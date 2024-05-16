Enfinity Global 獲 1.35 億美元融資，在印度建造 1.2 GW 的先進太陽能和風力發電廠

「可再生能源是印度經濟增長計劃的核心，是競爭力的關鍵驅動因素。Enfinity Global 很高興能夠與其中一個最受尊敬的全球投資機構 CPP Investments 合作，將清潔能源帶給印度的未來」Enfinity Global 行政總裁 Carlos Domenech 表示。

「太陽能和風力是兩種重要的可再生能源，印度為這些機會提供了強大的管道。我們很高興能夠與 Enfinity Global 合作進行這些項目，提供長期且靈活的資金，我們相信這將為 CPP Fund 提供有前景的長期回報來源。」 CPP 董事總經理及投資房地產信貸部門主管 Geoffrey Souter 表示。

這項融資再次強調了 Enfinity 對印度的長期承諾，以及其在吸引外國資本和促進本地專業知識以支持國家脫碳目標方面的能力。該公司在印度擁有並經營 240 MW 的太陽能發電廠組合，開發中的項目超過 1.5 GW。在未來三年，Enfinity 計劃開發可再生能源發電廠並開始投產，通過購電協議 (PPA) 等方式在每年提供超過 5 GWh 的潔淨電力。Enfinity 亦打算透過能源儲存、混合可再生能源生產、綠氨、水處理和其他新興循環經濟技術，使其業務變得多元化，為印度和全球市場提供其他零碳解決方案。

關於 Enfinity Global

Enfinity Global Inc. 及其子公司成立於 2019 年，是一家總部位於美國的領先可再生能源和可持續發展服務公司。該公司擁有 22.4 GW 的再生能源和儲能專案組合，包括營運資產、在建專案和處於不同開發階段的專案。公司在美國、歐洲、日本和印度設有辦事處，旨在為可持續的零碳經濟做出重大貢獻。Enfinity 的領導團隊是全球再生能源領域經驗最豐富的團隊之一，在再生能源領域擁有逾 370 億美元的融資經驗，開發和收購的太陽能和風能資產超過 15 吉瓦。

SOURCE Enfinity Global