Empresa modelo anual homenageada na Gala ESG da China de 2026 | Muyuan: Capacitando o desenvolvimento agrícola de alta qualidade por meio do ESG

PEQUIM, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Muyuan, uma empresa representativa do setor agrícola, foi homenageada como uma empresa modelo na Gala ESG da China de 2026 por suas práticas exemplares em operações ecológicas e de baixo carbono, agricultura circular e responsabilidade social. Qin Yinglin, presidente da Muyuan, participou da cerimônia e usou "família" como metáfora para interpretar a filosofia de que "com porcos e grãos, a nação está segura", demonstrando o firme compromisso da China com o desenvolvimento agrícola sustentável.

Muyuan

Em 2025, a Muyuan forneceu ao mercado 77,98 milhões de suínos, com uma intensidade de emissão de carbono de apenas 0,883 kg CO₂e por kg de carne suína. Reduziu as emissões de carbono em toda a sua cadeia industrial em 6,0588 milhões de toneladas – o equivalente ao plantio de 600 milhões de árvores – quebrando o estereótipo de que "a agricultura luta para se tornar uma referência ESG". Alavancando sua cadeia integrada da indústria de criação de suínos, a Muyuan foi pioneira em um modelo de ciclo de pecuária agrícola, realizando 100% de utilização de recursos de esterco e urina de suínos, cobrindo 4,92 milhões de mu (aproximadamente 328.000 hectares) de terras agrícolas e aumentando a renda anual dos agricultores em mais de CNY 1 bilhão. Além disso, melhorou 300.000 mu (aproximadamente 20.000 hectares) de terras salinas e alcalinas em regiões como Da'an, na província de Jilin, transformando o solo estéril em terras agrícolas férteis com rendimentos de arroz superiores a 900 jin por mu (aproximadamente 6.750 kg por hectare). Guiada por seus conceitos de desenvolvimento verde "Five Plus" e "Five Minus", a Muyuan garante um consumo "seguro, delicioso e verde", alinhando as práticas ESG às aspirações das pessoas por uma vida melhor.

A Muyuan acredita firmemente que o ESG é uma tarefa obrigatória para o desenvolvimento de alta qualidade. No futuro, continuará a promover a transformação ecológica por meio da inovação tecnológica, oferecendo uma "solução chinesa" para a sustentabilidade da agricultura global.

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FONTE Muyuan