eQ Technologic établit de nouvelles normes sectorielles avec exeQute, sa première conférence axée sur les clients

COSTA MESA, Californie, 23 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Dans cette période à l'agenda conférenciel très chargé, eQ Technologic, Inc., le développeur de l'eQube®-DaaS Platform, fait une entrée audacieuse avec sa conférence inaugurale axée sur les clients, exeQuteSM, du 7 au 10 octobre 2024. Contrairement à d'autres conférences axées sur les clients dans le secteur des données en tant que service (DaaS), exeQute se démarquera en mettant l'accent sur des tactiques concrètes adaptées aux besoins uniques de ses clients, reflétant ainsi l'engagement profond de l'entreprise en faveur de l'innovation et de l'orientation client.

Alors que Gartner prévoit que d'ici 2027, 25 % des CIO auront une rémunération liée à leur impact technologique durable, la conférence d'exeQute façonne l'avenir de la transformation numérique en donnant la priorité à la durabilité et à la responsabilité. Cette conférence va au-delà des discussions théoriques pour offrir une expérience pratique et permettre aux grandes marques de partager des solutions concrètes que les participants peuvent immédiatement appliquer. L'accent mis sur un contenu exploitable permet à chaque participant de repartir avec une boîte à outils contenant des stratégies qui lui permettront de stimuler son activité.

L'engagement d'eQ Technologic à comprendre les besoins des clients transparaît dans chaque aspect d'exeQute. Les sessions se pencheront sur les défis spécifiques auxquels sont confrontés les clients, offrant des solutions et des informations personnalisées. Cette approche personnalisée illustre l'engagement de l'entreprise à ne pas se contenter d'écouter ses clients, mais aussi à collaborer avec eux pour développer des solutions qui favorisent leur réussite.

« L'exécution est l'un des principes opérationnels clés d'eQ. La capacité d'exécution d'une entreprise est ce qui fait la différence entre le groupe de tête et le peloton », déclare Dinesh Khaladkar, président et CEO, eQ Technologic. « Nous sommes convaincus que le fossé entre l'avenir et le présent est comblé par l'exécution. L'avenir n'arrive pas tout seul, il doit être défini et des actions doivent être entreprises pour l'atteindre. L'heure est venue de formuler une vision d'avenir et d'agir en fonction avec exeQute ».

exeQute offre aux participants une plateforme unique de mise en réseau avec les leaders de l'industrie, les pairs, les analystes et les médias, favorisant ainsi un environnement de collaboration où de nouvelles idées et de nouveaux partenariats permettront la croissance future des entreprises. L'approche globale de la conférence, qui aborde à la fois les défis actuels et les opportunités futures, souligne le rôle d'eQ Technologic en tant que catalyseur d'un changement positif dans l'industrie, en stimulant l'innovation intersectorielle et en offrant un aperçu de la manière dont les organisations tirent parti des solutions d'eQ, adaptées à l'industrie, pour acquérir et maintenir un avantage concurrentiel.

exeQute n'est pas simplement un événement de plus dans un écosystème conférenciel chargé. Elle établit une nouvelle norme en matière d'engagement des clients, en apportant de la valeur grâce à des informations exploitables, des solutions innovantes et un engagement indéfectible en faveur des pratiques durables. Pour ceux qui cherchent à avancer de manière responsable dans les complexités de la transformation numérique, exeQute est une ressource indispensable, renforçant la position d'eQ Technologic en tant que leader de l'industrie. Avec des cadres et des décideurs de certaines des plus grandes entreprises du monde, la conférence dévoilera les tendances futures, les technologies disruptives et les opportunités émergentes. La conférence, qui comprend des discours liminaires, des success stories, des feuilles de route de produits, des démonstrations, des discussions informelles et bien plus encore, renforce la position d'eQ Technologic en tant que chef de file du secteur.

Informations sur la conférence :

VEA, A Marriott Resort & Spa, Newport Beach, Californie

7-11 octobre 2024

L'agenda, les intervenants, les possibilités de parrainage et les informations relatives à l'inscription sont disponibles sur exequteconference.com.

À propos d'eQ Technologic

Au cours des deux dernières décennies, eQ a joué un rôle déterminant dans l'accélération de la transformation numérique dans des secteurs tels que l'aérospatiale et la défense, le ministère de la défense, l'automobile, l'énergie, la machinerie lourde, l'électronique, la haute technologie, l'électronique, les biens de consommation emballés (CPG), et plus encore.

La plateforme eQube®-DaaS (Data as a Service) low/no code établit une structure de données avec un réseau connecté de données intégrées, d'applications et d'appareils qui met la puissance de l'analyse dans les mains des utilisateurs finaux, conduisant à une vision actionnable. Les plus de 100 connecteurs OOTB plug and play d'eQ connectent des systèmes hétérogènes disparates en un instant, permettant aux entreprises de travailler avec n'importe quelle donnée, format, API, vitesse, système, application et appareil sans écrire de code. Il permet une collaboration sécurisée, évolutive et solide en matière d'information, tout en assurant le respect des règles de sécurité. Cela permet à eQ d'offrir des solutions Digital Thread, CLM (fabrication en circuit fermé), multi-PLM, For-purpose Apps, API Factory avec Common Data Model, et bien d'autres.

Parmi les principaux clients d'eQ figurent Lockheed Martin, Northrop Grumman, l'US Navy, Rolls-Royce, Collins Aerospace, Pratt & Whitney, Adient, ULA, Moog, Micron Technologies, Boeing, General Electric, Siemens Energy, Panasonic, EDF et General Dynamics, pour n'en citer que quelques-uns.

