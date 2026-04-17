Muyuan คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบแห่งปีในงาน 2026 China ESG Gala | ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมคุณภาพสูงด้วยแนวทาง ESG
News provided byMuyuan
17 Apr, 2026, 19:38 CST
ปักกิ่ง 17 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Muyuan องค์กรชั้นนำในภาคเกษตรกรรมได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะองค์กรต้นแบบในงาน China ESG Gala 2026 จากความสำเร็จอันโดดเด่นในการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนต่ำ การทำเกษตรแบบหมุนเวียน และความรับผิดชอบต่อสังคม และเนื่องในโอกาสนี้ คุณ Qin Yinglin ประธานกรรมการของ Muyuan ได้เข้าร่วมพิธี และใช้การเปรียบเปรยเกี่ยวกับ "ครอบครัว" เพื่อสื่อสารปรัชญาที่ว่า "ชาติย่อมมั่นคง เมื่อมีสุกรและธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์" ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของจีนในการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
ในปี 2568 Muyuan ได้ส่งมอบสุกรสู่ตลาดรวม 77.98 ล้านตัว โดยมีความเข้มข้นของการปล่อยคาร์บอนเพียง 0.883 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO₂e) ต่อเนื้อสุกร 1 กิโลกรัม นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถลดการปล่อยคาร์บอนตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมได้ถึง 6.0588 ล้านตัน เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ถึง 600 ล้านต้น ซึ่งนับเป็นการทำลายภาพจำเดิมๆ ที่ว่า "ภาคเกษตรกรรมประสบปัญหาที่จะก้าวขึ้นมาเป็นบรรทัดฐานด้าน ESG" Muyuan ได้บุกเบิกโมเดลหมุนเวียน "พืช-ปศุสัตว์" ผ่านการใช้ประโยชน์จากห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร โดยนำมูลและปัสสาวะสุกรมาใช้เป็นทรัพยากรได้เต็ม 100% ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 4.92 ล้านหมู่ (ประมาณ 328,000 เฮกตาร์) และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้มากกว่า 1 พันล้านหยวนต่อปี นอกจากนี้ บริษัทยังได้ฟื้นฟูดินเค็มกว่า 300,000 หมู่ (ประมาณ 20,000 เฮกตาร์) ในพื้นที่ต่างๆ เช่น เมืองต้าอัน มณฑลจี๋หลิน โดยเปลี่ยนผืนดินที่แห้งแล้งให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งให้ผลผลิตข้าวสูงกว่า 900 จินต่อหมู่ (ประมาณ 6,750 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์) โดย Muyuan มุ่งมั่นสร้างสรรค์การบริโภคที่ "ปลอดภัย อร่อย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" ภายใต้แนวคิดการพัฒนาสีเขียว "Five Plus" และ "Five Minus" พร้อมปรับแนวปฏิบัติ ESG สอดคล้องกับความปรารถนาของผู้คนในการมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง
Muyuan เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ESG คือภารกิจที่ต้องทำเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูง ซึ่งในอนาคต บริษัทจะเดินหน้าขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่สีเขียวผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพื่อนำเสนอ "โซลูชันแบบฉบับจีน" เพื่อมอบความยั่งยืนให้กับเกษตรกรรมทั่วโลกสืบไป
