eQ Technologic hebt Branchenstandards mit der ersten Kundenkonferenz exeQute an

COSTA MESA, Kalifornien, 22. Juli 2024 /PRNewswire/ -- In einer Zeit, in der zahlreiche Branchenkonferenzen stattfinden, setzt eQ Technologic, Inc., der Entwickler der eQube®-DaaS-Plattform, mit seiner ersten Kundenkonferenz, exeQuteSM, vom 7. bis 10. Oktober 2024 einen mutigen Schritt. Im Gegensatz zu anderen Kundenkonferenzen in der Data-as-a-Service (DaaS)-Branche hebt sich exeQute durch den Fokus auf umsetzbare Taktiken ab, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind und das große Engagement des Unternehmens für Kundenorientierung und Innovation widerspiegeln.

eQ Technologic set to host its premiere Customer Conference, exeQute 2024.

Gartner prognostiziert, dass 25 % der IT-Leiter bis zum Jahr 2027 eine Vergütung erhalten werden, die an den Einfluss nachhaltiger Technologien gekoppelt ist. Die exeQute-Konferenz gestaltet die Zukunft der digitalen Transformation mit Nachhaltigkeit und Verantwortung an erster Stelle. Diese Konferenz geht über theoretische Diskussionen hinaus und bietet eine praktische Erfahrung, bei der führende Marken reale Lösungen vorstellen, die die Teilnehmer sofort anwenden können. Dieser Fokus auf umsetzbare Inhalte stellt sicher, dass jeder Teilnehmer ein Toolkit mit Strategien für Verbesserungen in seinem Unternehmen mitnimmt.

Das Engagement von eQ Technologic, die Bedürfnisse der Kunden zu verstehen, zeigt sich in jedem Aspekt von exeQute. Die Konferenzsitzungen gehen auf die spezifischen Herausforderungen der Kunden ein und bieten individuelle Lösungen und Einblicke. Dieser maßgeschneiderte Ansatz zeigt das Engagement des Unternehmens, seinen Kunden nicht nur zuzuhören, sondern mit ihnen zusammenzuarbeiten, um Lösungen zu entwickeln, die ihren Erfolg fördern.

„Die Ausführung ist eines unserer wichtigsten Arbeitsprinzipien bei eQ. Die Fähigkeit eines Unternehmens zur Umsetzung unterscheidet die Gewinner wesentlich von der Masse", sagte Dinesh Khaladkar, Präsident und Geschäftsführer von eQ Technologic. „Wir glauben fest daran, dass die Kluft zwischen der Zukunft und der Gegenwart durch die Umsetzung überbrückt wird. Die Zukunft passiert nicht einfach so, sie muss definiert werden, und es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um sie zu erreichen. Es ist an der Zeit, sich vorzustellen, was vor uns liegt, und die Zukunftsvision mit exeQute in die Tat umzusetzen."

exeQute bietet eine einzigartige Plattform für die Teilnehmer, auf der sie sich mit Branchenführern, Kollegen, Analysten und Medien vernetzen und ein kollaboratives Umfeld schaffen können, in dem neue Ideen und Partnerschaften das zukünftige Wachstum von Unternehmen ermöglichen. Der umfassende Ansatz der Konferenz, der sowohl aktuelle Herausforderungen als auch künftige Chancen anspricht, unterstreicht die Rolle von eQ Technologic als Katalysator für positive Veränderungen in der Branche, indem er branchenübergreifende Innovationen fördert und Einblicke in die Art und Weise bietet, wie Unternehmen die branchenunabhängigen Lösungen von eQ nutzen können, um einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen und zu erhalten.

exeQute ist nicht einfach eine weitere Veranstaltung in der vollen Konferenzlandschaft. Das Unternehmen setzt neue Maßstäbe für die Einbindung von Kunden, indem es durch verwertbare Erkenntnisse, innovative Lösungen und ein konsequentes Engagement für nachhaltige Praktiken einen Mehrwert bietet. Für alle, die die Komplexität der digitalen Transformation verantwortungsbewusst bewältigen wollen, ist exeQute eine unverzichtbare Ressource, die die Position von eQ Technologic als führendes Unternehmen der Branche stärkt. Mit Führungskräften und Entscheidungsträgern aus einigen der weltweit führenden Unternehmen wird die Konferenz zukünftige Trends, bahnbrechende Technologien und neue Möglichkeiten aufzeigen. Die Konferenz bietet zahlreiche Keynotes, Erfolgsgeschichten, Produkt-Roadmaps, Demos, Kamingespräche und vieles mehr. Sie stärkt die Position von eQ Technologic als führendes Unternehmen der Branche.

Einzelheiten zur Konferenz:

VEA, A Marriott Resort & Spa, Newport Beach, Kalifornien

7. bis 11. Oktober 2024

Tagesordnung, Referenten, Sponsoring-Möglichkeiten und Informationen zur Anmeldung finden Sie unter exequteconference.com.

Informationen zu eQ Technologic

In den vergangenen zwei Jahrzehnten war eQ maßgeblich an der Beschleunigung der digitalen Transformation in Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Verteidigungsministerium, Automobilindustrie, Energie, Schwermaschinenbau, Elektronik, High-Tech, Elektronik, Konsumgüter (CPG) und anderen beteiligt.

Die Low/No-Code eQube®-DaaS (Data as a Service) Plattform etabliert eine Data Fabric mit einem verbundenen Netzwerk von integrierten Daten, Anwendungen und Geräten, mit der die Kontrolle über die Analytik in die Hände der Endnutzer gelegt wird, was zu Actionable Insight führt. Die 100+ OOTB Plug-and-Play-Stecker von eQ verbinden disparate heterogene Systeme im Handumdrehen und befähigen Organisationen mit allen Daten, jedem Format, jeder API, jeder Geschwindigkeit, mit jedem System, jeder Anwendung und jedem Gerät zu arbeiten, ohne irgendeinen Code zu schreiben. Sie ermöglicht eine sichere, skalierbare und robuste Zusammenarbeit bei gleichzeitiger Einhaltung der Sicherheitsvorschriften. Dadurch kann eQ Lösungen wie Digital Thread, CLM (Closed Loop Manufacturing), Multi-PLM Lösungen, For-purpose Apps, API Factory mit Common Data Model und viele andere anbieten.

Zu den namhaften Kunden von eQ gehören Lockheed Martin, Northrop Grumman, US Navy, Rolls-Royce, Collins Aerospace, Pratt & Whitney, Adient, ULA, Moog, Micron Technologies, Boeing, General Electric, Siemens Energy, Panasonic, EDF und General Dynamics, um nur einige zu nennen.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2460249/exeQute_2024.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2460250/eQ_Technologic_Logo.jpg