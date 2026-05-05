ESOC 2026 : L'augmentation des taux d'accidents vasculaires cérébraux met en évidence les inégalités ethniques et socio-économiques croissantes au sein des populations, selon une étude de grande envergure

MAASTRICHT, Pays-Bas, 6 mai 2026 /PRNewswire/ -- Une nouvelle étude présentée aujourd'hui à la European Stroke Organisation Conference (ESOC) 2026 montre qu'après des décennies de déclin, l'incidence des accidents vasculaires cérébraux (AVC) augmente à nouveau, en raison de taux plus élevés dans certaines populations de minorités ethniques et concentrés dans les groupes défavorisés sur le plan socio-économique.

Ces résultats reflètent des tendances plus générales observées dans diverses populations urbaines à l'échelle internationale, soulignant l'aggravation des inégalités en matière de santé et la nécessité urgente d'améliorer la mise en œuvre des programmes de prévention des risques cardiovasculaires dans tous les groupes socio-économiques et ethniques.

Cette analyse sur 30 ans a porté sur la variation du risque d'accident vasculaire cérébral dans différents groupes ethniques et socio-économiques d'une population de 333 000 personnes du sud de Londres, dont 7 726 ont été victimes d'un accident vasculaire cérébral. Après une diminution de 34 % entre 1995-1999 et 2010-2014 (de 198 à 131 cas pour 100 000 personnes), le risque d'AVC a augmenté de 13 % en 2020-2024.

Bien que les tendances générales se soient améliorées dans un premier temps, la hausse récente n'a pas été uniformément répartie. En 2020-2024, l'incidence des AVC était plus de deux fois plus élevée dans les populations d'Afrique noire (Incidence Rate Ratio [IRR] 2,31 ; IC à 95 % 2,03-2,62) et des Caraïbes noires (IRR 2,00 ; IC à 95 % 1,73-2,31) que dans la population blanche.

Les taux sont restés constamment plus élevés dans ces groupes tout au long de la période d'étude, l'incidence la plus élevée étant observée chez les personnes défavorisées sur le plan socio-économique.

Par rapport aux participants blancs, les populations d'Afrique noire et des Caraïbes noires étaient plus susceptibles de souffrir d'hypertension (prévalence supérieure de 47 % et 29 %, respectivement) et de diabète (prévalence supérieure de 92 % et 123 %, respectivement), deux facteurs qui augmentent le risque d'accident vasculaire cérébral. Notamment, 12 % des patients d'Afrique noire n'avaient aucun facteur de risque diagnostiqué avant l'AVC, contre 6,3 % des patients blancs, ce qui suggère des lacunes dans la détection précoce.

Les inégalités ethniques étaient les plus marquées pour l'hémorragie intracérébrale, un sous-type grave et souvent mortel d'AVC, les disparités entre les populations noires africaines, noires des Caraïbes et blanches étant plus prononcées que pour les autres sous-types d'AVC.

Le chercheur principal, le Dr Camila Pantoja-Ruiz du King's College de Londres, a déclaré que ces inégalités persistaient même après ajustement en fonction de la gravité clinique, du statut socio-économique et d'autres facteurs cliniques. Des analyses supplémentaires ont montré que les survivants noirs de l'AVC, en particulier les survivants d'Afrique noire, étaient moins susceptibles de recevoir des soins de suivi en temps opportun, les chances de suivi étant inférieures de 34 % chez les survivants d'Afrique noire.

En outre, il a été constaté que les populations d'Afrique noire étaient victimes d'un accident vasculaire cérébral environ 10 à 12 ans plus tôt que les populations blanches en moyenne. Ces résultats soulignent la nécessité d'une prévention plus précoce et d'interventions ciblées.