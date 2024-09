Les Émirats arabes unis lancent le Global FoodTech Challenge, doté de 2 millions de dollars, lors de la réunion annuelle 2024 de la Clinton Global Initiative pendant l'Assemblée générale des Nations unies

NEW YORK, 25 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Les Émirats arabes unis ont lancé le dernier volet du concours FoodTech Challenge lors de la réunion annuelle 2024 de la Clinton Global Initiative (CGI) à New York pendant l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU).

D'ici à 2050, le monde doit être équipé pour nourrir 2 milliards de personnes supplémentaires. En réponse aux défis croissants de la sécurité alimentaire mondiale, le FoodTech Challenge découvre et soutient des solutions technologiques de pointe en phase de démarrage, en passe de transformer les systèmes alimentaires dans des environnements difficiles.

Le FoodTech Challenge 3.0, qui offre son plus gros prix en espèces à ce jour, est organisé par le Bureau des affaires internationales de la Cour présidentielle des Émirats arabes unis et Tamkeen, en partenariat avec la Fondation Bill & Melinda Gates, la Clinton Global Initiative, ne'ma, l'initiative des Émirats arabes unis contre la perte et le gaspillage alimentaires, et Silal, une entreprise agro-technologique de premier plan des Émirats arabes unis.

Cette année, le FoodTech Challenge se concentre sur trois domaines clés : l'alimentation et l'eau, l'alimentation et l'énergie, et la perte et le gaspillage alimentaires. Grâce à un prix commun de 2 millions de dollars en espèces, à une aide à la mise sur le marché et à l'accès à un solide réseau de partenaires, les quatre jeunes entreprises lauréates entreprendront de nouveaux projets et partenariats afin de démontrer, de perfectionner et de développer leurs solutions technologiques de pointe aux Émirats arabes unis. À partir de là, les équipes peuvent ensuite étendre leurs solutions aux marchés mal desservis du Sud global et contribuer à un avenir alimentaire plus sûr pour tous. Avec leur climat désertique et aride, leurs terres arables rares et leur eau douce limitée, les Émirats arabes unis doivent faire face à des défis auxquels d'autres pays seront de plus en plus confrontés. Les nouveaux moyens de nourrir une population en croissance rapide avec des ressources limitées et un climat aussi difficile qui seront mis au point fourniront des solutions qui pourront être reproduites dans une grande partie du monde.

Le concours est un engagement à agir avec la CGI. Il a été lancé par les coprésidentes du FoodTech Challenge, Son Excellence Mariam Almheiri, directrice du Bureau des affaires internationales à la Cour présidentielle des Émirats arabes unis, et Rima Al Mokarrab, présidente de Tamkeen.

Son Excellence Mariam Almheiri, directrice du Bureau des affaires internationales à la Cour présidentielle et coprésidente du FoodTech Challenge a déclaré : " Après la déclaration historique de la COP28 sur l'agriculture durable, les systèmes alimentaires résilients et l'action pour le climat, et l'annonce du partenariat entre les Émirats arabes unis et la Fondation Gates en matière d'innovation agricole, le rôle critique de l'agriculture et de la production alimentaire dans la crise climatique au sens large est de plus en plus mis en évidence. Face à la demande croissante de nourriture, d'eau et d'énergie dans le contexte du changement climatique, nous avons besoin d'une action audacieuse, d'idées innovantes, et d'une approche transformatrice de nos systèmes alimentaires ".

Son Excellence a ajouté : " Grâce au FoodTech Challenge, nous faisons en sorte que chaque pays et chaque région ait la possibilité de participer à l'échange d'idées et aux investissements dans le domaine crucial de la sécurité alimentaire ".

Rima Al Mokarrab, présidente de Tamkeen et coprésidente du FoodTech Challenge, a commenté : " Aux Émirats arabes unis, l'innovation est inscrite dans notre ADN, et nous avons appris que la clé pour accélérer le rythme du progrès résidait dans la combinaison d'idées avant-gardistes avec le partenariat, l'inclusion et l'investissement à un stade précoce. Cette approche s'est avérée efficace pour obtenir des résultats transformateurs, au niveau tant local que mondial ".

Elle a ajouté : " Le FoodTech Challenge met cette philosophie à profit en découvrant des innovateurs prometteurs en phase de démarrage et en les mettant en relation avec un vaste réseau de partenaires. Nous fournissons les ressources et le soutien nécessaires au développement de leurs solutions, accélérant ainsi les efforts pour atteindre les objectifs mondiaux en matière de sécurité alimentaire ".

Rodger Voorhies, président de la division Croissance et opportunités mondiales à la Fondation Bill & Melinda Gates a ajouté : " Les effets de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition sont au cœur des préoccupations de la Fondation Gates, notre rapport annuel Goalkeepers soulignant que la malnutrition infantile est l'une des pires crises sanitaires au monde. Alors que l'insécurité alimentaire augmente dans le monde et que le changement climatique continue de perturber les délicates tâches que sont la culture et l'élevage, nous devons soutenir des solutions et des technologies innovantes qui garantissent la stabilité des systèmes alimentaires. Nous sommes ravis de nous associer au FoodTech Challenge et de soutenir son travail visant à encourager l'innovation et les idées transformatrices dans le domaine de l'agrotechnologie, dans le but de garantir que tous les pays récoltent les fruits d'un avenir marqué par la sécurité alimentaire ".

En seulement deux éditions, le concours a reçu plus de 1 100 candidatures d'entreprises en phase de démarrage dans 98 pays. Les concurrents précédents ont présenté des technologies remarquables, qu'il s'agisse de techniques novatrices pour développer des protéines végétales sans émission de carbone, de la réduction du gaspillage alimentaire grâce à la reconnaissance d'images par l'intelligence artificielle ou du maintien de la structure cellulaire des aliments lors de la surgélation.

Les lauréats des éditions précédentes ont connu un succès exceptionnel, levant des fonds supplémentaires, lançant des coentreprises et déployant leurs solutions. Iyris (anciennement Red Sea Farms) en est un bel exemple, ayant levé plus de 34 millions de dollars depuis qu'elle a remporté le concours et mis en œuvre ses technologies dans les fermes Silal à Abou Dhabi.

La date limite de présentation des candidatures pour le concours est fixée au 12 décembre 2024 et les finalistes seront sélectionnés en avril 2025. Les participants peuvent présenter leur candidature à l'adresse suivante : www.foodtechchallenge.com.

