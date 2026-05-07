Unisys colabora com a Fits Cargo e a Expedite All para aprimorar os Cargo Portal Services

Novas rotas globais e opções integradas de entrega terrestre de última milha permitem que os transportadores movimentem cargas de forma mais inteligente, rápida e tudo em um só lugar.

BLUE BELL, Pensilvânia, 7 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Unisys (NYSE: UIS) expandiu as capacidades de reserva de seus Cargo Portal Services (CPS) por meio da integração da transportadora global de carga Fits Cargo e de uma nova parceria com a Expedite All, a maior rede de transportadoras de caminhões de pequeno porte dos Estados Unidos. Com mais de 33.000 usuários agentes de carga, os Cargo Portal Services oferecem às transportadoras aéreas uma plataforma global para vender capacidade a agentes de carga, permitindo que estes realizem cotações, reservas e rastreamento de remessas de maneira eficiente.

Ao integrar a rede mundial de transportadoras da Fits Cargo, o Unisys CPS agora oferece aos embarcadores uma maior variedade de opções de rotas para reservas de frete global. Esta colaboração amplia o alcance global do portal, permitindo que os clientes entreguem maior valor ao fornecer acesso contínuo a um ecossistema de transporte expansivo e eficiente.

Complementando os aprimoramentos no frete aéreo global, a Unisys incorporou as capacidades de entrega terrestre doméstica da Expedite All diretamente no CPS. Esta integração permite que os agentes de carga que reservam remessas com destino aos EUA coordenem a coleta e a entrega de última milha dentro de um único fluxo de trabalho simplificado. Juntas, essas parcerias simplificam as complexidades da logística aérea e terrestre, reforçando o Unisys CPS como um recurso confiável do setor para a gestão de carga de ponta a ponta.

"Expandir nossas reservas com a Fits Cargo e conectar a entrega terrestre por meio da Expedite All oferece aos clientes mais opções e demonstra como estamos ajudando os transportadores a reimaginar a experiência logística", disse Sean Tinney, vice-presidente sênior e gerente-geral de Soluções de Computação Empresarial (ECS) da Unisys. "Estamos capacitando nossos clientes a movimentar fretes de forma mais inteligente e rápida, tudo dentro de um portal de confiança."

O Unisys CPS entrega aos agentes de carga e companhias aéreas benefícios como:

Aumento da visibilidade : Otimize a utilização de carga e simplifique o acesso para agentes de carga globais.

: Otimize a utilização de carga e simplifique o acesso para agentes de carga globais. Acesso 24 horas por dia a dados de capacidade e reservas : Reduza a dependência de reservas manuais e o tempo de resposta.

: Reduza a dependência de reservas manuais e o tempo de resposta. Opções de rotas expandidas: Acesso em tempo real aos voos da Fits Cargo, aumentando a agilidade operacional e a tomada de decisões.

"Nosso serviço Small Truckload está posicionado de forma única para apoiar o frete aéreo com velocidade, flexibilidade e precisão", disse Mike Ernst, presidente da Expedite All. "Através desta integração, estamos facilitando para os agentes de carga o acesso à capacidade do tamanho certo, exatamente quando e onde precisam."

Clique aqui para saber mais sobre a solução Cargo Portal Services da Unisys.

Sobre a Fits Cargo

A Fits Cargo é uma transportadora global de carga com sede no Sri Lanka que opera como uma transportadora híbrida na indústria de carga aérea. Oferece soluções de transporte eficientes e combina operações aéreas físicas com acordos interline com mais de 160 transportadoras, permitindo fornecer serviços de entrega confiáveis em todo o mundo. Como uma companhia aérea designada pela IATA, a Fits Cargo é reconhecida por suas parcerias extensas e pela capacidade de lidar com cargas de múltiplas origens para qualquer destino globalmente. Para mais informações, acesse https://eightd.net/.

Sobre a Expedite All

A Expedite All é uma empresa de logística especializada em soluções de transporte Small Truckload (STL). A empresa entrega um serviço econômico, flexível e eficiente para cargas menores e urgentes por meio de uma rede de circuito fechado de transportadoras pré-selecionadas e acesso a mais de 12.000 unidades de caminhões de pequeno porte, incluindo furgões de carga, caminhões baú e caminhões toco. Para mais informações, visite www.expediteall.com.

Sobre a Unisys

A Unisys é uma empresa global de soluções de tecnologia que impulsiona inovações para as principais organizações do mundo. Nossas soluções – nuvem, IA, local de trabalho digital, aplicativos e computação empresarial – ajudam nossos clientes a desafiar o status quo e liberar todo o seu potencial. Para saber como temos ajudado clientes a impulsionar o possível há mais de 150 anos, visite unisys.com e nos siga no LinkedIn.

COMUNICADO Nº: 0507/10050

A Unisys e outros produtos e serviços Unisys aqui mencionados, bem como seus respectivos logotipos, são marcas comerciais ou marcas registradas da Unisys Corporation. Qualquer outra marca ou produto mencionado neste comunicado é reconhecido como marca comercial ou marca registrada de seu respectivo titular.

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FONTE Unisys Corporation