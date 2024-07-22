eQ Technologic透過首屆客戶會議exeQute提升行業標準

eQ Technologic對了解客戶需求的努力在exeQute的每個方面都很明顯。各會議探討客戶面臨的特定挑戰，提供個性化解決方案和見解。這種量身定制的方法展示了公司不僅傾聽客戶的意見，而且承諾與客戶合作開發推動成功的解決方案。

「執行是我們在 eQ 的主要運作原則之一。組織的執行能力在實質上將獲勝者分辨開來。」eQ Technologic主席兼行政總裁Dinesh Khaladkar表示。「我們堅信未來與現在之間的差距是透過執行來彌補的。未來不只會發生，而是必須定義，並且必須採取行動來實現。現在是時候想像未來的事情，並透過exeQute採取未來願景了。」

exeQute為與會者提供一個獨特的平台，可以與行業領導者、同業、分析師和媒體建立聯繫，促進一個合作環境，讓新想法和合作夥伴關係協助各公司發展未來。該會議針對當前挑戰和未來機遇的綜合方法，突出eQ Technologic作為產業積極變化的催化劑，透過催化跨行業創新，並提供了解組織如何利用eQ的行業無關解決方案來獲得和維持競爭優勢的洞察力。

exeQute不僅僅僅是擁擠的會議環境中的另一個活動。exeQute正在為客戶參與設立新標準，透過可行的見解、創新解決方案以及對可持續實踐的堅定承諾提供價值。對於那些希望負責任地應對數碼轉型的複雜性的人而言，exeQute是一個不可或缺的資源，能強化eQ Technologic作為行業領導者的地位。會議將與來自世界一些領先組織的高級管理人員和決策者合作，揭開未來趨勢、顛覆性技術和新興機會。這次會議包括主題演講、成功案例、產品路線圖、演示、爐邊聊天等，促進eQ Technologic作為行業領導者的地位。

會議詳情：

美國加州紐波特海灘（Newport Beach）VEA 萬豪度假酒店及水療中心

2024年10月7至11日

議程、演講者、贊助機會和註冊資訊載於exequteconference.com。

關於 eQ Technologic

過去二十年來，eQ一直在加速航太與國防、美國國防部、汽車、能源、重型機械、電子、高科技、電子產品、消費品包裝產品（CPG）等行業的數碼轉型方面發揮作用。

低/無代碼eQube®-DaaS（數據即服務）平台建立一個資料架構，具有整合式資料、應用程式和裝置的連線網絡，讓最終使用者掌握分析的力量，從而實現可行的洞察。eQ的100多個OOTB隨插即用連接器即時連接不同異質系統，使組織能夠處理任何資料數據、任何格式、任何API、任何速度、任何系統應用程式和任何設備，無需編寫任何代碼。它可實現安全、可擴充且強大的資訊協作，同時遵守安全規則。這使eQ能夠提供數碼線程（Digital Thread）、閉迴路製造（CLM）、多元PLM解決方案、專用應用程式、具有通用資料模型的API工廠等解決方案。

eQ的一些主要客戶包括Lockheed Martin、Northrop Grumman、美國海軍（US Navy）、勞斯萊斯（Rolls-Royce）、Collins Aerospace、Pratt & Whitney、Adient、ULA、Moog、美光科技（Micron Technologies）、波音公司（Boeing）、通用電機（General Electric）、西門子能源（Siemens Energy）、松下（Panasonic）、EDF、General Dynamics等等。

SOURCE eQ Technologic, Inc.