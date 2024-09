VAE starten erweiterte Global FoodTech Challenge in Höhe von 2 Mio. USD auf der Jahrestagung der Clinton Global Initiative 2024 während der UN-Generalversammlung

NEW YORK, 25. September 2024 /PRNewswire/ -- Die Vereinigten Arabischen Emirate haben auf der Jahrestagung der Clinton Global Initiative (CGI) 2024 in New York während der UN-Generalversammlung (UNGA) die neueste Ausgabe des FoodTech Challenge-Wettbewerbs gestartet.

Bis 2050 muss die Welt in der Lage sein, 2 Milliarden Menschen zusätzlich zu ernähren. Als Reaktion auf die wachsenden globalen Herausforderungen im Bereich der Ernährungssicherheit identifiziert und unterstützt die FoodTech Challenge führende technologiebasierte Lösungen im Anfangsstadium, die geeignet sind, Ernährungssysteme in rauen Umgebungen zu verändern.

Die FoodTech Challenge 3.0 wird vom Büro für internationale Angelegenheiten am Präsidentenhof der VAE und von Tamkeen organisiert und in Zusammenarbeit mit der Bill & Melinda Gates Foundation, der Clinton Global Initiative, ne'ma, der Initiative für Lebensmittelverluste und -verschwendung der VAE, und Silal, einem führenden Agrartechnologieunternehmen der VAE, durchgeführt.

In diesem Jahr erweitert die FoodTech Challenge ihren Fokus auf drei Schlüsselbereiche: Lebensmittel und Wasser, Lebensmittel und Energie sowie Lebensmittelverluste und -verschwendung. Die vier siegreichen Start-ups erhalten einen Geldpreis in Höhe von 2 Mio. USD sowie Unterstützung bei der Markteinführung und Zugang zu einem soliden Partnernetzwerk, um ihre führenden Technologielösungen in den VAE zu demonstrieren, zu verfeinern und zu erweitern. Auf dieser Grundlage können die Teams dann ihre Lösungen auf unterversorgte Märkte im globalen Süden ausdehnen und zu einer sichereren Zukunft für alle beitragen. Aufgrund des trockenen Wüstenklimas, der knappen Anbauflächen und des begrenzten Frischwassers stehen die VAE vor Herausforderungen, denen sich zunehmend auch andere Länder stellen müssen. Die Entwicklung neuer Wege zur Ernährung einer schnell wachsenden Bevölkerung mit begrenzten Ressourcen und unter schwierigen klimatischen Bedingungen wird Lösungen bieten, die in weiten Teilen der Welt reproduzierbar sind.

Der Wettbewerb ist eine Verpflichtung zum Handeln mit CGI und wurde von den Co-Vorsitzenden der FoodTech Challenge, Ihrer Exzellenz Mariam Almheiri, Leiterin des Büros für internationale Angelegenheiten am Präsidentenhof der VAE, , und Rima Al Mokarrab, Vorsitzende von Tamkeen, gestartet.

Ihre Exzellenz Mariam Almheiri, Leiterin des Büros für internationale Angelegenheiten am Präsidentenhof und Co-Vorsitzende der FoodTech Challenge sagte: „Nach der historischen COP28-Erklärung zu nachhaltiger Landwirtschaft, widerstandsfähigen Lebensmittelsystemen und Klimaschutz und der Ankündigung der Partnerschaft zwischen den VAE und der Gates Foundation im Bereich der landwirtschaftlichen Innovation rückt die entscheidende Rolle der Landwirtschaft und der Lebensmittelproduktion in der allgemeinen Klimakrise immer mehr in den Mittelpunkt. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Lebensmitteln, Wasser und Energie angesichts des Klimawandels brauchen wir mutige Maßnahmen, innovatives Denken und einen transformativen Ansatz für unsere Lebensmittelsysteme."

Ihre Exzellenz fügte hinzu: „Durch die FoodTech Challenge stellen wir sicher, dass jedes Land und jede Region die Möglichkeit hat, sich am Austausch von Ideen und Investitionen zum kritischen Thema der Ernährungssicherheit zu beteiligen."

Rima Al Mokarrab, Vorsitzende von Tamkeen und Co-Vorsitzende der FoodTech Challenge, kommentierte: „In den VAE ist Innovation Teil unserer DNA, und wir haben gelernt, dass der Schlüssel zur Beschleunigung des Fortschritts in der Kombination von zukunftsweisenden Ideen mit Partnerschaften, Inklusivität und Frühphaseninvestitionen liegt. Dieser Ansatz hat sich als wirksam erwiesen, um sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene transformative Ergebnisse zu erzielen."

Sie fügte hinzu: „Die FoodTech Challenge macht sich diese Philosophie zunutze, indem sie vielversprechende Innovatoren im Frühstadium identifiziert und mit einem breiten Netzwerk von Partnern zusammenbringt. Wir stellen die Ressourcen und die Unterstützung zur Verfügung, die sie benötigen, um ihre Lösungen zu skalieren und die Bemühungen um die Erreichung der globalen Ziele für die Ernährungssicherheit zu beschleunigen."

Rodger Voorhies, Präsident für Global Growth & Opportunity bei der Bill & Melinda Gates Foundation, fügte hinzu: „Die Auswirkungen von Ernährungsunsicherheit und Unterernährung stehen für uns bei der Gates Foundation im Mittelpunkt, da unser jährlicher Goalkeepers-Bericht die Unterernährung von Kindern als eine der schlimmsten Gesundheitskrisen der Welt herausstellt. Da die Ernährungsunsicherheit weltweit zunimmt und der Klimawandel die sensible Aufgabe der Pflanzen- und Viehzucht weiterhin beeinträchtigt, müssen wir innovative Lösungen und Technologien unterstützen, die stabile Ernährungssysteme gewährleisten. Wir freuen uns, mit der FoodTech Challenge zusammenzuarbeiten und ihre Arbeit zur Förderung von Innovation und transformativem Denken in der Agrartechnologie zu unterstützen, um sicherzustellen, dass alle Länder von einer ernährungssicheren Zukunft profitieren können."

In nur zwei Ausgaben hat der Wettbewerb über 1.100 Bewerbungen von Start-ups aus 98 Ländern erhalten. Frühere Wettbewerber haben bemerkenswerte Technologien vorgestellt, von neuartigen Techniken zur Entwicklung kohlenstoffnegativer pflanzlicher Proteine über die Verringerung der Lebensmittelverschwendung mithilfe von KI-Bilderkennung bis hin zur Erhaltung der Zellstruktur von Lebensmitteln beim Tiefkühlen.

Die Preisträger früherer Ausgaben waren außerordentlich erfolgreich, konnten zusätzliche Finanzmittel beschaffen, Joint Ventures gründen und ihre Lösungen einführen. Iyris (ehemals Red Sea Farms) ist ein solches Beispiel, das seit dem Gewinn des Wettbewerbs und der Einführung seiner Technologien auf Silal-Farmen in Abu Dhabi über 34 Millionen Dollar aufgebracht hat.

Die Bewerbungsfrist für den Wettbewerb endet am 12. Dezember 2024, die Auswahl der Finalisten erfolgt im April 2025. Teilnehmer können ihre Bewerbungen unter www.foodtechchallenge.com einreichen.

