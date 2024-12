Bientôt disponible : Une nouvelle référence mondiale en matière de technologie hybride : le JETOUR T2 i-DM

SHANGHAI, 20 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le rapport « Automotive Outlook 2040 » de Roland Berger met en évidence les profonds changements dans l'industrie automobile : d'ici 2040, les modèles purement électriques et hybrides devraient dominer. En réponse à l'évolution du marché et aux besoins des utilisateurs, JETOUR lancera le T2 i-DM hybride basé sur le modèle T2. Il hérite des capacités exceptionnelles du T2 et améliore le système de transmission, offrant aux consommateurs un nouveau choix alliant plaisir de conduire et protection de l'environnement.

T2 i-DM, le premier modèle hybride de JETOUR à l'étranger, est doté de la technologie i-DM (Intelligence Dual Mode) permettant un changement de mode intelligent. Il combine des économies d'énergie, des performances et une sécurité de la batterie élevées, en affichant d'excellentes performances dynamiques et en tenant compte de l'économie et de la sécurité dans la conduite quotidienne. On s'attend à ce qu'il suscite une nouvelle tendance dans le domaine des déplacements à l'échelle mondiale.

Le T2 i-DM est propulsé par un moteur 1.5TGDI à haut rendement, spécifique à l'hybride, de cinquième génération qui intègre six technologies de base, dont le cycle de Miller profond et le système de combustion intelligent et efficace i-HEC de quatrième génération. Il s'agit de l'un des moteurs ayant le rendement thermique le plus élevé, soit 44,5 %. Le moteur a une puissance maximale de 115 kW et un couple maximal de 220 N•m, permettant de disposer d'une puissance robuste dans diverses situations. La transmission DHT à 3 vitesses, spécifique à l'hybride, adopte une structure à deux moteurs avec trois vitesses, optimisant à la fois la puissance et l'économie. La combinaison de 3 rapports de vitesse et de la conception à double moteur permet de basculer avec souplesse entre 9 modes de fonctionnement, couvrant ainsi tous les scénarios de conduite. Grâce à des technologies de pointe, T2 i-DM atteint des performances exceptionnelles avec une puissance maximale combinée de 280 kW et un couple maximal combiné de 610 N•m. La puissance de sortie améliore considérablement les capacités d'exploration extérieure du T2 i-DM.

La version haut de gamme du T2 i-DM est équipée d'une grande batterie spécifique à l'hybride de 26,7 kWh, elle est dotée de multiples protections telles que la protection contre les collisions, la résistance au passage dans l'eau, la protection de charge et la protection contre les surtensions. Elle dispose d'une autonomie de 139 km en mode électrique pur, d'une autonomie totale de plus de 1 000 km et affiche une consommation de carburant de 0,8 l/100 km, garantissant une expérience de conduite sans souci. En outre, le T2 i-DM offre une fonction d'alimentation externe de 3,3 kW, permettant d'alimenter divers appareils ménagers et de cuisine. La climatisation en mode stationnement peut fonctionner de manière indépendante, sans que le moteur tourne.

On sait que le 25 décembre, le JETOUR T2 i-DM sera lancé au Qatar. Le JETOUR T2 a été régulièrement en tête des ventes de SUV léger tout-terrain dans de nombreux pays cette année, notamment aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, en Irak et au Qatar. Compte tenu de la popularité du T2 et de la technologie i-DM de JETOUR, les performances du JETOUR T2 i-DM méritent d'être anticipées.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2577294/JETOUR_T2_i_DM_Sets_a_New_Global_Benchmark_for_Hybrid_Technology.jpg