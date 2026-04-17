歐洲臨床微生物學與感染病學會大會 (ESCMID Global)：英國衛生安全局 (UKHSA) 重大研究發現，孕婦接種呼吸道合胞病毒 (RSV) 疫苗可將嬰兒住院風險降低逾八成

慕尼黑2026年4月18日 /美通社/ -- 今日於歐洲臨床微生物學與感染病學會大會 (ESCMID Global 2026) 發表的一項同類型規模最大的現實世界研究顯示，孕婦在分娩前至少兩星期接種呼吸道合胞病毒 (RSV) 疫苗，可將嬰幼兒住院風險降低逾八成。

RSV 是一種常見病毒，可引致嬰幼兒及兒童出現嚴重呼吸道疾病，包括細支氣管炎及肺炎等下呼吸道感染 (LRTI)。 它是全球各地嬰兒住院的主要原因之一，而早期感染亦可能與長期健康影響相關，包括反覆喘鳴或哮喘、多次入院，以及肺功能受損。

英格蘭於 2024 年 9 月 1 日推出全國孕婦 RSV 疫苗接種計劃，為懷孕滿 28 週的孕婦提供二價融合前 F 蛋白 (Bivalent Prefusion F) 疫苗。

為評估該疫苗對與 RSV 相關的下呼吸道感染所致嬰兒住院的影響，英國衛生安全局的研究人員利用全國連結數據集進行回顧性隊列研究，數據涵蓋英國國民保健署 (NHS) 產科紀錄、疫苗接種資料，以及醫院及實驗室數據。 分析涵蓋 2024 年 9 月 2 日至 2025 年 3 月 24 日期間出生的 289,399 名嬰兒，佔該期間英格蘭出生人口總數的 90%。

在研究樣本中，共錄得 4,594 宗與 RSV 相關的住院個案。 儘管未接種疫苗母親所生的嬰兒僅佔總樣本的 55%，但卻佔所有住院個案的 87.2%。

相比之下，在分娩前至少 14 天接種疫苗的孕婦，其嬰兒的住院風險顯著較低；與未接種組別相比，疫苗有效率估計為 81.3%。

研究首席作者、英國衛生安全局流行病學家 Matt Wilson 評論說：「作為迄今為止規模最大，專門評估此疫苗對嬰兒住院影響的相關研究，研究結果提供了強而有力的證據，顯示疫苗可為嬰幼兒提供顯著保護，有效預防嚴重疾病。 我們發現接種時間與保護效果之間呈現明確關係——接種疫苗與分娩之間的時間間隔越長，其保護效力越高；當接種時間距離分娩至少四星期時，有效性接近 85%。」

該研究亦探討了早產嬰兒的相關結果。 在早產嬰兒中，若疫苗接種與分娩之間相隔至少 14 天，其疫苗有效性估計為 69.4%。

Wilson 補充道：「這些研究結果對早產嬰兒尤為重要，因為他們是最易受到嚴重 RSV 感染影響的高風險群體之一。 當疫苗接種與分娩之間有足夠時間間隔時，這些嬰兒可獲得良好的保護效果。」

SOURCE ESCMID Global