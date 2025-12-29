Espetáculo Equestre Como Nunca Antes: Elite Global de Saltos para Competir no Salto da Copa dos Presidentes dos Emirados Árabes Unidos com Prêmio Recorde de AED 3,24 Milhões

Abu Dhabi Equestrian Club para sediar o evento de salto CSI5 de maior valor dos Emirados Árabes Unidos, reunindo os principais patronos do país e pilotos internacionais de elite.

ABU DHABI, EÁU, 29 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Neste mês de janeiro, Abu Dhabi será o centro do calendário esportivo global, já que o Abu Dhabi Equestrian Club (ADEC) sediará o Salto Internacional da Copa dos Presidentes dos Emirados Árabes Unidos de 7 a 11 de janeiro de 2026, oferecendo cinco dias de competição de elite, entretenimento com curadoria e experiências de estilo de vida elevadas.

Com a maior premiação recorde oferecida para saltos nos Emirados Árabes Unidos, no valor de AED 3,24 milhões, o campeonato receberá os melhores cavaleiros do mundo, cavalos de classe mundial e principais patronos do esporte, competindo por um dos mais prestigiados cinco estrelas (CSI5*) em cinco dias de competição de primeira linha. O evento é realizado sob a supervisão da Fédération Équestre Internationale (FEI) e da Federação Equestre e de Corridas dos Emirados Árabes Unidos.

Sediada no Clube Equestre de Abu Dhabi, uma instituição histórica estabelecida em 1976 e há muito reconhecida como um pilar do esporte equestre nos Emirados Árabes Unidos, a Copa dos Presidentes dos Emirados Árabes Unidos reflete o papel contínuo da ADEC na formação do futuro equestre da região, reforçando a posição de Abu Dhabi como um centro global de salto de elite .

O campeonato contará com três competições internacionais simultâneas:

CSI5* com prêmio em dinheiro total de € 718.000 (aproximadamente AED 2,85 milhões)

CSI2* oferecendo € 74.000 (aproximadamente AED 295.000)

CSIYH1* para cavalos jovens com € 20.000 (aproximadamente AED 80.000)

Este formato multicamadas reforça o compromisso da ADEC em desenvolver o esporte em todos os níveis, expandindo o alcance global do esporte e posicionando Abu Dhabi como um centro internacional de excelência equestre.

Formação Elite Internacional

O campeonato receberá um campo distinto de ciclistas internacionais classificados pela FEI, incluindo:

Daniel Deusser Emanuele Gaudiano Henrik Von Heckerman Janika Sprunger Joe Stockdale Abdel-Qader Saïd

Um local de classe mundial e experiência de espectador

Este evento de 5 estrelas será realizado no destino equestre e de estilo de vida de 54 acres de última geração da ADEC, projetado para oferecer uma experiência excepcional para atletas e espectadores. O local conta com arenas internas e externas padrão FEI, estábulos com ar-condicionado, paddocks de grama exuberante que priorizam o bem-estar dos cavalos, uma clínica veterinária no local e extensas pistas de treinamento e hacking.

Além da competição, os espectadores podem desfrutar de um programa abrangente de hospitalidade, entretenimento e ativações de estilo de vida, incluindo:

Experiências de hospitalidade premium

Pop-ups selecionados de alimentos e bebidas no The Arcades Courtyard, ao lado de restaurantes premium como Homebakery, BKRY, Espresso Lab e muito mais.

Atividades para crianças em família e experiências equestres

Entretenimento ao vivo e cerimônia de encerramento

Além da arena, o Salto da Copa do Presidente dos Emirados Árabes Unidos é projetado como um espetáculo de entretenimento em grande escala. Ao longo de cinco dias extraordinários, os hóspedes podem esperar experiências de hospitalidade selecionadas, entretenimento ao vivo, ativações para famílias, produtos exclusivos e momentos imersivos criados para todas as faixas etárias. Do esporte de elite ao estilo de vida elevado, isso é mais do que uma competição, é uma celebração da excelência, elegância e experiências inesquecíveis.

Ingressos e acesso

A entrada geral é gratuita. Para uma experiência mais elevada, os Passes Diários e Pacotes de Mesa do Horsemen's Lounge estão disponíveis através da lista Platinum: https://adec.platinumlist.net/?utm_source=prmedia&utm_medium=PRL&utm_campaign=PrMedia

