Enghouse kondigt aan dat het onze contactcentertechnologie in de cloud uitbreidt via onze samenwerking met Voxtron

MARKHAM, ON, 7 mei 2024 /PRNewswire/ -- Enghouse Interactive, een wereldwijde leider in contactcenter- en videotechnologie-oplossingen, kondigt met trots een strategisch partnerschap aan met Voxtron, de belangrijkste leverancier van callcenteroplossingen in het Midden-Oosten. Deze samenwerking wordt ingeluid door Voxtron's introductie van het innovatieve Voxvantage Cloud Contact Center as a Service (CCaaS), met gebruik van de geavanceerde contactcentertechnologie van Enghouse.

De officiële lancering vindt plaats in het Grand Hyatt Dubai. Deelnemers uit de industrie en de media worden uitgenodigd om hun aanwezigheid te bevestigen door een e-mail te sturen naar [email protected].

Datum: 9 mei 2024

Tijd: 18.00 tot 22.00 uur

Locatie: Grand Hyatt Dubai,

RSVP: [email protected]

Voxvantage CCaaS is een belangrijke vooruitgang voor Enghouse Systems als bewijs van de toewijding aan het verbeteren van klantervaringen in de hele regio. Voxtron wordt gehost op de robuuste datacenterinfrastructuur van Moro Hub en staat garant voor uitzonderlijke betrouwbaarheid, veiligheid en schaalbaarheid.

De lancering wordt bijgewoond door vooraanstaande sprekers, waaronder Tracy Reynolds, consul-generaal van Canada in Dubai, Vincent Mifsud, Global President van Enghouse Systems, en Arif AlMalik, Chief Digital Products Officer van Moro Hub. Ze zullen het transformatieve potentieel van contactoplossingen voor het verbeteren van de klantervaring (CX) in het Midden-Oosten onderzoeken.

De heer Mifsud toonde zich enthousiast over de samenwerking en zei: "We zijn verheugd om samen te werken met Voxtron en Moro Hub. Dit partnerschap is cruciaal omdat we met onze callcentertechnologie onze aanwezigheid in het Midden-Oosten willen versterken door klanten te voorzien van toonaangevende technologie die de klantervaringen verbetert."

Het evenement biedt ook uitstekende netwerkmogelijkheden en inzichtelijke discussies over de toekomst van oplossingen voor klantbetrokkenheid.

Over Enghouse Interactive:

Enghouse Interactive, een dochteronderneming van Enghouse Systems Limited, is een wereldleider op het gebied van oplossingen voor contactcentersoftware en videotechnologie die zijn klanten en partners het waardevolle voordeel van keuze biedt. Enghouse Interactive stelt bedrijven in staat contactcenters van kostenplaatsen naar krachtige verdienmodellen te transformeren. Het bedrijf vereenvoudigt complexe integraties via open standaarden en ondersteunt verschillende telefonietechnologieën om de toegankelijkheid voor klanten via kanalen en locaties naadloos en gegarandeerd te laten verlopen.

Over Voxtron:

Voxtron Middle East heeft zijn hoofdkantoor in Dubai, V.A.E., en is wereldwijd vertegenwoordigd met kantoren en filialen in Qatar, India, Duitsland, Oostenrijk, België, Italië, Turkije, Tunesië, Hong Kong, Portugal en Thailand. Voxtron levert al meer dan tien jaar kosteneffectieve oplossingen voor het optimaliseren van klantbetrokkenheid in samenwerking met toonaangevende technologieleveranciers zoals Enghouse Interactive, SAGE, Verint en Clarabridge. Dit uitgebreide portfolio positioneert Voxtron als een unieke leverancier die in staat is complete, volledig uitgeruste oplossingen aan klanten en partners te leveren.

Enghouse Videocontact: Tim Peters, VP, Global Demand Generation Leader, Enghouse Systems, [email protected]