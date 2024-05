Enfinity Global entra em financiamento de US$ 135 milhões para construir 1,2 GW de usinas avançadas de energia solar e eólica na Índia

MIAMI, 16 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Enfinity Global Inc., líder em energia renovável, anunciou hoje que assinou US$ 135 milhões em financiamento para o desenvolvimento e construção de 1,2 GW de projetos solares e eólicos na Índia. O financiamento está sendo fornecido pelo Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) por meio de subsidiárias da CPPIB Credit Investments Inc.

Enfinity Global operational solar power plant in India

Os projetos desta carteira, espalhados por cinco estados (Maharashtra, Delhi, Karnataka, Rajasthan e Uttar Pradesh), estão em estágios avançados de desenvolvimento e deverão ser comissionados entre 2025 e 2026. Uma vez interligados, prevê-se que gerem anualmente 2,4 GWh de eletricidade limpa, o suficiente para abastecer mais de dois milhões de lares indianos e compensar 2,6 milhões de toneladas de emissões de CO2.

"A energia renovável está no centro dos planos de crescimento económico da Índia como um motor-chave da competitividade. A Enfinity Global tem o prazer de fazer parceria com a CPP Investments, um dos investidores globais mais respeitados, para trazer energia limpa para impulsionar o futuro da Índia", disse Carlos Domenech, CEO da Enfinity Global.

"As energias solar e eólica são duas fontes de energia renováveis vitais e a Índia oferece um forte canal para tais oportunidades. Temos o prazer de fazer parceria com a Enfinity Global nesses projetos, fornecendo capital flexível e de longo prazo que acreditamos que proporcionará uma fonte promissora de retornos de longo prazo para o Fundo CPP", disse Geoffrey Souter, Diretor Geral, Chefe de Crédito de Ativos Reais na CPP Investments.

Este financiamento reitera o compromisso de longo prazo da Enfinity com a Índia e a sua capacidade de atrair capital estrangeiro e promover o conhecimento local para apoiar as metas nacionais de descarbonização. A empresa possui e opera um portfólio de usinas solares de 240 MW na Índia, com mais de 1,5 GW em desenvolvimento. Nos próximos 3 anos, a Enfinity planeia desenvolver e comissionar centrais de energia renováveis para fornecer mais de 5 GWh de eletricidade limpa anualmente, inclusive através de Contratos de Compra de Energia (PPAs). A Enfinity também pretende diversificar os seus negócios para fornecer outras soluções líquidas zero para o mercado indiano e global através do armazenamento de energia, produção híbrida de energia renovável, amônia verde, tratamento de água e outras tecnologias emergentes de economia circular.

Sobre a Enfinity Global

A Enfinity Global Inc., juntamente com suas subsidiárias, é uma empresa líder em energia renovável e serviços de sustentabilidade com sede nos EUA, fundada em 2019. A empresa possui um portfólio de 22,4 GW de projetos de energia renovável e armazenamento, incluindo ativos operacionais, em construção e em diferentes estágios de desenvolvimento. Com escritórios nos EUA, Europa, Japão e Índia, a empresa pretende dar uma contribuição significativa para uma economia sustentável de carbono líquido zero. A equipe de liderança da Enfinity é uma das equipes globais mais experientes em energias renováveis e traz mais de US$ 37 bilhões em experiência de financiamento no setor de energia renovável, com mais de 15 GW de ativos solares e eólicos desenvolvidos e adquiridos.

