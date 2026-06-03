Congrès de l'ERA : L'essai FLOW montre que le sémaglutide est associé à une meilleure qualité de vie dans le diabète et les maladies rénales

GLASGOW, Écosse, 4 juin 2026 /PRNewswire/ -- Les nouveaux résultats de l'étude de référence FLOW, présentés lors du 63rd ERA Congress, montrent que le semaglutide administré une fois par semaine améliore significativement la qualité de vie liée à la santé chez les adultes atteints de diabète de type 2 (DT2) et d'insuffisance rénale chronique (IRC), ce qui équivaut à environ huit jours supplémentaires en pleine santé par an.

L'étude a déjà démontré que le semaglutide réduisait le risque de maladie rénale majeure de 24 % et la mortalité toutes causes confondues de 20 % par rapport au placebo sur une durée médiane de traitement de 3,4 ans. Cette nouvelle analyse apporte des preuves complémentaires centrées sur le patient, montrant que les bénéfices du semaglutide peuvent s'étendre au-delà des résultats cliniques traditionnels, à la façon dont les patients se sentent et fonctionnent dans la vie de tous les jours.

Pour les personnes atteintes à la fois de DT2 et d'IRC, les symptômes, le fardeau du traitement et la réduction du fonctionnement physique peuvent affecter considérablement le bien-être quotidien, faisant de la qualité de vie un objectif de traitement de plus en plus important.

Parmi les 3 533 participants randomisés de l'étude FLOW, 1 767 ont reçu le semaglutide et 1 766 le placebo. La qualité de vie liée à la santé a été évaluée à l'aide du questionnaire EQ-5D-5L, une mesure de l'état de santé et du bien-être déclarée par le patient et portant sur la mobilité, les soins personnels, les activités habituelles, la douleur/l'inconfort, l'anxiété/la dépression et la perception globale de la santé.

Après deux ans de traitement, les scores d'utilité de santé - qui vont de 0 (décès) à 1 (santé parfaite) - sont restés stables dans le groupe semaglutide, mais ont diminué dans le groupe placebo. La différence de traitement estimée à +0,021 (p=0,0001) correspond à environ huit jours supplémentaires par an passés en pleine santé.

Les scores d'auto-évaluation de l'état de santé général se sont également améliorés avec le semaglutide mais se sont dégradés avec le placebo, avec une différence de traitement significative de +2,15 (p<0,0001), se dégradant à nouveau au fil du temps avec le placebo alors qu'ils sont restés stables avec le semaglutide.

Quatre des cinq domaines évalués par le questionnaire (mobilité, soins personnels, activités habituelles et douleur/inconfort) se sont améliorés de manière significative avec le semaglutide par rapport au placebo. Aucune différence significative n'a été observée en ce qui concerne l'anxiété et la dépression. Les bénéfices ont été globalement cohérents entre les sous-groupes de patients.

« Nous avons été surpris par l'ampleur des bénéfices en termes de qualité de vie observés avec le semaglutide, car ils n'étaient pas seulement cliniquement significatifs, mais se manifestaient de manière cohérente dans de multiples aspects de la vie quotidienne, y compris le fonctionnement physique et le bien-être général, » a déclaré le professeur Johannes Mann, auteur principal de l'étude.

« Nous n'étions pas certains des résultats en termes de qualité de vie, car les effets secondaires gastro-intestinaux sont fréquents avec les agonistes des récepteurs du GLP-1, » a ajouté le professeur Mann. « Nos résultats confirment que les bénéfices du semaglutide dans l'insuffisance rénale chronique vont au-delà des critères cliniques traditionnels pour atteindre des résultats subjectifs qui comptent directement pour les patients. »