El 90 % de las organizaciones afirman contar con una sólida base en materia de IA y la nube, pero los resultados empresariales no están a la altura, según un estudio de Unisys

Aunque el 75 % afirma que la IA agéntica será esencial para gestionar los entornos en la nube, solo el 23 % ha

comenzado a implementarla de forma generalizada en toda la empresa

BLUE BELL, Pensilvania, 28 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Unisys (NYSE: UIS) ha publicado un nuevo informe global titulado "Unisys AI & Cloud Insights Report 2026: The benchmarks, the gaps, and what to do next" (Informe de Unisys sobre inteligencia artificial y la nube para 2026: puntos de referencia, deficiencias y próximos pasos), un artículo que analiza cómo las organizaciones están convirtiendo sus inversiones en inteligencia artificial y en la nube en resultados cuantificables, en un contexto de creciente preocupación por la ciberseguridad. Los resultados indican que las organizaciones se encuentran en un punto de inflexión: la confianza en la inteligencia artificial y en las capacidades de la nube va en aumento, mientras que las expectativas de los consejos de administración y las partes interesadas de obtener resultados inmediatos se están intensificando.

El estudio se realizó entre 1000 altos responsables de TI y de la toma de decisiones empresariales de Estados Unidos, Europa y Asia-Pacífico.

Principales conclusiones de la investigación:

La confianza aumenta a medida que el rendimiento disminuye: El 90 % de las organizaciones afirman que cuentan con la arquitectura adecuada para respaldar la toma de decisiones basada en datos a gran escala, lo que supone un aumento respecto al 72 % registrado en 2025. Sin embargo, cada vez son menos las organizaciones que superan las expectativas en materia de eficiencia operativa.

El 90 % de las organizaciones afirman que cuentan con la arquitectura adecuada para respaldar la toma de decisiones basada en datos a gran escala, lo que supone un aumento respecto al 72 % registrado en 2025. Sin embargo, cada vez son menos las organizaciones que superan las expectativas en materia de eficiencia operativa. Aumentan los riesgos de ciberseguridad: Casi la mitad (49 %) de las organizaciones ha sufrido una brecha de ciberseguridad en los últimos 12 meses, una cifra casi tres veces superior a la del año anterior (17 %).

Casi la mitad (49 %) de las organizaciones ha sufrido una brecha de ciberseguridad en los últimos 12 meses, una cifra casi tres veces superior a la del año anterior (17 %). El bombo publicitario en torno a la IA agéntica supera su adopción: Aunque el 75 % afirma que la IA agéntica será esencial para gestionar los entornos en la nube, solo el 23 % ha comenzado a implementarla en toda su empresa.

Aunque el 75 % afirma que la IA agéntica será esencial para gestionar los entornos en la nube, solo el 23 % ha comenzado a implementarla en toda su empresa. La seguridad impulsa la innovación: El 96 % afirma que su estrategia de seguridad en la nube mejora su capacidad para adoptar nuevas tecnologías más rápidamente que la competencia, lo que supone un aumento respecto al 60 % registrado en 2025.

"Crear una base tecnológica sólida es un primer paso importante. Los responsables de TI y de las empresas deben demostrar que sus inversiones están dando sus frutos y generando un crecimiento real", afirmó Mike Thomson, consejero delegado y presidente de Unisys. "Esto significa orientar las tecnologías de la información hacia los resultados, implementar la IA agéntica allí donde genere valor y considerar la seguridad como la base que lo hace todo posible, en lugar de como una limitación".

La confianza en la tecnología está superando los resultados empresariales

Las organizaciones han logrado avances significativos en el desarrollo de las bases técnicas necesarias para entornos de inteligencia artificial y en la nube escalables. De las organizaciones encuestadas, el 90 % afirma disponer de la arquitectura adecuada para respaldar la toma de decisiones basada en datos a gran escala (lo que supone un aumento de 18 puntos porcentuales con respecto a 2025), mientras que el 90 % también afirma que está aprovechando de forma eficaz la automatización para optimizar sus entornos de TI.

A pesar de la creciente confianza en la inteligencia artificial y las capacidades de la nube, las organizaciones están convirtiendo ese progreso en resultados medibles a un ritmo más lento. Solo el 65 % afirma que la eficiencia operativa supera las expectativas, lo que supone un descenso respecto al 80 % registrado en 2025.

Para subsanar esta brecha, las organizaciones deberían dar prioridad a la conversión de la capacidad técnica en resultados cuantificables. Hacer frente a retos como la escasez de talento (27 %) y los problemas de gestión e integración de datos (26 %) —los principales obstáculos identificados en el estudio—, será fundamental para ampliar el uso de las nuevas herramientas y generar un impacto en el negocio.

Del avance técnico al impacto empresarial

Las organizaciones siguen orientando sus inversiones en tecnología hacia objetivos técnicos, en lugar de hacia los objetivos operativos y comerciales que más influyen en los resultados finales.

En la actualidad, las organizaciones señalan la modernización técnica (39 %) y la implementación de la inteligencia artificial y la automatización (36 %) como sus principales objetivos en las iniciativas de transformación de aplicaciones, situándolos muy por encima de beneficios empresariales más tangibles, como la reducción de los costos operativos (27 %), la mejora de la experiencia del cliente (24 %) y la aceleración de la salida de productos al mercado (21 %).

Al mismo tiempo, menos de la mitad (el 42 %) de los directivos empresariales consideran que la nube y las tecnologías de la información son centros de beneficios (ganancias) en lugar de centros de costos, lo que refleja las crecientes expectativas de que la tecnología demuestre un impacto empresarial claro y a corto plazo.

La IA agéntica pasa de ser una moda pasajera a una adopción mesurada

Las organizaciones recurren cada vez más a la IA agéntica para gestionar su creciente número de aplicaciones en la nube (75 %). La mayoría de las organizaciones se encuentran aún en las primeras fases de adopción (77 %), lo que indica un enfoque más reflexivo a la hora de implementar la tecnología.

Aunque las organizaciones siguen preparándose para la adopción de la IA agéntica, indican avances en la identificación de casos de uso prioritarios (89 %), la mejora de las competencias de los empleados (87 %), la obtención del apoyo de la dirección (87 %) y la colaboración con proveedores de IA y tecnología (86 %), que resultan pasos clave para una implementación eficaz de la IA agéntica.

Aumentan los riesgos cibernéticos a medida que la seguridad marca el rumbo de la adopción de la IA

A medida que los sistemas de inteligencia artificial adquieren mayor autonomía y un acceso más amplio a los datos y a los flujos de trabajo, el panorama de amenazas se ha intensificado. En los últimos 12 meses, casi la mitad (49 %) de las organizaciones ha sufrido una brecha de ciberseguridad, frente al 17 % del periodo anterior, lo que pone de relieve la creciente importancia de las estrategias de seguridad resilientes.

Para hacer frente a esta situación, las organizaciones están replanteándose su enfoque en materia de ciberseguridad, reconociendo la necesidad de ampliar el uso de la inteligencia artificial sin comprometer la resiliencia. En la actualidad, el 93 % afirma que las capacidades de seguridad en la nube influyen de manera significativa en el nivel de autonomía que otorgan a los sistemas de inteligencia artificial.

Es alentador que casi todas las organizaciones (el 96 %) también consideren que la seguridad es un factor que favorece la innovación, ya que les ayuda a adoptar nuevas tecnologías con mayor rapidez. Las organizaciones que integren la seguridad en sus estrategias de inteligencia artificial y de la nube estarán mejor posicionadas para ampliar la innovación con confianza.

Consulte y descargue el informe completo.

Acerca de Unisys

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FUENTE Unisys Corporation