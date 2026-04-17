ESCMID Global: vacinação materna contra o VSR reduz o risco de hospitalização infantil em mais de 80%, revela importante estudo da UKHSA

MUNIQUE, 18 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- O maior estudo do mundo real desse tipo, apresentado hoje na ESCMID Global 2026, mostra que a vacinação materna contra o vírus sincicial respiratório (VSR) reduz o risco de hospitalização em bebês em mais de 80% quando administrada pelo menos duas semanas antes do nascimento.

O VSR é um vírus comum que pode causar doenças respiratórias graves em lactentes e crianças pequenas, incluindo infecções do trato respiratório inferior (ITRIs), como bronquiolite e pneumonia. É uma das principais causas de hospitalização infantil em todo o mundo, com infecção precoce ligada a potenciais efeitos a longo prazo, incluindo sibilância recorrente ou asma, repetidas internações hospitalares e comprometimento da saúde pulmonar.

Na Inglaterra, um programa nacional de vacinação materna contra o VSR foi introduzido em 1º de setembro de 2024, oferecendo a vacina Bivalent Prefusion F a mulheres grávidas a partir de 28 semanas de gestação.

Para avaliar seu impacto nas hospitalizações infantis devido a ITRIs associadas ao VSR, pesquisadores da UK Health Security Agency (UKHSA) realizaram um estudo de coorte retrospectivo usando conjuntos de dados nacionais vinculados, incluindo registros de maternidade do NHS, dados de imunização e dados hospitalares e laboratoriais. A análise incluiu 289.399 bebês nascidos entre 2 de setembro de 2024 e 24 de março de 2025, representando cerca de 90% dos nascimentos na Inglaterra durante esse período.

Em toda a população do estudo, foram registradas 4.594 hospitalizações associadas ao VSR. Embora os bebês nascidos de mães não vacinadas representassem 55% do total da coorte, eles foram responsáveis por 87,2% das hospitalizações.

Em contrapartida, os bebês cujas mães foram vacinadas pelo menos 14 dias antes do nascimento apresentaram um risco significativamente menor de hospitalização, com uma eficácia da vacina estimada em 81,3%, em comparação com o grupo não vacinado.

O principal autor e epidemiologista da UKHSA, Matt Wilson, comentou: "Como o maior estudo até o momento examinando o impacto desta vacina na hospitalização infantil, esses achados fornecem evidências robustas de que a vacinação oferece proteção substancial contra doenças graves em bebês pequenos. Encontramos uma relação clara entre o momento e a proteção, com a eficácia aumentando à medida que o intervalo entre a vacinação e o nascimento se alonga, chegando perto de 85% quando a vacinação ocorre pelo menos quatro semanas antes do parto."

O estudo também investigou desfechos em prematuros. A eficácia da vacina foi estimada em 69,4% em prematuros, quando se permite pelo menos 14 dias entre a vacinação e o nascimento.

"Essas descobertas são particularmente importantes para bebês prematuros, que estão entre os mais vulneráveis à infecção grave pelo VSR", acrescentou Wilson. "Com tempo suficiente entre a vacinação e o nascimento, vimos bons níveis de proteção nesses bebês."

FONTE ESCMID Global