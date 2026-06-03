Congreso ERA: Semaglutida vinculada a una mejor calidad de vida en la diabetes y la enfermedad renal, muestra EL ENSAYO FLOW

GLASGOW, Escocia, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Los nuevos hallazgos del histórico ensayo FLOW, presentado en el 63.º Congreso de la ERA, muestran que la semaglutida una vez por semana mejoró significativamente la calidad de vida relacionada con la salud en adultos con diabetes tipo 2 (DT2) y enfermedad renal crónica (ERC), lo que equivale a alrededor de ocho días adicionales de salud completa por año.

El ensayo demostró previamente que la semaglutida redujo el riesgo de eventos importantes de enfermedad renal en un 24 % y la mortalidad por todas las causas en un 20 % en comparación con el placebo durante una mediana de duración del tratamiento de 3,4 años. Este nuevo análisis proporciona pruebas complementarias centradas en el paciente, lo que demuestra que los beneficios de la semaglutida pueden extenderse más allá de los resultados clínicos tradicionales a la forma en que los pacientes se sienten y funcionan en la vida cotidiana.

Para las personas que viven con DT2 e ERC, los síntomas, la carga del tratamiento y la reducción del funcionamiento físico pueden afectar sustancialmente el bienestar diario, lo que hace que la calidad de vida sea un objetivo de tratamiento cada vez más importante.

Entre los 3.533 participantes aleatorizados en el ensayo FLOW, 1.767 recibieron semaglutida y 1.766 recibieron placebo. La calidad de vida relacionada con la salud se evaluó mediante el cuestionario EQ-5D-5L, una medida de estado de salud y bienestar informada por el paciente que cubre la movilidad, el autocuidado, las actividades habituales, el dolor/malestar, la ansiedad/depresión y la percepción general de la salud.

Después de dos años de tratamiento, las puntuaciones de utilidad para la salud, que oscilan entre 0 (muerte) y 1 (salud perfecta), se mantuvieron estables en el grupo de semaglutida, pero disminuyeron en los que recibieron placebo. La diferencia de tratamiento estimada de +0,021 (p=0,0001) correspondió a aproximadamente ocho días adicionales por año pasados en plena salud.

Las puntuaciones de salud general autoevaluadas también mejoraron con semaglutida, pero empeoraron con el placebo, con una diferencia de tratamiento significativa de +2.15 (p<0,0001), empeorando nuevamente con el tiempo con el placebo mientras se mantenía estable con semaglutida.

Cuatro de las cinco áreas evaluadas por el cuestionario (movilidad, autocuidado, actividades habituales y dolor/malestar) mejoraron significativamente con semaglutida en comparación con placebo. No se observaron diferencias significativas en la ansiedad/depresión. Los beneficios fueron ampliamente consistentes en todos los subgrupos de pacientes.

"Nos sorprendió el alcance de los beneficios para la calidad de vida observados con la semaglutida, porque no solo eran clínicamente significativos, sino que se experimentaban constantemente en múltiples aspectos de la vida diaria, incluido el funcionamiento físico y el bienestar general", dijo el profesor Johannes Mann, autor principal del estudio.

"No estábamos seguros de los resultados de la calidad de vida porque los efectos secundarios gastrointestinales son comunes con los agonistas del receptor GLP-1", continuó el profesor Mann. "Nuestros hallazgos confirman que los beneficios de la semaglutida en la enfermedad renal crónica se extienden más allá de los criterios de valoración clínicos tradicionales a los resultados subjetivos que importan directamente a los pacientes".

FUENTE ERA Congress