Equipando a mineração com inovação ecológica: a SANY apresenta a maior microrrede solar-armazenamento-diesel da África

XANGAI, 8 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Em 29 de dezembro, a SANY Silicon Energy alcançou um marco significativo no setor internacional de geração de energia de microrrede "Solar + Armazenamento + Diesel" ao lançar o Projeto de Energia de Microrrede da Mineração Ruida, na Zâmbia. Essa iniciativa é reconhecida como a maior microrrede híbrida de unidade única da África projetada para operações de mineração, destacando o compromisso da SANY em promover a transformação ecológica da energia e o desenvolvimento sustentável em toda a região.

Reconhecido como o maior projeto de microrrede da África projetado para atividades de mineração, o empreendimento abrange um sistema solar fotovoltaico de 13 MWp em conjunto com um sistema de armazenamento de energia de bateria de 39 MWh e um gerador a diesel como fonte de energia de reserva. Esses componentes criam sinergia para formar um sistema de microrrede integrado de última geração, harmonizando perfeitamente as tecnologias de energia solar, armazenamento e diesel. O principal objetivo do projeto é garantir um suprimento de eletricidade estável e confiável para as operações de mineração, alcançando, consequentemente, a autossuficiência energética, diminuindo a dependência de fontes de energia convencionais e reforçando a eficiência e a sustentabilidade energética.

Exibindo a marca registrada "Velocidade SANY" ("SANY Speed"), o projeto progrediu rapidamente desde a assinatura do Contrato de Compra de Energia (PPA) até seu comissionamento em apenas quatro meses. Apesar dos desafios impostos pela topografia intrincada da Zâmbia, pelas condições climáticas severas e pelos obstáculos logísticos decorrentes da infraestrutura subdesenvolvida, nossa equipe demonstrou notável adaptabilidade e eficiência operacional.

A inauguração bem-sucedida desse projeto significa um momento crucial nos esforços de mineração ecologicamente conscientes da SANY em toda a África. Ele estabelece uma base sólida para a trajetória de energia ecológica do continente e reforça nossa dedicação inabalável em promover soluções de energia sustentável em escala global.

Com base na experiência e nos recursos tecnológicos desenvolvidos por meio dessa iniciativa, a SANY se dedica a "Iluminar a África" na "Velocidade SANY". Por meio da implementação ativa de outros projetos energéticos renováveis, a SANY busca liderar as tendências globais de energia renovável e contribuir com a inovação chinesa para a transição energética mundial.

