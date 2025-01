ENIM TECHNOLOGIES UND DIE ROYAL CANADIAN MINT ERFORSCHEN DIE INTEGRATION VON UMWELTVERTRÄGLICHEN METALLEN AUS ELEKTRONISCHEM ABFALL IN DEN BETRIEB DER MÜNZANSTALT

MONTREAL, 15. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Enim Technologies Inc. ("enim"), ein innovatives Unternehmen, das sich auf die Aufwertung von Edelmetallen und kritischen strategischen Mineralien aus veralteten elektronischen Geräten spezialisiert hat, und die Royal Canadian Mint (die "Münzanstalt"), eine der weltweit führenden Edelmetallraffinerien, die für ihr Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit bekannt ist, freuen sich, bekannt zu geben, dass sie Bereiche der Zusammenarbeit erkunden, die für beide Seiten von Vorteil sind. Zu den Bereichen, die untersucht werden, gehört die Möglichkeit, die von enim aufgewerteten Metalle - einschließlich Gold, Silber und Kupfer - in die künftige Münzproduktion der Münzanstalt einzubeziehen, sowie der Austausch von Fachwissen in verwandten strategischen Bereichen.

"Die Sondierung von Kooperationsmöglichkeiten mit der Münzanstalt ist ein Meilenstein in unserer Mission, Elektronikschrott in umweltverträgliche Produkte umzuwandeln. Die Aufnahme von Gesprächen mit einer so angesehenen Institution wie der Münzanstalt bestätigt für enim, dass die zirkuläre Aufwertung einige der nachhaltigsten und wertvollsten Metalle auf dem Markt liefern kann", sagte Simon Racicot-Daignault, Präsident und CEO von enim. "Wir bei enim glauben, dass dies ein produktiver Schritt ist, um unser Ziel zu erreichen, einen neuen Standard für widerstandsfähigere und umweltfreundliche Lieferketten zu setzen."

"Seit mehr als einem Jahrhundert betreibt die Münze eine der weltweit führenden Raffinerien, die innovative Produkte von höchster Qualität und unvergleichlicher Reinheit liefert. Als Goldraffinerie mit hohem Volumen hat sich die Münze verpflichtet, nachhaltig zu arbeiten und neue und innovative Wege zu finden, um die Umweltverantwortung zu maximieren. Die Beschaffung von Metallen, die durch den städtischen Bergbau zurückgewonnen werden, ergänzt unsere Fähigkeit, dies zu tun, und stellt für die Münzanstalt eine interessante Möglichkeit dar, sich an der Kreislaufwirtschaft zu beteiligen", sagte Marie Lemay, Präsidentin und CEO der Royal Canadian Mint. "Während enim wichtige Schritte unternimmt, um seine innovative Technologie weiterzuentwickeln und den vollen Wert von Elektronikschrott zu erschließen, freuen wir uns darauf, die Möglichkeit zu erkunden, eine neue Quelle von Metallen anzuzapfen, die verantwortungsvoll auf kanadischem Boden zurückgewonnen werden."

Zwei kanadische Organisationen, die sich leidenschaftlich für eine nachhaltige Zukunft einsetzen

The Mint und enim sind zwei kanadische Organisationen, die starke Werte in Bezug auf Qualität, Nachhaltigkeit und Innovation teilen. enim, das seine erste kommerzielle Anlage im Jahr 2027 in Betrieb nehmen will, zeichnet sich durch seine umweltfreundliche, patentierte hydrometallurgische Technologie aus. Dieser Ansatz ermöglicht die optimale Aufwertung veralteter Elektronikplatinen durch die verantwortungsvolle Verarbeitung von Metall-, Kunststoff- und Keramikfraktionen im Rahmen einer umweltfreundlichen Lösung. Das Kreislaufmodell von enim, das auf eine abfallfreie Produktion abzielt, minimiert den ökologischen Fußabdruck und gewährleistet die vollständige Rückverfolgbarkeit seiner ethisch recycelten Nebenprodukte, was es der Münzanstalt in Zukunft ermöglichen könnte, ihren Kunden innovative Produkte anzubieten, die aus aufgewerteten Metallen hergestellt werden.

Durch die Gewinnung von Edelmetallen aus veralteten Leiterplatten ohne Verwendung schädlicher Substanzen wie Zyanid bietet enim auch eine Lösung für die soziale und ökologische Herausforderung der Elektroschrottentsorgung. Dieses Kreislaufmodell entspricht nicht nur den Anforderungen moderner Lieferketten, sondern richtet sich auch an einen aufstrebenden, hochwertigen Markt für Investoren, die unverwechselbare, rückverfolgbare Produkte mit geringen Umweltauswirkungen suchen.

Stärkung des Fachwissens durch strategische Zusammenarbeit

Durch die Erkundung von Kooperationsmöglichkeiten mit der Münzanstalt könnte enim von den hohen Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards dieses staatlichen Unternehmens sowie von der verantwortungsvollen Beschaffung profitieren. Diese Synergie könnte den Weg für künftige Initiativen ebnen, die es enim und der Münzanstalt ermöglichen, die Nachfrage nach verantwortungsvoll beschafften Edelmetallen und ethisch einwandfreien Recyclingmaterialien zu befriedigen und gleichzeitig ein starkes Signal für das Potenzial des städtischen Bergbaus und innovativer Kreislauflösungen zum Aufbau einer nachhaltigeren Zukunft zu setzen.

Urban Mining: Eine strategische Ressource für eine nachhaltige Zukunft

Einem Bericht einer UN-Agentur zufolge werden im Jahr 2022 weltweit 62 Milliarden Kilogramm Elektronikschrott erzeugt, aber nur 22 % davon werden gesammelt und auf dokumentierte Weise verwertet. Jedes Jahr gehen durch Verbrennung oder Deponierung Edelmetalle im Wert von etwa 62 Mrd. USD verloren, was zusätzliche erhebliche ökologische und soziale Probleme verursacht. Diese urbane Mine stellt eine große Chance dar, diese Edelmetalle und andere kritische und strategische Mineralien, die in Elektronikschrott enthalten sind, aufzuwerten - eine nachhaltige Aktivität mit hohem Wachstumspotenzial, die auch dazu beiträgt, die mit dem Primärbergbau verbundenen Umweltauswirkungen zu verringern.

Auch die globale Gesetzeslage, insbesondere in Bezug auf recycelte Inhalte, Abfallmanagement, CO2-Fußabdruck und Biodiversitätsverpflichtungen, begünstigt innovative Lösungen wie die von enim angebotenen.

Über enim

enim ist ein Unternehmen, das sich auf die Aufwertung von Edelmetallen, kritischen und strategischen Mineralien und anderen Materialien spezialisiert hat, die aus der Aufbereitung von veralteten Leiterplatten aus dem städtischen Bergbau stammen. Mit einer patentierten, umweltfreundlichen hydrometallurgischen Technologie extrahiert enim Edelmetalle ohne schädliche Substanzen wie Zyanid, wodurch der ökologische Fußabdruck von Betrieben, die eine Kreislaufwirtschaft mit einem Null-Abfall-Ziel unterstützen, erheblich reduziert wird. Das Unternehmen bietet eine umweltfreundliche Alternative zu den traditionellen Bergbau- und pyrometallurgischen Rückgewinnungsmethoden und schafft damit eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Die Strategie von enim konzentriert sich auf das Recycling im städtischen Bergbau unter Verwendung von Materialien, die vor Ort gewonnen werden. Die derzeitigen Aktionäre von enim sind Seneca und Dundee Sustainable Technologies.

Weitere Informationen über die enim-Lösung finden Sie unter www.enim.ca.

Über die Royal Canadian Mint

Die Royal Canadian Mint ist eine staatliche Einrichtung, die für die Prägung und Ausgabe der kanadischen Umlaufmünzen zuständig ist. Die Mint ist eine der größten und vielseitigsten Münzprägeanstalten weltweit. Sie hat sowohl preisgekrönte Sammlerstücke und marktführende Bullion-Produkte (Anlagemünzen) als auch angesehene kanadische militärische und zivile Gedenkartikel herausgegeben. Darüber hinaus ist die Mint auch an den London und COMEX-Metallbörden als sog. Good Delivery Refiner tätig und bietet ein umfassendes Spektrum der besten Gold- und Silber-Raffinationsleistungen ihrer Art. Als Organisation, die den bestmöglichen Umweltschutz anstrebt, sichere und inklusive Arbeitsplätze fördert und sich positiv auf die Gemeinden auswirken möchte, in denen sie tätig ist, bindet die Mint die Aspekte Umwelt, Soziales und Governance in jeden Bereich ihrer Operationen ein.

Weitere Informationen über die Mint, ihre Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter www.mint.ca.



