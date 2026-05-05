El aumento de accidentes cerebrovasculares pone de manifiesto la desigualdad étnica y socioeconómica

- ESOC 2026:Un importante estudio revela que el aumento de las tasas de accidentes cerebrovasculares pone de manifiesto la creciente desigualdad étnica y socioeconómica entre las poblaciones

MAASTRICHT, Países Bajos, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Un nuevo estudio presentado hoy en la Conferencia de la Organización Europea de Accidentes Cerebrovasculares (ESOC) 2026 muestra que, tras décadas de descenso, la incidencia de accidentes cerebrovasculares está aumentando de nuevo, impulsada por tasas más elevadas en algunas poblaciones de minorías étnicas y concentrada entre grupos socioeconómicamente desfavorecidos.

Estos hallazgos reflejan patrones más amplios observados en diversas poblaciones urbanas a nivel internacional, lo que apunta a una creciente desigualdad en materia de salud y subraya la necesidad urgente de mejorar la adopción de programas de riesgo cardiovascular en todos los grupos socioeconómicos y étnicos.

Este análisis de 30 años examinó cómo variaba el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular en diferentes grupos étnicos y socioeconómicos de una población de 333.000 personas en el sur de Londres, de las cuales 7.726 sufrieron un accidente cerebrovascular. Tras una disminución del 34 % entre 1995-1999 y 2010-2014 (de 198 a 131 casos por cada 100.000 personas), el riesgo de accidente cerebrovascular aumentó un 13 % en 2020-2024.

Aunque las tendencias generales mejoraron inicialmente, el reciente aumento no se distribuyó de manera uniforme. Entre 2020 y 2024, la incidencia de accidentes cerebrovasculares fue más del doble en las poblaciones de ascendencia africana negra (cociente de tasas de incidencia [IRR] 2,31; IC del 95 %: 2,03-2,62) y caribeña negra (IRR 2,00; IC del 95 %: 1,73-2,31) en comparación con la población blanca.

Las tasas se mantuvieron consistentemente más altas en estos grupos durante todo el período de estudio, observándose la mayor incidencia entre aquellos que experimentaban privaciones socioeconómicas.

En comparación con los participantes blancos, las poblaciones negras africanas y negras caribeñas presentaban una mayor probabilidad de tener hipertensión (un 47 y un 29 % más de prevalencia, respectivamente) y diabetes (un 92 y un 123 % más, respectivamente), factores que aumentan el riesgo de accidente cerebrovascular. Cabe destacar que el 12 % de los pacientes negros africanos no presentaban factores de riesgo diagnosticados antes del accidente cerebrovascular, en comparación con el 6,3 % de los pacientes blancos, lo que sugiere deficiencias en la detección temprana.

Las desigualdades étnicas fueron mayores en el caso de la hemorragia intracerebral, un subtipo grave y a menudo mortal de accidente cerebrovascular, siendo las disparidades entre las poblaciones negras africanas, negras caribeñas y blancas más pronunciadas que en otros subtipos de accidente cerebrovascular.

La investigadora principal, la doctora Camila Pantoja-Ruiz del King's College de Londres, afirmó que estas desigualdades persistían incluso después de ajustar por gravedad clínica, estatus socioeconómico y otros factores clínicos. Análisis adicionales revelaron que los supervivientes de accidentes cerebrovasculares de raza negra, en particular los de ascendencia africana, tenían menos probabilidades de recibir atención de seguimiento oportuna, con un 34 % menos de probabilidades de recibirla.

Además, se observó que las poblaciones africanas negras sufrían accidentes cerebrovasculares entre 10 y 12 años antes que las poblaciones blancas, de promedio. Estos hallazgos resaltan la necesidad de una prevención más temprana e intervenciones específicas.