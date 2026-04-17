Doanh nghiệp hình mẫu của năm được vinh danh tại Gala ESG Trung Quốc 2026 | Muyuan: Thúc đẩy phát triển nông nghiệp chất lượng cao thông qua ESG

BẮC KINH, ngày 17 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Muyuan, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp, đã được vinh danh là Doanh nghiệp hình mẫu tại Gala ESG Trung Quốc 2026 nhờ những hoạt động mẫu mực trong vận hành xanh và phát thải carbon thấp, nông nghiệp tuần hoàn và trách nhiệm xã hội. Qin Yinglin, Chủ tịch HĐQT của Muyuan, đã tham dự buổi lễ và sử dụng hình ảnh "gia đình" như một phép ẩn dụ để diễn giải triết lý "có lợn và lương thực thì quốc gia được bảo đảm an ninh", qua đó thể hiện cam kết mạnh mẽ của Trung Quốc đối với phát triển nông nghiệp bền vững.

Trong năm 2025, Muyuan đã đưa ra thị trường 77,98 triệu con lợn, với cường độ phát thải carbon chỉ 0,883 kg CO₂e trên mỗi kg thịt lợn. Doanh nghiệp đã cắt giảm 6,0588 triệu tấn phát thải carbon trên toàn chuỗi giá trị của mình – tương đương với việc trồng 600 triệu cây xanh – qua đó phá vỡ định kiến rằng "nông nghiệp khó có thể trở thành một chuẩn mực ESG". Tận dụng chuỗi chăn nuôi lợn khép kín của mình, Muyuan tiên phong triển khai mô hình tuần hoàn chăn nuôi - trồng trọt, đạt tỷ lệ tận dụng 100% nguồn phân và nước tiểu lợn, áp dụng trên 4,92 triệu mẫu (khoảng 328.000 ha) đất nông nghiệp, đồng thời giúp tăng thu nhập hằng năm cho nông dân hơn 1 tỷ nhân dân tệ. Ngoài ra, công ty đã cải tạo 300.000 mẫu (khoảng 20.000 ha) đất nhiễm mặn - kiềm tại các khu vực như Đại An, tỉnh Cát Lâm, biến đất cằn cỗi thành đất nông nghiệp màu mỡ với năng suất lúa vượt 900 cân Trung Quốc mỗi mẫu (khoảng 6750 kg/ha). Dưới định hướng phát triển xanh "Five Plus" và "Five Minus", Muyuan đảm bảo cung cấp các sản phẩm "an toàn, ngon và thân thiện với môi trường", đồng thời kết hợp các hoạt động ESG với khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn của người dân.

Muyuan tin chắc rằng ESG là nhiệm vụ tất yếu trong phát triển chất lượng cao. Trong tương lai, doanh nghiệp sẽ tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi xanh thông qua đổi mới công nghệ, mang đến "Giải pháp Trung Quốc" cho sự phát triển bền vững của nông nghiệp toàn cầu.

