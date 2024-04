Enghouse Video werkt samen met SONIFI Health om geavanceerde telezorgoplossingen te bieden in ziekenhuiskamers

MARKHAM, ON, 26 april 2024 /PRNewswire/ -- Enghouse Video, een wereldwijde leider in geavanceerde videotechnologie-oplossingen, kondigde vandaag de samenwerking aan met SONIFI Health, waardoor virtuele zorg in ziekenhuisomgevingen wordt verbeterd.

SONIFI Health is een toonaangevend technologisch bedrijf in de gezondheidszorg in de VS, gevestigd in Sioux Falls, South Dakota. Met als doel de toepassingen in de telegezondheidszorg uit te breiden en systeemoptimalisaties in ziekenhuisomgevingen te ondersteunen, wordt de technologie van Enghouse Video Room Systems ingezet en geïntegreerd in het nieuwe samenwerkingsverband.

De VidyoRooms-oplossing van Enghouse, een geavanceerde videoconferentietechnologie die zowel software- als hardwareoplossingen combineert, is volledig geïntegreerd in de interactieve televisiesystemen van SONIFI Health. Deze integratie biedt videoconferenties tot 4K in hoge kwaliteit, sessies met meerdere partijen en robuuste beveiligingsfuncties die zorgen voor volledige naleving van de regelgeving voor de gezondheidszorg.

Enghouse Video biedt een meeslepend telezorgplatform ter ondersteuning van samenwerkende interdisciplinaire zorg, verbeterde patiëntresultaten en kostenbesparingen. Het platform is flexibel en eenvoudig en biedt de betrouwbaarheid, interoperabiliteit en schaalbaarheid die nodig zijn voor de gezondheidszorg van vandaag. Een belangrijke kracht van de samenwerking is het aanbod van back-end integraties zoals patiëntportalen, medische apparatuur, EMR, tele-sitting, observatie en consultatie van patiënten op afstand.

"Ziekenhuizen kunnen de telezorgpartner kiezen die bij hen past en wij integreren die oplossing met interactieve televisie," zegt Brian Nido, vice-president klantensucces van SONIFI Health. "Door gebruik te maken van de hardware en systemen die ze al in patiëntenkamers hebben, kunnen ziekenhuizen kosten besparen en de waarde van hun bestaande investeringen maximaliseren, terwijl zowel artsen als patiënten hiervan profiteren."

SONIFI Health en Enghouse Video blijven nauw samenwerken om de telegezondheidsoplossingen voor zorginstellingen verder te verfijnen en te verbeteren. Deze samenwerking weerspiegelt de gezamenlijke inzet om technologie te gebruiken om slimmere ziekenhuiskamers te creëren en de patiëntenzorg over het hele zorgspectrum te verbeteren.

Over Enghouse Video

Enghouse Video, onderdeel van de Enghouse Interactive divisie, is een dochteronderneming van Enghouse Systems Limited, een verticaal gericht software- en dienstenbedrijf dat wordt verhandeld op de Toronto Stock Exchange (TSX: ENGH). Door middel van zeer veilige, schaalbare en flexibele cloud-gebaseerde of lokale diensten, leveren we een van 's werelds meest innovatieve videoplatformen van de hoogste kwaliteit om elke toepassing of idee van video te voorzien. Enghouse Video is een unieke speler in meerdere markten, van geavanceerde videoconferentie- en samenwerkingshulpmiddelen tot geavanceerd bedrijfsvideobeheer, zoals de telezorg. Lees meer op www.enghousevideo.com, lees ons blog of volg ons op Twitter @EnghouseVideo, op LinkedIn en op Facebook.

Over SONIFI Health

SONIFI Health biedt marktleidende technologie voor interactieve patiëntbetrokkenheid die heeft bewezen de resultaten voor patiënten en de productiviteit van medewerkers te verbeteren. Het EHR-geïntegreerde platform is ontworpen om de ervaringen van patiënten en gezinnen te bevorderen, waarbij de tevredenheid van het personeel en de operationele efficiëntie van organisaties toenemen. Als onderdeel van SONIFI Solutions, Inc. ondersteunt het bedrijf jaarlijks meer dan 300 miljoen eindgebruikerservaringen. Ga voor meer informatie naar sonifihealth.com.

Enghouse Video Contact: Sylvain Awad, directeur vraagontwikkeling, Enghouse Video, onderdeel van Enghouse Interactive Division, [email protected]