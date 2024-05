Enfinity Global conclut un financement de 135 millions de dollars pour construire 1,2 GW de centrales solaires et éoliennes avancées en Inde

MIAMI, 16 mai 2024 /PRNewswire/ -- Enfinity Global Inc., un leader des énergies renouvelables, a annoncé aujourd'hui avoir signé 135 millions de dollars de financement pour le développement et la construction de 1,2 GW de projets solaires et éoliens en Inde. Le financement est fourni par l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (CPP Investments) par l'intermédiaire de filiales de CPPIB Credit Investments Inc.

Enfinity Global operational solar power plant in India

Les projets de ce portefeuille, répartis dans cinq États (Maharashtra, Delhi, Karnataka, Rajasthan et Uttar Pradesh), sont à des stades de développement avancés et devraient être mis en service entre 2025 et 2026. Une fois interconnectées, elles devraient générer 2,4 GWh d'électricité propre par an, suffisamment pour alimenter plus de deux millions de foyers indiens et compenser 2,6 millions de tonnes d'émissions de CO2.

« L'énergie renouvelable est au cœur des plans de croissance économique de l'Inde en tant que moteur clé de la compétitivité. « Enfinity Global est ravi de s'associer à CPP Investments, l'un des investisseurs mondiaux les plus respectés, pour fournir de l'énergie propre à l'avenir de l'Inde », a déclaré Carlos Domenech, PDG d'Enfinity Global.

« L'énergie solaire et éolienne sont deux sources d'énergie renouvelable vitales et l'Inde offre un solide pipeline pour de telles opportunités. « Nous sommes heureux de nous associer à Enfinity Global pour ces projets en fournissant un capital flexible et à long terme qui, selon nous, fournira une source prometteuse de rendements à long terme pour le fonds du RPC », a déclaré Geoffrey Souter, directeur général et responsable du crédit d'actifs réels chez CPP Investments.

Ce financement réitère l'engagement à long terme d'Enfinity envers l'Inde et sa capacité à attirer des capitaux étrangers et à promouvoir le savoir-faire local pour soutenir les objectifs nationaux de décarbonisation. La société possède et exploite un portefeuille de 240 MW de centrales solaires en Inde, avec plus de 1,5 GWs en cours de développement. Au cours des trois prochaines années, Enfinity prévoit de développer et de mettre en service des centrales électriques renouvelables pour fournir plus de 5 GWh d'électricité propre par an, notamment par le biais d'accords d'achat d'électricité (AAE). Enfinity a également l'intention de diversifier son activité pour fournir d'autres solutions à consommation énergétique nette zéro pour le marché indien et mondial grâce au stockage de l'énergie, à la production d'énergie hybride renouvelable, à l'ammoniac vert, au traitement de l'eau et à d'autres technologies émergentes de l'économie circulaire.

À propos d'Enfinity Global

Enfinity Global Inc., avec ses filiales, est une société de services d'énergie renouvelable et de durabilité de premier plan basée aux États-Unis, créée en 2019. La société possède un portefeuille de 22,4 GW de projets d'énergie renouvelable et de stockage, y compris des actifs opérationnels, en construction et à différents stades de développement. Avec des bureaux aux États-Unis, en Europe, au Japon et en Inde, l'entreprise vise à apporter une contribution importante à une économie durable à zéro émission de carbone. L'équipe de direction d'Enfinity est l'une des équipes mondiales les plus expérimentées dans le domaine des énergies renouvelables et apporte plus de 37 milliards de dollars d'expérience de financement dans le secteur des énergies renouvelables avec plus de 15 GW d'actifs solaires et éoliens développés et acquis.