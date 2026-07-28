Embora 90% das organizações afirmem contar com bases sólidas em IA e nuvem, os resultados de negócios ainda ficam aquém do esperado, segundo a Unisys.

Embora 75% das organizações afirmem que a IA agentiva, também chamada de IA agêntica, será essencial para gerenciar ambientes de nuvem, apenas 23%

começaram a escalá-la em suas operações.

BLUE BELL, Pensilvânia, 28 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Unisys (NYSE: UIS) lançou um novo relatório global, "Relatório de Insights de IA e Nuvem da Unisys 2026: Os parâmetros de referência, as lacunas e os próximos passos", que examina como as organizações estão convertendo investimentos em IA e nuvem em resultados concretos e mensuráveis, em meio ao aumento das preocupações com a cibersegurança. Os resultados indicam que as organizações chegaram a um ponto de inflexão: A confiança nas capacidades de IA e nuvem está crescendo, enquanto as expectativas de conselhos de administração e partes interessadas por resultados imediatos estão se intensificando.

O estudo entrevistou 1.000 executivos seniores de TI e tomadores de decisão empresariais nos Estados Unidos, Europa e na região da Ásia-Pacífico.

As principais conclusões da pesquisa incluem:

A confiança cresce à medida que o desempenho diminui: 90% das organizações afirmam ter a arquitetura necessária para dar suporte à tomada de decisões em larga escala baseada em dados, um aumento em relação aos 72% registrados em 2025. Entretanto, poucas organizações estão superando as expectativas de eficiência operacional.

90% das organizações afirmam ter a arquitetura necessária para dar suporte à tomada de decisões em larga escala baseada em dados, um aumento em relação aos 72% registrados em 2025. Entretanto, poucas organizações estão superando as expectativas de eficiência operacional. Aumento dos riscos de cibersegurança: Quase metade (49%) das organizações sofreu uma violação de segurança cibernética nos últimos 12 meses — quase três vezes mais que o registrado no ano anterior (17%)

Quase metade (49%) das organizações sofreu uma violação de segurança cibernética nos últimos 12 meses — quase três vezes mais que o registrado no ano anterior (17%) A expectativa em torno da IA agentiva supera seu nível de adoção: Embora 75% afirmem que a IA agentiva será essencial para gerenciar ambientes de nuvem, apenas 23% começaram a implementá-la em suas operações.

Embora 75% afirmem que a IA agentiva será essencial para gerenciar ambientes de nuvem, apenas 23% começaram a implementá-la em suas operações. A segurança impulsiona a inovação: 96% afirmam que sua abordagem de segurança na nuvem amplia sua capacidade de adotar novas tecnologias com mais rapidez do que seus concorrentes, um aumento em relação aos 60% registrados em 2025.

"Construir uma base tecnológica sólida é um primeiro passo importante. Os líderes de TI e de negócios precisam demonstrar que seus investimentos estão gerando retorno e impulsionando o crescimento real", afirmou Mike Thomson, diretor executivo e presidente da Unisys. "Isso significa alinhar a TI aos resultados, implementar IA proativa onde ela cria valor e tratar a segurança como o alicerce que possibilita tudo isso, em vez de uma restrição."

A confiança na tecnologia está superando os resultados de negócios.

As organizações têm feito progressos significativos na construção das bases técnicas necessárias para a criação de ambientes escaláveis de IA e nuvem. Entre os entrevistados, 90% das organizações relatam ter a arquitetura apropriada para dar suporte à tomada de decisões em larga escala baseada em dados (um aumento de 18 pontos percentuais em relação a 2025), e 90% também afirmam aproveitar efetivamente a automação para otimizar seus ambientes de TI.

Apesar da crescente confiança nas capacidades da IA e da nuvem, as organizações têm convertido esse progresso em resultados mensuráveis a um ritmo mais lento. Apenas 65% relatam que a eficiência operacional supera as expectativas, o que representa uma queda em relação aos 80% previstos para 2025.

Para preencher essa lacuna, as organizações devem priorizar a conversão da capacidade técnica em resultados mensuráveis. Abordar desafios como a escassez de talentos (27%) e os problemas de gestão e integração de dados (26%) — principais barreiras identificadas no estudo — será fundamental para expandir novas ferramentas e gerar impacto real nos negócios.

Do progresso técnico ao impacto nos negócios

As organizações continuam alinhando os investimentos em tecnologia a objetivos técnicos, em vez de operacionais e comerciais, que são os que mais importam para o resultado final.

Atualmente, as organizações citam a modernização técnica (39%) e a implementação de inteligência artificial (IA) e automação (36%) como seus principais objetivos para os esforços de transformação de aplicativos, classificando-os bem acima de benefícios comerciais mais tangíveis, como a redução de custos operacionais (27%), a melhoria da experiência do cliente (24%) e a aceleração do tempo de lançamento no mercado (21%).

Ao mesmo tempo, menos da metade (42%) dos líderes empresariais enxergam a nuvem e a TI como centros de lucro, e não de custo, refletindo as crescentes expectativas de que a tecnologia demonstre um impacto comercial claro e de curto prazo.

A IA agentiva passa da euforia à adoção mensurável.

As organizações estão recorrendo cada vez mais à IA agentiva para gerenciar o número crescente de aplicativos em nuvem (75%). A maioria das organizações permanece nos estágios iniciais de adoção (77%), o que indica uma abordagem mais cautelosa em relação à implementação.

Enquanto se preparam para adotar a IA ativa, as organizações relatam progresso na identificação de casos de uso prioritários (89%), no aprimoramento das habilidades dos funcionários (87%), na obtenção do apoio da diretoria (87%) e na parceria com fornecedores de IA e tecnologia (86%) — etapas essenciais para implementar a IA ativa com eficácia.

Os riscos cibernéticos aumentam à medida que a segurança influencia a adoção da IA.

À medida que os sistemas de IA ganham maior autonomia e acesso a mais dados e fluxos de trabalho, o cenário de ameaças se intensifica. Nos últimos 12 meses, quase metade (49%) das organizações foi vítima de uma violação de segurança informática, em comparação com 17% no período anterior, o que realça a importância crescente de estratégias de segurança resilientes.

Para responder a esta questão, as organizações estão a reformular a sua abordagem à segurança cibernética, reconhecendo a necessidade de escalar a IA sem comprometer a resiliência. Atualmente, 93% dos entrevistados afirmam que os recursos de segurança na nuvem influenciam significativamente o grau de autonomia concedido aos sistemas de IA.

De forma encorajadora, quase todas as organizações (96%) também consideram a segurança um facilitador da inovação, ajudando-as a adotar novas tecnologias com mais rapidez. Organizações que incorporam a segurança em suas estratégias de IA e nuvem estarão mais bem posicionadas para ampliar a inovação com confiança.

Veja e baixe o relatório completo.

Sobre a Unisys

A Unisys é uma empresa global de soluções tecnológicas que impulsiona avanços para algumas das principais organizações do mundo. Nossas soluções — nuvem, IA, ambiente de trabalho digital, aplicativos e computação empresarial — ajudam nossos clientes a desafiar o status quo e liberar todo o seu potencial. Para saber como temos ajudado nossos clientes a expandir os limites do possível há mais de 150 anos, visite unisys.com e siga-nos no LinkedIn.

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FONTE Unisys Corporation