Enghouse anuncia expansão de nossa tecnologia de central de contatos em nuvem no Oriente Médio por meio de nossa parceria com a Voxtron

MARKHAM, ON, 7 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Enghouse Interactive, líder global em centrais de contatos e soluções de tecnologia de vídeo, tem o orgulho de anunciar uma parceria estratégica com a Voxtron, a principal fornecedora de soluções de call center no Oriente Médio. Esta colaboração é marcada pela introdução do inovador Voxvantage Cloud Contact Center as a Service (CCaaS) da Voxtron, aproveitando a tecnologia avançada de central de contatos da Enghouse.

O lançamento oficial acontecerá no Grand Hyatt Dubai. Os participantes do setor e a mídia estão convidados a confirmar presença enviando um e-mail para [email protected].

Data: 9 de maio de 2024

Horário: 18h às 22h

Local: Grand Hyatt Dubai,

confirmação de presença: [email protected]

O Voxvantage CCaaS marca um avanço significativo para a Enghouse Systems, ressaltando o compromisso de melhorar as experiências dos clientes em toda a região. Hospedado na robusta infraestrutura de data center do Moro Hub, a Voxtron garante confiabilidade, segurança e escalabilidade excepcionais.

O lançamento contará com palestrantes ilustres, incluindo Tracy Reynolds, cônsul geral canadense em Dubai, Vincent Mifsud, presidente global da Enghouse Systems, e Arif AlMalik, diretor de produtos digitais da Moro Hub. Eles irão explorar o potencial transformador das soluções de contato na melhoria da experiência do cliente (CX) no Oriente Médio.

Mifsud expressou seu entusiasmo com a parceria, afirmando: "estamos entusiasmados em colaborar com a Voxtron e a Moro Hub. Esta parceria é crucial porque pretendemos fornecer a nossa tecnologia de call center e melhorar a nossa presença em todo o Médio Oriente, oferecendo aos clientes tecnologia líder que melhora a experiência do cliente."

O evento também oferecerá excelentes oportunidades de networking e discussões esclarecedoras sobre o futuro das soluções de engajamento do cliente.

Sobre a Enghouse Interactive:

A Enghouse Interactive, uma subsidiária da Enghouse Systems Limited, é líder global em soluções de software e tecnologia de vídeo para centros de contato, oferecendo a seus clientes e parceiros a valiosa vantagem da escolha. A Enghouse Interactive capacita as empresas a transformarem centrais de contatos de centros de custo em poderosos áreas de crescimento, simplificando integrações complexas por meio de padrões abertos e suportando diversas tecnologias de telefonia para garantir acessibilidade perfeita do cliente em todos os canais e locais.

Sobre a Voxtron:

A Voxtron Middle East tem sede em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e presença global com escritórios e afiliadas no Catar, Índia, Alemanha, Áustria, Bélgica, Itália, Turquia, Tunísia, Hong Kong, Portugal e Tailândia. A Voxtron fornece soluções econômicas de otimização do engajamento do cliente em colaboração com fornecedores líderes de tecnologia, como Enghouse Interactive, SAGE, Verint e Clarabridge, há mais de uma década. Este extenso portfólio posiciona a Voxtron como uma fornecedora única, capaz de oferecer soluções completas e com diversos recursos para clientes e parceiros.

Contato da Enghouse Video: Tim Peters, vice-presidente, líder global de geração de demanda, Enghouse Systems, [email protected]

