ESOC 2026: O aumento das taxas de AVC destaca o aumento das desigualdades étnicas e socioeconômicas entre as populações, segundo um grande estudo

MAASTRICHT, Holanda, 6 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Um novo estudo apresentado hoje na European Stroke Organisation Conference (ESOC) 2026 mostra que, após décadas de declínio, a incidência de AVC está aumentando novamente, impulsionada por taxas mais altas em algumas populações de minorias étnicas e concentrada entre grupos socioeconomicamente desfavorecidos.

Essas descobertas refletem padrões mais amplos observados em diversas populações urbanas internacionalmente, apontando para o aumento das desigualdades na saúde e destacando a necessidade urgente de melhorar a adoção de programas de risco cardiovascular em todos os grupos socioeconômicos e étnicos.

Esta análise de 30 anos examinou como o risco de ter derrame variou em diferentes grupos étnicos e socioeconômicos em uma população de 333.000 pessoas no sul de Londres, das quais 7.726 tiveram um derrame. Após uma queda de 34% entre 1995–1999 e 2010–2014 (de 198 para 131 casos por 100.000 pessoas), o risco de acidente vascular cerebral aumentou 13% em 2020–2024.

Embora as tendências gerais tenham melhorado inicialmente, o aumento recente não foi distribuído uniformemente. Em 2020–2024, a incidência de AVC foi mais do que duas vezes maior nas populações negras africanas (Razão da Taxa de Incidência [IRR] 2,31; IC 95% 2,03-2,62) e do Caribe Negro (IRR 2,00; IC 95% 1,73-2,31) em comparação com a população branca.

As taxas permaneceram consistentemente mais altas nesses grupos ao longo do período do estudo, com a maior incidência observada entre aqueles que sofreram privação socioeconômica.

Em comparação com os participantes brancos, as populações negras africanas e caribenhas negras eram mais propensas a ter pressão alta (47% e 29% maior prevalência, respectivamente) e diabetes (92% e 123% maior, respectivamente), ambos aumentando o risco de acidente vascular cerebral. Notavelmente, 12% dos pacientes negros africanos não tinham fatores de risco diagnosticados antes do acidente vascular cerebral, em comparação com 6,3% dos pacientes brancos, sugerindo lacunas na detecção precoce.

As desigualdades étnicas foram maiores para hemorragia intracerebral, um subtipo grave e muitas vezes fatal de acidente vascular cerebral, com disparidades entre as populações negras africanas, negras caribenhas e brancas sendo mais pronunciadas do que para outros subtipos de acidente vascular cerebral.

A pesquisadora-chefe, Dra. Camila Pantoja-Ruiz, do King's College London, afirmou que essas desigualdades persistiram mesmo após o ajuste para gravidade clínica, status socioeconômico e outros fatores clínicos. Análises adicionais descobriram que os sobreviventes de AVC negros, particularmente os sobreviventes negros africanos, eram menos propensos a receber cuidados de acompanhamento oportunos, com os sobreviventes negros africanos tendo chances 34% menores de acompanhamento.

Além disso, descobriu-se que as populações negras africanas sofreram AVC cerca de 10 a 12 anos mais cedo do que as populações brancas, em média. Esses achados destacam a necessidade de prevenção mais precoce e intervenções direcionadas.

FONTE ESOC 2026