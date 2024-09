Emirados Árabes Unidos lançam o FoodTech Challenge global ampliado, de US$ 2 milhões, na Reunião Anual da Clinton Global Initiative 2024 durante a Assembleia Geral da ONU

NOVA YORK, 25 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Os Emirados Árabes Unidos lançaram a última edição do FoodTech Challenge na reunião anual da Iniciativa Global Clinton (CGI) de 2024, em Nova York, durante a Assembleia Geral da ONU (AGNU).

Até 2050, o mundo deve estar preparado para alimentar mais 2 bilhões de pessoas. Em resposta aos crescentes desafios globais de segurança alimentar, o FoodTech Challenge identifica e apoia as principais soluções tecnológicas em estágio inicial, prontas para transformar os sistemas alimentares em ambientes adversos.

UAE launches expanded USD2M Global FoodTech Challenge at Clinton Global Initiative 2024 Annual Meeting during UN General Assembly: Her Excellency Mariam Almheiri, Head of the International Affairs Office at the Presidential Court and Co-Chair of the FoodTech Challenge & Rima Al Mokarrab, Chair of Tamkeen and Co-Chair of the FoodTech Challenge

Oferecendo o maior prêmio em dinheiro até o momento, o FoodTech Challenge 3.0 é organizado pelo Escritório de Assuntos Internacionais da Corte Presidencial dos Emirados Árabes Unidos e pela Tamkeen, e realizado em parceria com a Fundação Bill & Melinda Gates, a Iniciativa Global Clinton, a ne'ma, a Iniciativa de Perda e Desperdício de Alimentos dos Emirados Árabes Unidos, e a Silal, uma empresa líder em agrotecnologia dos Emirados Árabes Unidos.

Este ano, o FoodTech Challenge está expandindo seu foco para três áreas principais: alimentos e água, alimentos e energia e perda e desperdício de alimentos. Por meio de um prêmio compartilhado de US$ 2 milhões em dinheiro, bem como suporte para entrar no mercado e acesso a uma rede robusta de parceiros, quatro start-ups vencedoras realizarão novos projetos e parcerias para demonstrar, aperfeiçoar e expandir suas soluções tecnológicas líderes nos Emirados Árabes Unidos. A partir dessa premissa, as equipes podem ampliar suas soluções para mercados carentes no Sul do planeta e contribuir para um futuro com mais segurança alimentar para todos. Com seu clima desértico árido, terra arável escassa e água doce limitada, os Emirados Árabes Unidos estão passando por desafios que serão cada vez mais enfrentados por outros países. O desenvolvimento de novas maneiras de nutrir uma população em rápido crescimento com recursos finitos e um clima tão desafiador fornecerá soluções replicáveis em grande parte do mundo.

O concurso é um Compromisso de Ação com a CGI e foi lançado pelos copresidentes do FoodTech Challenge, sua excelência Mariam Almheiri, chefe do gabinete de Assuntos Internacionais do Tribunal Presidencial dos Emirados Árabes Unidos, e Rima Al Mokarrab, presidente da Tamkeen.

Sua Excelência Mariam Almheiri, chefe do Escritório de Assuntos Internacionais do Tribunal Presidencial e copresidente do FoodTech Challenge, disse: "Após a histórica Declaração da COP28 sobre Agricultura Sustentável, Sistemas Alimentares Resilientes e Ação Climática, e o anúncio da parceria entre os Emirados Árabes Unidos e a Gates Foundation sobre inovação agrícola, o papel crítico da agricultura e da produção de alimentos na crise climática mais ampla está cada vez mais em foco. Com as crescentes demandas por alimentos, água e energia diante das mudanças climáticas, precisamos de ações ousadas, pensamento inovador e uma abordagem transformadora de nossos sistemas alimentares."

Sua Excelência acrescentou: "Através do FoodTech Challenge, estamos garantindo que todos os países e regiões tenham a oportunidade de participar da troca de ideias e investimentos sobre a questão crítica da segurança alimentar."

Rima Al Mokarrab, presidente da Tamkeen e copresidente do FoodTech Challenge, comentou: "Nos Emirados Árabes Unidos, a inovação faz parte do nosso DNA e aprendemos que a chave para acelerar o ritmo do progresso está na combinação de ideias inovadoras com parceria, inclusão e investimento em estágio inicial. Esta abordagem provou ser eficaz na condução de resultados transformadores, tanto local como globalmente."

Ela acrescentou: "O FoodTech Challenge aproveita essa filosofia ao identificar e conectar inovadores promissores em estágio inicial, com uma ampla rede de parceiros. Estamos fornecendo os recursos e o suporte necessários para ampliar suas soluções, acelerando os esforços para atingir as metas globais de segurança alimentar."

Rodger Voorhies, Presidente da Global Growth & Opportunity da Bill & Melinda Gates Foundation acrescentou: "Os efeitos da insegurança alimentar e da desnutrição estão em foco para nós da Fundação Gates, com nosso relatório anual Goalkeepers destacando a desnutrição infantil como uma das piores crises de saúde do mundo. À medida que a insegurança alimentar aumenta em todo o mundo e as mudanças climáticas continuam a atrapalhar a delicada tarefa de cultivar lavouras e gado, precisamos apoiar soluções e tecnologias inovadoras que garantam sistemas alimentares estáveis. Estamos muito satisfeitos com a parceria com o FoodTech Challenge e apoiamos seu trabalho de promoção da inovação e do pensamento transformador em agrotecnologia, com o objetivo de garantir que todos os países colham os frutos de um futuro com segurança alimentar."

Em apenas duas edições, a competição recebeu mais de 1.100 inscrições de startups em 98 países. Os competidores anteriores apresentaram tecnologias notáveis, desde novas técnicas para o desenvolvimento de proteínas à base de plantas com carbono negativo até a redução do desperdício de alimentos, usando reconhecimento de imagens por IA e a manutenção da estrutura celular dos alimentos durante o hipercongelamento.

Os vencedores das edições anteriores obtiveram sucesso excepcional, levantando fundos adicionais, lançando joint ventures e implantando suas soluções. A Iyris (antiga Red Sea Farms) é um exemplo disso, já que arrecadou mais de US$ 34 milhões desde que venceu a competição e implementou suas tecnologias nas fazendas Silal em Abu Dhabi.

As inscrições para a competição terminam em 12 de dezembro de 2024 e os finalistas serão selecionados em abril de 2025. Os participantes podem fazer suas inscrições em www.foodtechchallenge.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2515289/FoodTech_UAE.jpg

FONTE FoodTech Challenge