Enghouse Video faz parceria com a SONIFI Health para oferecer soluções avançadas de telessaúde em quartos de hospital

MARKHAM, Ontário, 25 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Enghouse Video, líder global em soluções de tecnologia de vídeo de ponta, anunciou hoje sua parceria com a SONIFI Health, aprimorando o atendimento virtual em ambientes hospitalares.

A SONIFI Health é uma empresa líder em tecnologia de saúde dos EUA, com sede em Sioux Falls, Dakota do Sul. A nova parceria aproveita e integra a tecnologia de sistemas de sala de vídeo da Enghouse para apoiar o compromisso da SONIFI Health com a expansão de aplicativos de telessaúde e otimizações de sistemas em ambientes hospitalares.

A solução VidyoRooms da Enghouse, uma sofisticada tecnologia de videoconferência que combina soluções de software e hardware, foi totalmente integrada aos sistemas de TV interativa da SONIFI Health. Essa integração oferece videoconferência de alta qualidade de até 4K, sessões multiusuário e recursos de segurança robustos que garantem total conformidade com regulamentações de saúde.

A Enghouse Video oferece uma plataforma de telemedicina imersiva para apoiar cuidados colaborativos interdisciplinares, melhorar os resultados dos pacientes e economizar custos. A plataforma é flexível e simples, oferecendo a confiabilidade, interoperabilidade e escalabilidade necessárias para o ambiente de saúde atual. Uma das principais forças da parceria é sua oferta de integrações de back-end como portais de pacientes, dispositivos médicos, registro médico eletrônico (RME), teleobservação e consulta remota de pacientes.

"Os hospitais podem escolher o parceiro de telemedicina que seja ideal para eles, e nós incorporamos essa solução com TV interativa", disse Brian Nido, vice-presidente de Sucesso do Cliente da SONIFI Health. "O uso do hardware e sistemas que já estão presentes nos quartos de pacientes ajuda os hospitais a reduzir custos e maximizar o valor de seus investimentos existentes, beneficiando tanto os clínicos quanto os pacientes."

A SONIFI Health e o Enghouse Video continuam colaborando de perto para aprimorar e aperfeiçoar as soluções de telemedicina fornecidas às instalações de saúde. Essa parceria reflete um compromisso compartilhado de aproveitar a tecnologia para criar salas de hospital mais inteligentes e melhorar o cuidado ao paciente em todo o espectro de saúde.

Sobre a Enghouse Video

A Enghouse Video, parte da divisão Enghouse Interactive, é uma subsidiária da Enghouse Systems Limited, uma empresa de software e serviços verticalmente focada negociada na Bolsa de Valores de Toronto (TSX: ENGH). Com serviços altamente seguros, dimensionáveis e flexíveis baseados em nuvem ou no local, fornecemos uma das plataformas de vídeo mais inovadoras e de mais alta qualidade do mundo para habilitar qualquer aplicativo ou ideia com vídeo. Desde ferramentas avançadas de colaboração e videoconferência até o gerenciamento de vídeo empresarial de última geração, a Enghouse Video é um participante exclusivo em vários mercados, incluindo o de telessaúde. Saiba mais em www.enghousevideo.com, leia nosso blog ou siga-nos no Twitter em @EnghouseVideo, no LinkedIn e no Facebook.

Sobre a SONIFI Health

A SONIFI Health fornece tecnologia líder de mercado de envolvimento interativo de pacientes, que comprovadamente melhora os resultados dos pacientes e a produtividade da equipe. A plataforma integrada ao EHR foi concebida para aprimorar as experiências do paciente e da família e, ao mesmo tempo, aumentar a satisfação da equipe e a eficiência operacional das organizações. Como parte da SONIFI Solutions, Inc., a empresa suporta anualmente mais de 300 milhões de experiências de usuários finais. Saiba mais em sonifihealth.com.

Contato da Enghouse Video: Sylvain Awad, diretor, Geração de demanda, Enghouse Video, parte da Enghouse Interactive Division, [email protected]

FONTE Enghouse Systems Limited