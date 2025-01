Renforcer l'exploitation minière grâce à l'innovation verte : SANY dévoile le plus grand micro-réseau solaire-stockage-diesel d'Afrique

SHANGHAI, 8 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Le 29 décembre, SANY Silicon Energy a franchi une étape importante dans le secteur international de la production d'électricité par micro-réseau « solaire + stockage + diesel » en lançant le projet Zambia Ruida Mining Microgrid Power. Cette initiative est considérée comme le plus grand micro-réseau hybride monobloc d'Afrique conçu pour les opérations minières, soulignant l'engagement de SANY à promouvoir la transformation énergétique écologique et le développement durable dans toute la région.

Considéré comme le plus grand projet de micro-réseau d'Afrique conçu pour les activités minières, le projet comprend un système solaire photovoltaïque (PV) de 13 MWc associé à un système de stockage d'énergie par batterie de 39 MWh et à un générateur diesel comme source d'énergie de secours. Ces composants agissent en synergie pour former un système de micro-réseau intégré de pointe qui harmonise de manière transparente les technologies solaires, de stockage et diesel. L'objectif principal du projet est de garantir un approvisionnement en électricité stable et fiable pour les opérations minières, afin de parvenir à l'autosuffisance énergétique, de réduire la dépendance à l'égard des sources d'énergie conventionnelles et de renforcer l'efficacité énergétique et la durabilité.

Caractérisé par la « rapidité SANY », le projet a progressé rapidement, de la signature du contrat d'achat d'électricité à sa mise en service, en l'espace de quatre mois seulement. Malgré les défis posés par la topographie complexe de la Zambie, les conditions climatiques rigoureuses et les obstacles logistiques découlant d'une infrastructure sous-développée, notre équipe a fait preuve d'une capacité d'adaptation et d'une efficacité opérationnelle remarquables.

L'inauguration réussie de ce projet marque un tournant dans les efforts de SANY en faveur d'une exploitation minière respectueuse de l'environnement dans toute l'Afrique. Il jette les bases solides de la trajectoire du continent en matière d'énergie verte et renforce notre engagement inébranlable à faire progresser les solutions énergétiques durables à l'échelle mondiale.

S'appuyant sur l'expertise et les capacités technologiques développées dans le cadre de cette initiative, SANY s'engage à « illuminer l'Afrique » à la « vitesse SANY ». En encourageant activement la mise en œuvre de nouveaux projets d'énergie verte, SANY cherche à être à la pointe des tendances mondiales en matière d'énergie renouvelable et à apporter l'innovation chinoise dans le cadre de la transition énergétique à l'échelle mondiale.

