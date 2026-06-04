歐洲腎臟協會大會：FLOW 試驗指出，司美格魯肽可改善糖尿病及腎病患者的生活質素

蘇格蘭格拉斯哥2026年6月4日 /美通社/ -- 全新 在第 63 屆歐洲腎臟協會 (ERA) 大會上發表的 FLOW 里程碑試驗結果顯示，每週用藥一次的司美格魯肽 (Semaglutide) 能顯著提升二型糖尿病 (T2D) 及慢性腎病 (CKD) 成人患者的健康相關生活質素，效果相當於每年多出約八天完全健康的時光。

試驗早前已證明，在中位數 3.4 年的治療期內，與安慰劑比較，司美格魯肽可使主要腎病事件的風險下降 24%，全因死亡率亦下降 20%。 這項新分析帶來以患者為核心的補充證據，顯示司美格魯肽的裨益不僅體現在傳統臨床指標上，更延伸至患者日常生活中的感受及機能表現。

對於同時患有二型糖尿病 (T2D) 及慢性腎病 (CKD) 的患者，症狀、治療負擔以及身體機能減弱，都大大影響其日常安康，因此生活質素逐漸成為更重要的治療目標。

FLOW 試驗共有 3,533 名隨機分配的參加者，其中 1,767 人接受司美格魯肽，1,766 人接受安慰劑。 研究採用 EQ-5D-5L 問卷來評估健康相關生活質素，亦即一種由患者自行填報的健康及福祉評量工具，涵蓋活動能力、自我照顧、日常活動、疼痛/不適、焦慮/抑鬱，以及整體健康觀感。

經過兩年治療，健康效用得分（分數範圍從 0（死亡）到 1（完全健康））在司美格魯肽組維持平穩，而接受安慰劑的則有所下跌。 估算的治療差異為 +0.021 (p=0.0001)，換算後相當於每年大約多八天處於完全健康的狀態。

自我評估的整體健康分數在司美格魯肽組有所提升，在安慰劑組則轉差，治療差異顯著達到 +2.15 (p<0.0001)；安慰劑組的分數隨時間越來越差，而司美格魯肽組則維持平穩。

在問卷評量的五個領域中，其中四個（活動能力、自我照顧、日常活動以及疼痛/不適），司美格魯肽組的表現比安慰劑組有明顯改善。 在焦慮/抑鬱方面，則未見有顯著差別。 在不同患者亞組當中，所見的益處大致相同。

研究的主要作者 Johannes Mann 教授說：「司美格魯肽為生活質素帶來的改善程度超乎我們所想，因為這些好處不單止在臨床上有意義，還在身體機能和整體安康等日常生活的多個方面持續體現出來。」

Mann 教授續稱：「我們原本對生活質素的結果有所保留，皆因在腸胃出現的副作用在 GLP-1 受體激動劑中很常見。 我們的發現確認了司美格魯肽對慢性腎病的效益，不僅限於傳統的臨床指標，還包括對患者切身重要的主觀療效結果。」

SOURCE ERA Congress