para mais informações, visite lostmary.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2455812/GC_MS_instrument.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1832287/4799358/elf_bar_logo.jpg

FONTE ELFBAR; LOST MARY