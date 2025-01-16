Enim Technologies Inc.與加拿大皇家鑄幣廠探討將來自電子廢物的環保金屬融入鑄幣廠營運

蒙特利爾2025年1月15日 /美通社/ -- 專注於從過時電子設備中再利用貴金屬及關鍵策略礦物的創新公司Enim Technologies Inc.（簡稱「enim」）與全球領先的貴金屬精煉商之一、以創新及可持續發展承諾著稱的加拿大皇家鑄幣廠（簡稱「鑄幣廠」），欣然宣佈雙方正在探索具有互惠互利價值的合作領域。探索的領域包括評估將enim再利用的金屬——包括金、銀和銅——融入鑄幣廠未來硬幣生產的可行性，並進行相關策略領域專業知識的交流。

enim主席兼行政總裁Simon Racicot-Daignault表示：「與鑄幣廠探索合作機會標誌著我們將電子廢物轉化為環保產品使命的重要里程碑。與如此受尊敬的機構——鑄幣廠進行討論，證實了循環再利用能夠提供市場上最可持續且珍貴的金屬。」他補充道：「在enim，我們相信這是邁向實現我們目標的重要一步，即為更具韌性和環保責任的供應鏈設定新的標準。」

加拿大皇家鑄幣廠主席兼行政總裁Marie Lemay表示：「超過一個世紀以來，鑄幣廠一直營運著全球領先的貴金屬精煉廠之一，提供創新且品質卓越、純度無可比擬的產品。作為一家高產量的黃金精煉商，鑄幣廠致力於可持續營運，尋找創新方法以最大化環保責任。透過都市採礦回收金屬，補充了我們實現這一目標的能力，並為鑄幣廠參與循環經濟提供了令人興奮的機會。」「隨著enim邁出重要步伐，發展其創新技術並釋放電子廢物的全部價值，我們期待探索能夠負責任地回收並開發在加拿大土地上新金屬來源的可能性。」

兩個致力於實現可持續未來的加拿大機構

鑄幣廠與enim是兩個在品質、可持續性及創新方面擁有共同價值觀的加拿大機構。enim計劃於2027年啟動其首個商業設施，其特色是具環保責任的專利水冶金技術。這一方法透過環保解決方案負責地處理金屬、塑料和陶瓷成分，實現對過時電子板的最佳再利用。enim的循環模式旨在實現零廢棄，最大限度減少環境足跡，並確保其道德回收副產品的完整可追溯性，未來可能使鑄幣廠能夠為其客戶提供由再利用金屬製成的創新產品。

透過從過時的印刷電路板中提取貴金屬，而不使用氰化物等有害物質，enim亦為電子廢物管理的社會與環境挑戰提供了解決方案。這一循環模式不僅滿足現代供應鏈的需求，還應對了新興的高價值市場，吸引尋求具有可追溯性、低環境影響且獨特產品的投資者。

透過策略合作加強專業知識

探索與鑄幣廠的合作機會，將使enim能夠受惠於這家皇家企業在品質、可持續性及負責任採購方面的高標準。這一協同效應可為未來的合作奠定基礎，使enim與鑄幣廠能夠滿足對負責任來源的貴金屬和道德回收材料的需求，同時發出強烈訊號，表明都市採礦與創新循環解決方案在構建更可持續未來方面的潛力。

都市採礦：可持續未來的策略資源

根據聯合國機構的報告，2022年全球產生了620億公斤的電子廢物，但其中只有22%以有紀錄的方式進行回收和再利用。每年，透過焚燒或填埋丟失的貴金屬約價值620億美元，並造成額外的重大環境和社會問題。這個都市採礦代表了再利用這些貴金屬及其他關鍵和策略礦物的重要機會，這些礦物存在於電子廢物中。這是一項具有高成長潛力的可持續活動，同時有助於減少與原生採礦相關的環境影響。

全球立法環境，特別是在回收內容、廢物管理、碳足跡和生物多樣性承諾方面，亦有利於像enim提供的創新解決方案。

enim簡介

enim是一家專注於從都市採礦中處理過時印刷電路板中提取的貴金屬、關鍵及策略礦物和其他材料的再利用的公司。enim擁有專利的環保水冶金技術，能在不使用氰化物等有害物質的情況下提取貴金屬，顯著減少支持循環經濟、實現零廢棄目標的營運生態足跡。該機構提供了一種環保的替代方案，取代傳統的採礦和火冶金回收方法，打造可持續的循環經濟。enim的策略專注於以都市採礦為基礎的回收，並使用本地採購的材料。enim目前的股東包括Seneca和Dundee Sustainable Technologies。

如需有關enim解決方案的更多資訊，請造訪www.enim.ca。在LinkedIn上關注我們。

加拿大皇家鑄幣廠（Royal Canadian Mint）簡介

加拿大皇家鑄幣廠（Royal Canadian Mint）是負責鑄造和發行加拿大流通硬幣的皇家企業。加拿大皇家鑄幣廠（Royal Canadian Mint）是世界上最大、最具多功能性的鑄幣廠之一，生產屢獲殊榮的收藏硬幣、市場領先的金條產品，以及加拿大享有盛譽的軍事和民用榮譽獎章。加拿大皇家鑄幣廠（Royal Canadian Mint）已獲倫敦金屬交易所和紐約商品交易所（COMEX）確立為優質精煉廠商，並提供全方位的頂級金銀精煉服務。加拿大皇家鑄幣廠（Royal Canadian Mint）在各個機構營運層面整合環境、社會與治理實踐，而成為致力更保護環境，締造安全及包容工作場所，並於自身營運社區帶來正面影響的機構。

欲深入了解加拿大皇家鑄幣廠（Royal Canadian Mint）及其產品和服務，請瀏覽www.mint.ca。歡迎在LinkedIn、Facebook和Instagram上追蹤鑄幣廠的最新動向。

為循環經濟作出貢獻：修復、再利用和回收您的過時電子設備，成為更可持續未來解決方案的一部分！

聯絡方法：enim，Gabriel Trottier-Hardy，發展與法律事務總監，514 458-6350，[email protected]；Mathieu Pagé，Exponentiel顧問，514-942-9295，[email protected]；加拿大皇家鑄幣廠：Alex Reeves，公共事務高級經理，613-884-6370，[email protected]

SOURCE Enim Technologies Inc.