ESCMID Global: La vacunación materna contra el VSR reduce el riesgo de hospitalización infantil en más del 80 %, según un importante estudio de UKHSA

MÚNICH, 18 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El estudio más grande de este tipo realizado en condiciones reales, presentado hoy en ESCMID Global 2026, demuestra que la vacunación materna contra el virus sincitial respiratorio (VSR) reduce el riesgo de hospitalización en lactantes en más del 80 % cuando se administra al menos dos semanas antes del nacimiento.

El VSR es un virus común que puede causar enfermedades respiratorias graves en bebés y niños pequeños, incluidas infecciones del tracto respiratorio inferior (ITRI), como la bronquiolitis y la neumonía. Este virus una de las principales causas de hospitalización infantil en todo el mundo, y la infección temprana está relacionada con posibles efectos a largo plazo, como sibilancias o asma recurrentes, ingresos hospitalarios repetidos y deterioro de la salud pulmonar.

En Inglaterra, el 1 de septiembre de 2024 se introdujo un programa nacional de vacunación materna contra el VSR, que ofrece la vacuna Bivalent Prefusion F a mujeres embarazadas a partir de las 28 semanas de gestación.

Para evaluar su impacto en las hospitalizaciones infantiles debidas a las IRTI asociadas al VSR, investigadores de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) realizaron un estudio de cohorte retrospectivo utilizando conjuntos de datos nacionales vinculados, incluidos los registros de maternidad del NHS, los datos de inmunización y los datos hospitalarios y de laboratorio. El análisis incluyó a 289.399 bebés nacidos entre el 2 de septiembre de 2024 y el 24 de marzo de 2025, lo que representa alrededor del 90 % de los nacimientos en Inglaterra durante este período.

En toda la población del estudio, se registraron 4.594 hospitalizaciones asociadas al VSR. Aunque los bebés nacidos de madres no vacunadas representaron el 55 % del total de la cohorte, representaron el 87,2 % de las hospitalizaciones.

Por el contrario, los bebés cuyas madres fueron vacunadas al menos 14 días antes del nacimiento tenían un riesgo notablemente menor de hospitalización, con una efectividad de la vacuna estimada en el 81,3 %, en comparación con el grupo no vacunado.

El autor principal y epidemiólogo de UKHSA, Matt Wilson, comentó: "Como el estudio más grande hasta la fecha que examina el impacto de esta vacuna en la hospitalización infantil, estos hallazgos proporcionan evidencia sólida de que la vacunación ofrece una protección sustancial contra enfermedades graves en bebés pequeños. Encontramos una clara relación entre el momento y la protección, con una eficacia que aumenta a medida que se alarga el intervalo entre la vacunación y el nacimiento, llegando a cerca del 85 % cuando la vacunación se produce al menos cuatro semanas antes del parto".

El estudio también investigó los resultados en bebés prematuros. La efectividad de la vacuna se estimó en un 69.4 % en bebés prematuros, cuando se dejó al menos 14 días entre la vacunación y el nacimiento.

"Estos hallazgos son particularmente importantes para los bebés prematuros, que se encuentran entre los más vulnerables a la infección grave por el VSR", agregó Wilson. "Con el tiempo suficiente entre la vacunación y el nacimiento, vimos buenos niveles de protección en estos bebés".

FUENTE ESCMID Global