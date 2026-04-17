ESCMID Global : la vaccination maternelle contre le VRS réduit de plus de 80% le risque d'hospitalisation des nourrissons, selon une importante étude de l'UKHSA

MUNICH, 18 avril 2026 /PRNewswire/ -- Présentée aujourd'hui à l'ESCMID Global 2026, la plus grande étude en situation réelle de ce type montre que la vaccination maternelle contre le virus respiratoire syncytial (VRS) réduit de plus de 80% le risque d'hospitalisation chez les jeunes nourrissons lorsqu'elle est administrée au moins deux semaines avant la naissance.

Le VRS est un virus courant qui peut provoquer des maladies respiratoires graves chez les nourrissons et les jeunes enfants, notamment des infections des voies respiratoires inférieures (IVRI) telles que la bronchiolite et la pneumonie. Il s'agit d'une des principales causes d'hospitalisation des nourrissons dans le monde, l'infection précoce étant liée à des effets potentiels à plus long terme, notamment une respiration sifflante ou un asthme récurrents, des hospitalisations à répétition et une détérioration de la santé pulmonaire.

En Angleterre, un programme national de vaccination maternelle contre le VRS a été mis en place le 1er septembre 2024, proposant le vaccin bivalent Prefusion F aux femmes enceintes à partir de 28 semaines de grossesse.

Afin d'évaluer son impact sur les hospitalisations de nourrissons dues à une IVRI associée au VRS, des chercheurs de l'Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) ont mené une étude de cohorte rétrospective en utilisant des ensembles de données nationales, notamment les dossiers de maternité du NHS, les données de vaccination et les données hospitalières et de laboratoire. L'analyse a porté sur 289 399 nourrissons nés entre le 2 septembre 2024 et le 24 mars 2025, soit environ 90% des naissances en Angleterre au cours de cette période.

Dans l'ensemble de la population étudiée, 4 594 hospitalisations associées au VRS ont été enregistrées. Bien que les nourrissons nés de mères non vaccinées aient représenté 55% de la cohorte totale, ils ont constitué 87,2% des hospitalisations.

En revanche, les nourrissons dont les mères avaient été vaccinées au moins 14 jours avant la naissance ont présenté un risque d'hospitalisation nettement plus bas, l'efficacité du vaccin étant estimée à 81,3%, par rapport au groupe non vacciné.

Matt Wilson, auteur principal de l'étude et épidémiologiste à l'UKHSA, a déclaré : « Comme il s'agit de la plus grande étude à ce jour examinant l'impact de ce vaccin sur l'hospitalisation des nourrissons, ces résultats fournissent des preuves probantes que la vaccination offre une protection substantielle contre les maladies graves chez les nourrissons. Nous avons constaté une relation claire entre le moment de la vaccination et la protection, l'efficacité augmentant au fur et à mesure que l'intervalle entre la vaccination et l'accouchement s'allonge, pour atteindre près de 85% lorsque la vaccination a lieu au moins quatre semaines avant l'accouchement ».

L'étude s'est également penchée sur les résultats obtenus chez les prématurés. L'efficacité du vaccin a été estimée à 69,4% chez les prématurés, en tenant compte d'un délai d'au moins 14 jours entre la vaccination et la naissance.

« Ces résultats sont particulièrement importants pour les prématurés, qui sont parmi les plus vulnérables aux infections graves par le VRS », a ajouté Wilson. « Avec un délai suffisant entre la vaccination et la naissance, nous avons constaté de bons niveaux de protection chez ces bébés. »