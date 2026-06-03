ERA Congress: Semaglutida ligada a melhor qualidade de vida em diabetes e doença renal, mostra teste DE FLUXO

GLASGOW, Escócia, 4 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Novas descobertas do estudo Landmark FLOW, apresentado no 63º Congresso da ERA, mostram que a semaglutida uma vez por semana melhorou significativamente a qualidade de vida relacionada à saúde em adultos com diabetes tipo 2 (dm2) e doença renal crônica (DRC), o equivalente a cerca de oito dias adicionais em plena saúde por ano.

O estudo demonstrou anteriormente que a semaglutida reduziu o risco de eventos graves de doença renal em 24% e a mortalidade por todas as causas em 20% em comparação com o placebo ao longo de uma duração média de tratamento de 3,4 anos. Esta nova análise fornece evidências complementares centradas no paciente, mostrando que os benefícios da semaglutida podem se estender além dos resultados clínicos tradicionais para como os pacientes se sentem e funcionam na vida cotidiana.

Para as pessoas que vivem com DM2 e DRC, os sintomas, a carga de tratamento e a redução do funcionamento físico podem afetar substancialmente o bem-estar do dia-a-dia, tornando a qualidade de vida um objetivo de tratamento cada vez mais importante.

Entre 3.533 participantes randomizados no estudo FLOW, 1.767 receberam semaglutida e 1.766 receberam placebo. A qualidade de vida relacionada à saúde foi avaliada usando o questionário EQ-5D-5L, uma medida relatada pelo paciente do estado de saúde e bem-estar, abrangendo mobilidade, autocuidado, atividades habituais, dor/desconforto, ansiedade/depressão e percepção geral de saúde.

Após dois anos de tratamento, os escores de utilidade para a saúde – que variam de 0 (morte) a 1 (saúde perfeita) – permaneceram estáveis no grupo semaglutida, mas diminuíram naqueles que receberam placebo. A diferença de tratamento estimada de +0,021 (p=0,0001) correspondeu a aproximadamente oito dias adicionais por ano gastos em plena saúde.

As pontuações de saúde geral auto-avaliadas também melhoraram com semaglutida, mas pioraram com placebo, com uma diferença significativa de tratamento de +2,15 (p<0,0001), novamente piorando com o tempo com placebo, enquanto estável com semaglutida.

Quatro das cinco áreas avaliadas pelo questionário (mobilidade, autocuidado, atividades habituais e dor/desconforto) melhoraram significativamente com semaglutida em comparação com placebo. Nenhuma diferença expressiva foi observada na ansiedade/depressão. Os benefícios foram amplamente consistentes entre os subgrupos de pacientes.

"Ficamos surpresos com a extensão dos benefícios de qualidade de vida observados com a semaglutida, porque eles não eram apenas clinicamente significativos, mas consistentemente experimentados em vários aspectos da vida diária, incluindo o funcionamento físico e o bem-estar geral", disse o professor Johannes Mann, principal autor do estudo.

"Estávamos incertos sobre os resultados da qualidade de vida porque os efeitos colaterais gastrointestinais são comuns com os agonistas do receptor de GLP-1", acrescentou o Prof. Mann. "Nossas descobertas confirmam que os benefícios da semaglutida na doença renal crônica se estendem além dos desfechos clínicos tradicionais para resultados subjetivos que são importantes diretamente para os pacientes."

FONTE ERA Congress