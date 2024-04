Empresa Portuaria San Antonio startet internationale Ausschreibung zur Interessenbekundung für Auftrag zum Bau von Wellenbrecher und ergänzenden Arbeiten im Puerto Exterior

SAN ANTONIO, Chile, 7. April 2024 /PRNewswire/ -- Das chilenische Staatsunternehmen wird spezialisierte Unternehmen dazu einladen, den Bau eines Wellenbrechers und ergänzende Arbeiten für das wichtigste Hafenprojekt des Landes auszuführen.

Puerto San Antonio Eduardo Abedrapo Bustos

Im Rahmen der vom chilenischen Staat geförderten Hafenentwicklungspolitik hat die Empresa Portuaria San Antonio den internationalen Aufruf zur Interessenbekundung für den Bau eines Wellenbrechers sowie ergänzende Arbeiten für den Puerto Exterior gestartet. Das Projekt umfasst zwei Liegeplätze mit einer Länge von jeweils 1.730 Metern und einer Gesamtkapazität von 6 Millionen TEU – dies entspricht einer Jahreskapazität von mehr als 60 Millionen Tonnen.

Die im Rahmen der Interessenbekundung zu berücksichtigenden Arbeiten umfassen den Bau eines etwa 4 km langen Wellenbrechers, das Ausbaggern des künftigen Docks, das Auffüllen der Plattformen und ergänzende Arbeiten wie Straßen und Eisenbahnverbindungen zu den Terminals.

Als Interessenten kommen Unternehmen in Betracht, die nachweislich Erfahrung mit der Entwicklung großer Hafenarbeiten und/oder mit der Ausbaggerung von Meeren haben und diese Erfahrung als Einzelunternehmen oder Mitglied eines Konsortiums nachweisen können.

Darüber hinaus findet am 23. April in Madrid, Spanien, ein Informationstreffen mit interessierten internationalen Unternehmen statt, das vom chilenischen Minister für Verkehr und Telekommunikation, Juan Carlos Muñoz, geleitet wird. „Als Regierung haben wir uns dazu verpflichtet, alle Anstrengungen zu unternehmen, um ein effizienteres, flexibleres und nachhaltigeres Güterverkehrssystem zu implementieren. Mit dieser Ausschreibung öffnen wir nicht nur den Markt und ziehen private Investitionen an, sondern erzielen auch Fortschritte bei der Konsolidierung der regionalen Führungsrolle Chiles bei seiner Hafeninfrastruktur", so der Minister weiter.

Wie der Vorsitzender des Board of Directors der Empresa Portuaria San Antonio, Eduardo Abedrapo, erklärte, stellt der Beginn der Internationalen Ausschreibung zur Interessenbekundung einen bedeutenden Fortschritt für die künftige Entwicklung des Hafens von San Antonio und Chile dar. „Puerto Exterior ist ein nationales Projekt. Als öffentliches Unternehmen haben wir die Pflicht, für jede Phase die besten Partner auszuwählen. Es ist unerlässlich, qualifizierte Unternehmen aus dem In- und Ausland mit der Durchführung der verschiedenen Arbeiten zu beauftragen, die einen optimalen, effizienten, sicheren und nachhaltigen Betrieb des künftigen Hafens ermöglichen", so Abedrapo.

Der Generaldirektor der Empresa Portuaria San Antonio, Ramón Castañeda, fügte hinzu: „Wir erwarten, dass viele spezialisierte Unternehmen, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene, an der Beauftragung mit diesen Vorhaben interessiert sein werden, die eine große technische und bauliche Herausforderung darstellen."

Interessierte Unternehmen, die nähere Informationen zu dieser Ausschreibung wünschen und über nachweisliche Erfahrung verfügen, sollten sich per E-Mail an die Empresa Portuaria San Antonio wenden: [email protected]

Interessensbekundungen müssen zusammen mit Angaben zu den einschlägigen Erfahrung bis spätestens zum 31. Mai 2024 eingereicht werden.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2380194/Puerto_San_Antonio.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2380195/Puerto_San_Antonio.jpg