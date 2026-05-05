ESOC 2026: 주요 시험 결과, 뇌졸중 발생률 상승이 인구집단 전반의 민족•사회경제적 불평등 심화를 부각

마스트리흐트, 네덜란드, 2026년 5월 6일 /PRNewswire/ -- 5월 6일 2026 유럽뇌졸중학회(European Stroke Organisation Conference, ESOC 2026)에서 발표된 새로운 시험에 따르면, 수십 년간 감소세를 보였던 뇌졸중 발생률이 다시 상승하고 있으며, 이는 일부 소수 민족 집단의 높은 발병률과 사회경제적으로 취약한 계층에 집중된 증가세에 의해 주도되고 있는 것으로 나타났다.

이 시험 결과는 국제적으로 다양한 도시 인구에서 관찰되는 보다 광범위한 양상을 반영하며, 건강 불평등이 확대되고 있음을 보여주는 동시에 모든 사회경제적 및 인종 집단에서 심혈관 위험 관리 프로그램의 참여율을 개선해야 할 시급한 필요성을 부각한다.

지난 30년간 진행된 이 분석은 런던 남부의 인구 33만 3000명 중 뇌졸중을 경험한 7726명을 대상으로, 다양한 인종 및 사회경제적 집단에서 뇌졸중 발생 위험이 어떻게 달라지는지 조사했다. 1995~1999년과 2010~2014년 사이에 뇌졸중 발생 위험은 34% 감소했으나(10만 명당 198건에서 131건), 2020~2024년에는 13% 증가했다.

초기에는 전반적인 추세가 개선됐지만, 최근 증가세는 균등하게 분포되지 않았다. 2020~2024년 흑인 아프리카계 인구의 뇌졸중 발생률은 백인 인구 대비 2배 이상 높았으며[발생률비(Incidence Rate Ratio, IRR) 2.31, 95% CI 2.03~2.62], 흑인 카리브해계 인구에서도 2배 높게 나타났다(IRR 2.00, 95% CI 1.73~2.31).

이러한 집단에서 발생률은 시험 기간 전반에 걸쳐 지속적으로 더 높았으며, 사회경제적 빈곤을 겪는 사람들 사이에서 가장 높은 발생률이 관찰됐다.

백인 참가자와 비교했을 때, 뇌졸중 위험을 높이는 요인인 고혈압 유병률(각각 47%와 29% 더 높은 유병률)과 당뇨병 유병률(각각 92%와 123% 더 높은 유병률)은 흑인 아프리카계 및 흑인 카리브해계 인구에서 높았다. 특히 뇌졸중 발생 전 진단된 위험 요인이 없었던 흑인 아프리카계 환자는 12%로, 백인 환자의 6.3%와 비교해 높게 나타나 조기 발견의 공백을 시사했다.

인종 간 불평등은 중증이면서 치명적인 경우가 많은 뇌졸중 하위 유형인 뇌내출혈에서 가장 크게 나타났으며, 흑인 아프리카계 및 흑인 카리브해계와 백인 인구 간 격차는 다른 뇌졸중 하위 유형보다 더 두드러졌다.

연구 책임자인 킹스칼리지 런던의 카밀라 판토하-루이즈(Camila Pantoja-Ruiz) 박사는 이러한 불평등이 임상적 중증도, 사회경제적 지위 및 기타 임상 요인을 보정한 이후에도 지속됐다고 밝혔다. 추가 분석에서는 흑인 뇌졸중 생존자, 특히 흑인 아프리카계 생존자가 적시에 후속 치료를 받을 가능성이 더 낮았으며, 흑인 아프리카계 생존자의 후속 치료 가능성은 34% 더 낮은 것으로 나타났다.

또한 흑인 아프리카계 인구는 평균적으로 백인 인구보다 약 10~12년 더 이른 시기에 뇌졸중을 경험하는 것으로 확인됐다. 이러한 시험 결과는 더 이른 예방 조치와 표적화된 중재의 필요성을 강조한다.

SOURCE ESOC 2026