ENIM TECHNOLOGIES E A ROYAL CANADIAN MINT EXPLORAM A INTEGRAÇÃO DE METAIS ECOLOGICAMENTE RESPONSÁVEIS EXTRAÍDOS DE RESÍDUOS ELETRÔNICOS NAS OPERAÇÕES DA A MINT

MONTREAL, 15 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Enim Technologies Inc. ("enim"), uma empresa inovadora especializada na revalorização de metais preciosos e minerais estratégicos críticos a partir de dispositivos eletrônicos obsoletos, e a Royal Canadian Mint (a "Mint"), uma das principais refinarias de metais preciosos do mundo, reconhecida por seu compromisso com a inovação e a sustentabilidade, têm o prazer de anunciar que estão explorando áreas de colaboração que são mutuamente benéficas. As áreas a serem exploradas incluem a viabilidade de incorporar os metais revalorizados da enim — incluindo ouro, prata e cobre — na futura produção de moedas da a Mint, juntamente com a troca de conhecimentos em campos estratégicos relacionados.

"Essa exploração de oportunidades de colaboração com a Mint é um marco em nossa missão de transformar resíduos eletrônicos em produtos ecologicamente responsáveis. Engajar-se em discussões com uma instituição tão respeitada quanto a Mint valida para a enim que a revalorização circular pode fornecer alguns dos metais mais sustentáveis e valorizados do mercado ", disse Simon Racicot-Daignault, presidente e CEO da enim. "Na enim, acreditamos que este é um passo produtivo para alcançar nosso objetivo de estabelecer um novo padrão para cadeias de suprimentos mais resilientes e ambientalmente responsáveis."

"Por mais de um século, a Mint opera uma das principais refinarias do mundo, oferecendo produtos inovadores da mais alta qualidade e pureza incomparável. Como uma refinaria de ouro de alto volume, a Mint está empenhada em operar de forma sustentável, encontrando maneiras novas e inovadoras de maximizar a responsabilidade ambiental. O fornecimento de metais recuperados por meio da mineração urbana complementa nossa capacidade de fazer isso e apresenta uma excelente oportunidade para a Mint participar da economia circular ", disse Marie Lemay, presidente e CEO da a Royal Canadian Mint. "À medida que a enim toma medidas importantes para aumentar sua tecnologia inovadora e desbloquear todo o valor do lixo eletrônico, estamos ansiosos para explorar a possibilidade de explorar uma nova fonte de metais recuperados de forma responsável em solo canadense."

Duas organizações canadenses apaixonadas por alcançar um futuro sustentável

A Mint e a enim são duas organizações canadenses que compartilham fortes valores em relação à qualidade, sustentabilidade e inovação. A enim, que planeja lançar sua primeira instalação comercial em 2027, se distingue por sua tecnologia hidrometalúrgica eco-responsável e patenteada. Essa abordagem permite a revalorização ideal de placas eletrônicas obsoletas, processando de forma responsável frações metálicas, plásticas e cerâmicas por meio de uma solução ecológica. O modelo circular da enim, que visa ser de desperdício zero, minimiza a pegada ambiental e garante a rastreabilidade total de seus coprodutos eticamente reciclados, o que poderia, no futuro, permitir que a Mint ofereça aos seus clientes produtos inovadores fabricados a partir de metais revalorizados.

Ao extrair metais preciosos de placas de circuito impresso obsoletas sem usar substâncias nocivas, como o cianeto, a enim também fornece uma solução para o desafio social e ambiental da gestão de resíduos eletrônicos. Esse modelo circular não apenas atende às necessidades das cadeias de suprimentos modernas, mas também atende a um mercado emergente de alto valor para investidores que buscam produtos distintos e rastreáveis com baixo impacto ambiental.

Fortalecer a experiência por meio da colaboração estratégica

Explorar oportunidades de colaboração com a Mint pode permitir que a Enim se beneficie dos altos padrões de qualidade e sustentabilidade desta empresa Crown, bem como de compras responsáveis. Essa sinergia pode abrir caminho para futuras iniciativas que permitam à enim e à Mint atender à demanda por metais preciosos de origem responsável e materiais reciclados éticos, ao mesmo tempo em que enviam um forte sinal sobre o potencial da mineração urbana e soluções circulares inovadoras para construir um futuro mais sustentável.

Mineração urbana: um recurso estratégico para um futuro sustentável

De acordo com um relatório de uma agência da ONU, 62 bilhões de quilos de resíduos eletrônicos foram gerados em todo o mundo em 2022, mas apenas 22% foram coletados e revalorizados de maneira documentada. A cada ano, os metais preciosos perdidos por incineração ou aterro representam um valor aproximado de US $ 62 bilhões, causando problemas ambientais e sociais significativos adicionais. Esta mina urbana representa uma grande oportunidade para revalorizar esses metais preciosos e outros minerais críticos e estratégicos contidos no lixo eletrônico - uma atividade sustentável com alto potencial de crescimento que também contribui para reduzir o impacto ambiental associado à mineração primária.

O cenário legislativo global, particularmente no que diz respeito a conteúdo reciclado, gestão de resíduos, pegada de carbono e compromissos de biodiversidade, também favorece soluções inovadoras como as oferecidas pela enim.

Sobre a enim

A enim é uma empresa especializada na revalorização de metais preciosos, minerais críticos e estratégicos e outros materiais derivados do tratamento de placas de circuito impresso obsoletas provenientes da mina urbana. Com uma tecnologia hidrometalúrgica eco-responsável patenteada, a enim extrai metais preciosos sem usar substâncias nocivas, como o cianeto, reduzindo significativamente a pegada ecológica das operações que apoiam uma economia circular com um objetivo de desperdício zero. A organização oferece uma alternativa ecologicamente correta aos métodos tradicionais de mineração e recuperação pirometalúrgica, criando uma economia sustentável e circular. A estratégia da enim está focada na reciclagem baseada na mineração urbana usando materiais de origem local. Os atuais acionistas da enim são a Seneca e a Dundee Sustainable Technologies.

Sobre a Royal Canadian Mint

A Royal Canadian Mint Crown é a corporação responsável pela cunhagem e distribuição das moedas em circulação do Canadá. A Mint é uma das maiores e mais versáteis casas da moeda do mundo, produzindo moedas de colecionador premiadas, produtos de metais preciosos líderes de mercado, bem como as prestigiadas honras militares e civis do Canadá. Como uma refinaria estabelecida em Londres e na COMEX Good Delivery, a Mint também oferece um espectro completo dos melhores serviços de refino de ouro e prata da categoria. Como uma organização que se esforça para cuidar melhor do meio ambiente, cultivar locais de trabalho seguros e inclusivos e causar um impacto positivo nas comunidades onde opera, a Mint integra práticas ambientais, sociais e de governança em todos os aspectos de suas operações.

