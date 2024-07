eQ Technologic eleva os padrões da indústria com a Conferência Inaugural do Cliente, exeQute

COSTA MESA, Califórnia, 22 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Em uma era repleta de conferências do setor, a eQ Technologic, Inc., desenvolvedora da plataforma eQube®-DaaS, está fazendo uma entrada ousada com sua conferência inaugural de clientes, a exeQuteSM, de 7 a 10 de outubro de 2024. Ao contrário de outras conferências de clientes no setor de dados como serviço (DaaS), o exeQute deve se destacar com foco em táticas acionáveis adaptadas para atender às necessidades exclusivas de seus clientes, refletindo o profundo compromisso da empresa com a centralidade no cliente e a inovação.

Como o Gartner prevê que até 2027, 25% dos CIOs terão remuneração ligada ao seu impacto tecnológico sustentável, a conferência da exeQute está moldando o futuro da transformação digital com sustentabilidade e responsabilidade em primeiro lugar. Esta conferência vai além das discussões teóricas, oferecendo uma experiência prática em que as principais marcas compartilham soluções do mundo real que os participantes podem aplicar imediatamente. Esse foco em conteúdo acionável garante que cada participante saia com um kit de ferramentas de estratégias para impulsionar melhorias em seus negócios.

A dedicação da eQ Technologic em entender as necessidades dos clientes é evidente em todos os aspectos do exeQute. As sessões da conferência aprofundam os desafios específicos enfrentados pelos clientes, oferecendo soluções e insights personalizados. Essa abordagem personalizada mostra o compromisso da empresa de não apenas ouvir seus clientes, mas colaborar com eles para desenvolver soluções que impulsionem seu sucesso.

"A execução é um dos nossos principais princípios operacionais na eQ. A capacidade de uma organização de executar separa materialmente os vencedores da manada", disse Dinesh Khaladkar, Presidente e CEO da eQ Technologic. "Acreditamos firmemente que a lacuna entre o futuro e o agora é preenchida pela execução. O futuro não acontece simplesmente, ele deve ser definido e ações devem ser tomadas para alcançá-lo. É hora de visualizar o que está por vir e agir de acordo com a visão futura com o exeQute."

O exeQute fornece uma plataforma única para os participantes interagirem com líderes do setor, colegas, analistas e mídia, promovendo um ambiente colaborativo onde novas ideias e parcerias permitirão o crescimento futuro das empresas. A abordagem abrangente da conferência para discursar sobre os desafios atuais e as oportunidades futuras destaca o papel da eQ Technologic como um catalisador para mudanças positivas no setor, catalisando a inovação intersetorial e oferecendo informações sobre como as organizações aproveitam as soluções agnósticas do setor da eQ para obter e manter uma vantagem competitiva.

O exeQute não é apenas mais um evento no cenário lotado de conferências. Está estabelecendo um novo padrão para o envolvimento do cliente, fornecendo valor por meio de insights acionáveis, soluções inovadoras e um compromisso firme com práticas sustentáveis. Para quem busca navegar pelas complexidades da transformação digital de forma responsável, o exeQute é um recurso indispensável, reforçando a posição da eQ Technologic como líder no setor. Com executivos e tomadores de decisão de algumas das principais organizações do mundo, a conferência desvendará tendências futuras, tecnologias disruptivas e oportunidades emergentes. Repleta de palestras, histórias de sucesso, roteiros de produtos, demonstrações, bate-papos de lareira e muito mais, a conferência reforça a posição da eQ Technologic como líder no setor.

Detalhes da conferência:

VEA, A Marriott Resort & Spa, Newport Beach, Califórnia

7 a 11 de outubro de 2024

Agenda, palestrantes, oportunidades de patrocínio e informações de inscrição podem ser encontradas em exequteconference.com.

Sobre a eQ Technologic

Nas últimas duas décadas, a eQ tem sido fundamental para acelerar a transformação digital em setores como Aeroespacial e Defesa, Departamento de Defesa, Automotivo, Energia, Máquinas Pesadas, Eletrônica, Alta Tecnologia, Bens de Consumo Embalados (CPG) e muito mais.

A plataforma Low/No-Code eQube®-DaaS (Data as a Service) estabelece uma malha de dados com uma rede conectada de dados, aplicativos e dispositivos integrados que coloca o poder da análise nas mãos dos usuários finais, levando a insights acionáveis. Os mais de 100 conectores plug and play OOTB da eQ conectam sistemas heterogêneos diferentes em um instante, capacitando as organizações a trabalhar com quaisquer dados, qualquer formato, qualquer API, qualquer velocidade, com qualquer sistema, qualquer aplicativo e qualquer dispositivo sem escrever qualquer código. Permite uma colaboração de informações segura, escalável e robusta, ao mesmo tempo que respeita as regras de segurança. Isso permite que a eQ ofereça soluções como Digital Thread, CLM (Closed Loop Manufacturing), Multi-PLM Solutions, For-purpose Apps, API Factory with Common Data Model e muitas outras.

Alguns dos principais clientes da eQ incluem Lockheed Martin, Northrop Grumman, US Navy, Rolls-Royce, Collins Aerospace, Pratt & Whitney, Adient, ULA, Moog, Micron Technologies, Boeing, General Electric, Siemens Energy, Panasonic, EDF e General Dynamics, para citar alguns.

