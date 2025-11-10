Enghouse adquire a divisão de telecomunicações da Sixbell

Aquisição amplia a presença da Enghouse na América Latina

MARKHAM, ON e SANTIAGO, Chile, 10 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) anunciou hoje que adquiriu, por meio de suas subsidiárias integralmente controladas, a divisão de telecomunicações ("Sixbell Telco") da Sixbell, fornecedora de soluções de software para telecomunicações e engajamento de clientes na América Latina, com sede em Santiago, Chile.

A Sixbell Telco oferece um conjunto abrangente de plataformas de software que permite aos provedores de serviços modernizar e transformar suas redes. Seu portfólio abrange cobrança convergente, roteamento inteligente, gerenciamento de sinalização e soluções de interação por voz — cada uma projetada para ajudar os operadores a evoluírem para arquiteturas nativas da nuvem e preparadas para o 5G. A Sixbell Telco tem uma presença consolidada na região e a confiança dos principais operadores de telecomunicações Tier-1 e Tier-2 em toda a América Latina.

"A venda da divisão de telecomunicações da Sixbell para a Enghouse oferece aos nossos clientes de telecomunicações os recursos e o alcance global para acelerar a inovação", disse Pablo Pumarino, CEO da Sixbell. "Essa alienação estratégica garante a continuidade das iniciativas de transformação de rede de nossos clientes enquanto lhes permite se beneficiar da escala e da expertise da Enghouse na oferta de serviços de última geração."

"As soluções da Sixbell Telco complementam nosso portfólio de OSS/BSS e transformação de rede, além de fornecerem recursos adicionais para nossos negócios em expansão na América Latina, onde vemos uma forte demanda por recursos de última geração", disse Steve Sadler, presidente e CEO da Enghouse. "Estamos muito satisfeitos em receber os clientes, parceiros e colaboradores da Sixbell Telco na Enghouse."

Sobre a Sixbell

Fundada em 1988 e com sede em Santiago, Chile, a Sixbell construiu uma sólida reputação como parceira tecnológica confiável, desenvolvendo e integrando soluções de software para provedores de serviços de telecomunicações e engajamento de clientes em toda a América Latina.

Essa aquisição diz respeito exclusivamente à divisão de telecomunicações da Sixbell. A divisão de Experiência do Cliente (CX) está excluída da transação e permanecerá como uma entidade independente.

Para mais informações, acesse https://sixbell.com.

Sobre a Enghouse Systems Ltd.

A Enghouse Systems Ltd. é uma empresa canadense de capital aberto (TSX:ENGH) que oferece soluções de software empresarial com foco vertical, atuando em áreas como centrais de atendimento, comunicações por vídeo, saúde, telecomunicações, segurança pública e o setor de transporte. A Enghouse tem uma estratégia de crescimento em duas frentes que se concentra no crescimento interno e nas aquisições, que são financiadas por meio de fluxos de caixa operacionais. A empresa não tem financiamento de dívida externa e está organizada em dois segmentos de negócios: o Interactive Management Group e o Asset Management Group. Mais informações sobre a Enghouse podem ser obtidas no site da empresa: www.enghouse.com.

Contato para informações:

Sam Anidjar

Vice-presidente de Desenvolvimento Corporativo

Enghouse Systems Limited

[email protected]

