Unisys e Worldsys fazem parceria para ampliar capacidades principais de combate à lavagem de dinheiro bancária

BLUE BELL, Pensilvânia, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Unisys (NYSE: UIS) anunciou uma parceria com a Worldsys, líder em soluções de tecnologia regulatória, para oferecer capacidades avançadas de combate à lavagem de dinheiro (AML) por meio de uma plataforma abrangente de core banking. A solução ajuda as instituições financeiras globais a fortalecer os processos de conformidade, mitigar riscos de fraude e apoiar operações bancárias seguras.

À medida que as técnicas de crimes financeiros continuam a evoluir, os bancos precisam de soluções AML que atendam aos requisitos regulatórios sem adicionar complexidade operacional desnecessária. A Worldsys contribui com expertise regulatória para o ecossistema de parceiros Unisys, operando com certificações ISO 9001 e ISO/IEC 27001, padrões internacionalmente reconhecidos para Sistemas de Gerenciamento da Qualidade e Sistemas de Gerenciamento da Segurança da Informação.

Por meio dessa colaboração, a Unisys e a Worldsys fortalecem as soluções bancárias centrais que apoiam os processos AML junto com as operações bancárias do dia a dia. As soluções atendem a uma ampla gama de necessidades bancárias, desde o varejo e para pequenas e médias empresas até ofertas especializadas de hipotecas. Apoiada por um modelo global de entrega, a Unisys oferece experiência local alinhada aos requisitos regulatórios e práticas de mercado na América Latina, Reino Unido, EMEA e APAC.

"O risco de fraude está evoluindo a cada dia, e organizações financeiras que transitam de uma postura reativa para uma estratégia proativa podem fortalecer a confiança e a resiliência a longo prazo", declarou Sean Tinney, vice-presidente sênior e gerente geral de Soluções de Computação Empresarial na Unisys. "A parceria com a Worldsys reflete nosso compromisso com a inovação prática que apoia a conformidade enquanto enfrenta desafios operacionais do mundo real."

Além das capacidades aprimoradas de AML, a plataforma abrangente de core banking:

Alimenta a produtividade dos funcionários: Projetada com uma interface voltada para o usuário e capacidades de experiência, a plataforma ajuda os banqueiros a trabalharem de forma mais eficiente, ao mesmo tempo em que garante a satisfação consistente do cliente.

Projetada com uma interface voltada para o usuário e capacidades de experiência, a plataforma ajuda os banqueiros a trabalharem de forma mais eficiente, ao mesmo tempo em que garante a satisfação consistente do cliente. Apoia a tomada de decisões informadas: A integração com data lakes e sistemas de terceiros permite maior visibilidade nas operações bancárias e nos fluxos de trabalho de conformidade.

A integração com data lakes e sistemas de terceiros permite maior visibilidade nas operações bancárias e nos fluxos de trabalho de conformidade. Conecta todo o ecossistema bancário: De depósitos e empréstimos a cartões, pagamentos, cobranças e relatórios regulatórios, a plataforma unificada suporta operações bancárias completas.

"Na Worldsys, acreditamos que a conformidade deve ser robusta e operacionalmente prática", declarou Martin Piñeiro, CEO da Worldsys. "A parceria com a Unisys nos permite levar nossa experiência em AML para um ambiente bancário central mais amplo, ajudando instituições financeiras a fortalecer a prevenção de riscos enquanto apoiam operações eficientes no dia a dia."

Para saber mais sobre as capacidades bancárias centrais da Unisys, clique aqui.

Sobre Worldsys

A Worldsys é uma das principais fornecedoras de soluções de tecnologia regulatória, com mais de 40 anos de experiência no mercado. A empresa é especializada em ajudar clientes a mitigar riscos em suas operações e cumprir regulamentos locais e internacionais, incluindo conformidade com AML e FATCA. A Worldsys oferece uma variedade de serviços, incluindo desenvolvimento de software para criptomoedas, monitoramento de operações e análise regulatória, sendo conhecida por seu compromisso com altos padrões de serviço e conformidade.

Sobre a Unisys

A Unisys é uma empresa global de soluções de tecnologia que impulsiona inovações para as principais organizações do mundo. Nossas soluções – nuvem, IA, local de trabalho digital, aplicativos e computação empresarial – ajudam nossos clientes a desafiar o status quo e liberar todo o seu potencial. Para saber como temos ajudado clientes a impulsionar o possível há mais de 150 anos, visite unisys.com e nos siga no LinkedIn.

COMUNICADO Nº: 0414/10046

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FONTE Unisys Corporation