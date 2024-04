Empresa Portuaria San Antonio lance un appel international à manifestation d'intérêt pour la construction d'un brise-lames et d'ouvrages complémentaires pour Puerto Exterior

SAN ANTONIO, Chili, 7 avril 2024 /PRNewswire/ -- L'entreprise publique chilienne invitera des entreprises spécialisées à construire le brise-lames et les ouvrages complémentaires du principal projet portuaire du pays.

Puerto San Antonio Eduardo Abedrapo Bustos

Dans le cadre de la politique de développement portuaire promue par l'État du Chili, Empresa Portuaria San Antonio a lancé l'appel international à manifestation d'intérêt pour la construction du brise-lames et des ouvrages complémentaires de Puerto Exterior. Ce projet comprendra deux fronts d'accostage, chacun d'une longueur de 1 730 mètres, et une capacité totale de transfert de marchandises de 6 millions d'EVP, ce qui représente plus de 60 millions de tonnes par an.

Les travaux à prendre en compte dans la manifestation d'intérêt comprennent la construction d'un brise-lames d'environ 4 kilomètres de long, le dragage autour du futur quai, le remplissage des plateformes et les travaux complémentaires tels que les routes et l'accès ferroviaire aux terminaux.

Les parties intéressées peuvent être des entreprises ayant une expérience avérée dans le développement de grands travaux portuaires ou de dragage maritime, et pouvant démontrer cette expérience à titre individuel ou dans le cadre d'un consortium.

De plus, une réunion d'information avec les entreprises internationales intéressées se tiendra le 23 avril à Madrid, en Espagne, sous la direction du ministre chilien des Transports et des Télécommunications, Juan Carlos Muñoz. « En tant que gouvernement, nous avons engagé tous nos efforts pour progresser vers un système de transport de marchandises plus efficace, plus souple et plus durable. Avec cet appel, non seulement nous ouvrons le marché et attirons les investissements privés, mais nous consolidons également le leadership du Chili en matière portuaire dans la région », a ajouté le ministre.

Le président du conseil d'administration d'Empresa Portuaria San Antonio, Eduardo Abedrapo, a déclaré que le lancement du processus d'appel international à manifestation d'intérêt constituait une avancée significative pour l'avenir du développement portuaire de San Antonio et du Chili. « Puerto Exterior est un projet national. En tant qu'entreprise publique, nous avons le devoir de rechercher les meilleurs alliés pour chacune des étapes, ce qui est essentiel pour faire appel à des fournisseurs qualifiés, chiliens et étrangers, pour réaliser les différents travaux qui permettront au futur port de fonctionner de manière optimale, efficace, sûre et durable », a-t-il fait remarquer.

Le directeur général d'Empresa Portuaria San Antonio, Ramón Castañeda, a déclaré : « Nous pensons que de nombreuses entreprises spécialisées, tant nationales qu'internationales, seront intéressées par la participation à l'exécution de ces travaux, qui constituent un défi majeur en matière d'ingénierie et de construction. »

Les entreprises intéressées qui souhaitent obtenir des informations plus détaillées sur cet appel d'offres et qui possèdent une expérience avérée peuvent contacter l'Empresa Portuaria San Antonio par e-mail à l'adresse [email protected] .

Les manifestations d'intérêt, accompagnées de l'historique de l'expérience pertinente indiquée, doivent être soumises jusqu'au 31 mai 2024.