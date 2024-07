ELFBAR und LOST MARY stellen branchenführende Maßnahmen zur Gewährleistung der Vape-Sicherheit vor

Jedes ELFBAR- und LOST MARY-Gerät wird strengen Tests unterzogen, um Produktqualität und Sicherheit zu gewährleisten.

Beide Marken engagieren sich für die Verringerung von Gesundheitsrisiken durch innovative Materialien, modernste Techniken und neue Inhaltsstoffe.

Die beiden führenden Anbieter von Vaping-Produkten verfolgen kontinuierlich höhere Sicherheitsstandards, die durch eine intelligente Fertigung verbessert werden.

LONDON, 9. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Die weltweit führenden Vaping-Marken ELFBAR und LOST MARY haben heute die Schlüsselrolle hervorgehoben, die die Sicherheitsbewertung in der Forschung und Entwicklung, der Produktentwicklung und der fortschrittlichen Herstellung spielt.

GC-MS instrument

Beide Marken verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz zur Gewährleistung der Sicherheit, der aus einem umfassenden routinemäßigen Sicherheitsbewertungsverfahren besteht, das 142 Tests für E-Flüssigkeiten, 22 für Aerosole und 65 für Gerätematerialien umfasst. In ihrem ständigen Streben nach höheren Maßstäben für Produktsicherheit erforschen die Marken unermüdlich neue Materialien, Techniken und Inhaltsstoffe.

"Bei ELFBAR und LOST MARY laufen die Tests rund um die Uhr mit einem umfassenden Qualitätskontrollsystem. Allein im Juni wurden 4.326 Tests an vorgefüllten E-Liquids in neuen Produkten und 3.250 an Aerosolen durchgeführt", sagte Samuel Young, R&D Engineering Director der Marken, und fügte hinzu, dass vollständige Inspektionen und Stichproben an 67 Produktlinien in verschiedenen globalen Märkten durchgeführt wurden, darunter ELFBAR's ELFA PRO und AF5000 und LOST MARY's BM600S.

Dies ist gleichbedeutend mit der hohen Prüfhäufigkeit im Jahr 2023, als die beiden Marken 32.931 Produktchargen intern und 9.090 Produkte von Drittlabors prüfen ließen.

Sicherheit gut bewacht

Bevor es auf den Markt kommt, muss jedes echte ELFBAR- und LOST MARY-Gerät verschiedene strenge Tests durchlaufen, darunter toxikologische und chemische Analysen, Zuverlässigkeitsbewertungen, Materialtests sowie Elektronik- und Batterietests.

Außerdem muss jedes E-Liquid vor der Markteinführung einen entsprechenden Prüfbericht vorlegen, der die Anforderungen der globalen Zielmärkte erfüllt. Dazu gehören 21 Bewertungen der Nikotinkonzentration, des Gehalts an Karbonylverbindungen und Schwermetallen, der pH-Skala und der physikalischen Eigenschaften.

Zwei Marken haben eine Liste von 787 Lebensmittelzusatzstoffen erstellt, die als Inhaltsstoffe für E-Liquids verboten sind, und erweitern diese Liste ständig, während sie gleichzeitig garantieren, dass E-Liquids frei von industriellen Zusatzstoffen sind. Diese Liste wurde auf der Grundlage der Chemikaliendatenbank der Europäischen Agentur für chemische Stoffe und der in verschiedenen Märkten wie dem Vereinigten Königreich, Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten geltenden Vorschriften erstellt.

Diese Tests vor der Markteinführung, die sich an verschiedenen Normen orientieren, einschließlich der Richtlinie über Tabakerzeugnisse, konzentrieren sich auf E-Liquids, um sicherzustellen, dass die gefährlichen Stoffe weit unter den zulässigen Werten liegen, und schließen gleichzeitig verbotene Stoffe aus, wie Vitamin-E-Acetat, Diacetyl, Koffein und Taurin.

Darüber hinaus wird monatlich eine Marktüberwachung durchgeführt, um die Sicherheit der Produkte zu kontrollieren. Dabei werden regelmäßig stichprobenartig Carbonyl- und Schwermetallwerte in E-Liquids und Aerosolen sowie die chemische Zusammensetzung der Geräte mittels Röntgenphotoelektronenspektroskopie gemessen.

Mehr Sicherheit für Produkte durch Innovation

ELFBAR und LOST MARY erhöhen die Sicherheitsstandards durch den Einsatz neuer Materialien, Techniken und Zutaten. Die jahrelangen F&E-Bemühungen zur Schadensbegrenzung stützen sich auf das wachsende Bewusstsein, dass das Dampfen wesentlich weniger schädlich ist als das Rauchen, , wie zahlreiche wissenschaftliche Studien und die wachsende belegen.

"Da das Rauchen nach wie vor die Hauptursache für vermeidbare Todesfälle weltweit ist, ist es wichtig, diese Missverständnisse auszuräumen", sagte Samuel Young. "Viele glauben, dass ein Einweg-Vape dem Rauchen von mehreren Dutzend Zigaretten entspricht. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass sich dieser Vergleich ausschließlich auf den Nikotingehalt bezieht und den kritischen Punkt außer Acht lässt, dass Dampflampen nicht die gleichen Mengen an schädlichen Substanzen enthalten, die im Tabak vorkommen.

"Die Schädlichkeit des Rauchens ergibt sich hauptsächlich aus den Tausenden von Chemikalien, die in brennenden Zigaretten enthalten sind, während die Schadstoffkonzentration in Dampferzeugnissen deutlich geringer ist. Daher wird das Dampfen als wesentlich weniger schädlich angesehen", fügte er hinzu.

In ihrem unerschütterlichen Engagement für die Schadensbegrenzung verbessern beide Marken die Techniken und Materialien in ihren Produkten, um die Exposition erwachsener Konsumenten gegenüber potenziell gefährlichen Substanzen bestmöglich zu kontrollieren.

So werden zum Beispiel die wichtigsten Teile aller Vaping-Geräte, die mit E-Liquid in Berührung kommen, mit einer nickelfreien, korrosionsbeständigen Galvanik beschichtet, wodurch giftige Metalle vermieden werden. Die beiden Marken entwickeln ein chemiefreies Baumwollmaterial mit erhöhter thermischer und chemischer Stabilität und verbessern gleichzeitig das Heizwendelmuster, um die Karbonylbildung in Aerosolen zu minimieren.

Bei beiden Marken werden toxikologisch und chemisch neue Inhaltsstoffe analysiert. So wird beispielsweise an einem sichereren Ersatzstoff mit besserer thermischer Stabilität geforscht, um den üblichen Süßstoff in E-Liquids zu ersetzen. Der experimentelle Süßstoff erweist sich mit Heizschlangen bei einer hohen Zerstäubungstemperatur von 250 Grad Celsius als stabil und setzt deutlich weniger Schwermetalle in Aerosolen frei.

Gleichbleibende Qualität durch automatisierte Fertigung

Zusätzlich zu den umfangreichen Tests und Forschungs- und Entwicklungsarbeiten haben beide Marken eine branchenführende automatisierte Produktion entwickelt, die vom Laserschweißen über die Zerstäubungsbeschichtung von Spulen, die Montage und Abfüllung von E-Liquid-Pods, die Herstellung von Leiterplatten und die Montage von Geräten bis hin zur Verpackung reicht.

Die beiden Marken nahmen 2023 eine automatisierte Großproduktion auf, die sich durch hohe Effizienz und eine sterile Produktionsumgebung auszeichnet und eine gleichbleibend hohe Qualität der Produkte in jeder Charge garantiert.

Informationen zu ELFBAR

ELFBAR ist ein Pionier in der globalen Vaping-Industrie. Seit seiner Gründung im Jahr 2018 engagiert sich das Unternehmen für die Einhaltung von Vorschriften, die Verhinderung des Zugriffs durch Jugendliche und nachhaltiges Wachstum in seiner unerschütterlichen Verantwortung als führende Marke, die von mehreren Millionen erwachsenen Nutzern weltweit bevorzugt und empfohlen wird.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte elfbar.com.

Informationen zu LOST MARY

Der globale Vaping-Innovator LOST MARY hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Wert des Vapings zu entdecken, Trends zu setzen und Maßstäbe für die Qualität zu setzen.

LOST MARY ist heute auf über 50 globalen Märkten vertreten, wo Millionen von erwachsenen Nutzern ihre Produkte bevorzugen. Derzeit besitzt die Marke weltweit über 200 Patente.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte lostmary.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2455571/GC_MS_instrument.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1832287/elf_bar_logo.jpg