Espectáculo ecuestre como nunca antes: la élite mundial del showjumping competirá en la Copa Presidente de los Emiratos Árabes Unidos con un premio acumulado récord de 3,24 millones de AED

Abu Dhabi Equestrian Club organizará el evento CSI5 showjumping de mayor valor de los Emiratos Árabes Unidos, que reunirá a los principales mecenas del país y a los corredores de élite internacionales.

ABU DHABI, Emiratos Árabes Unidos, 29 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Este enero, Abu Dhabi ocupará un lugar central en el calendario deportivo mundial, ya que el Abu Dhabi Equestrian Club (ADEC) será el anfitrión del Salto Internacional de la Copa del Presidente de los Emiratos Árabes Unidos del 7 al 11 de enero de 2026, con cinco días de competición de élite, entretenimiento comisariado y experiencias de estilo de vida elevadas.

Con la bolsa de premios más alta ofrecida para el salto de exhibición en los Emiratos Árabes Unidos, con un valor de 3,24 millones de AED, el campeonato dará la bienvenida a los jinetes mejor clasificados del mundo, caballos de clase mundial y patrocinadores clave del deporte, compitiendo por una de las cinco estrellas más prestigiosas (CSI5*) durante cinco días de competición de primer nivel. El evento se lleva a cabo bajo la supervisión de la Federación Ecuestre Internacional (FEI) y la Federación Ecuestre y de Carreras de los Emiratos Árabes Unidos.

Organizada en el Abu Dhabi Equestrian Club, una institución histórica establecida en 1976 y reconocida durante mucho tiempo como un pilar del deporte ecuestre en los Emiratos Árabes Unidos, la Copa del Presidente de los Emiratos Árabes Unidos refleja el papel continuo de ADEC en la configuración del futuro ecuestre de la región al tiempo que refuerza la posición de Abu Dhabi como un centro global para el salto de élite .

El campeonato contará con tres competiciones internacionales simultáneas:

CSI5* con un premio total de € 718,000 (aproximadamente AED 2.85 millones)

CSI2* que ofrece € 74,000 (aproximadamente AED 295,000)

CSIYH1* para caballos jóvenes con € 20,000 (aproximadamente AED 80,000)

Este formato de varios niveles refuerza el compromiso de ADEC con el desarrollo del deporte en todos los niveles, ampliando el alcance global del deporte y posicionando a Abu Dhabi como un centro internacional de excelencia ecuestre.

International Elite Line-Up

El campeonato dará la bienvenida a un distinguido grupo de corredores internacionales clasificados por la FEI, que incluyen:

Daniel Deusser Emanuele Gaudiano Henrik Von Heckerman Janika Sprunger Joe Stockdale Abdel-Qader Saïd

Un lugar de clase mundial y una experiencia para espectadores

Este evento de 5 estrellas se llevará a cabo en el moderno destino ecuestre y de estilo de vida de 54 acres de ADEC, diseñado para ofrecer una experiencia excepcional tanto para atletas como para espectadores. El lugar cuenta con estadios interiores y exteriores estándar de FEI, establos con aire acondicionado, exuberantes prados de césped que priorizan el bienestar de los caballos, una clínica veterinaria en el lugar y amplias pistas de entrenamiento y piratería.

Más allá de la competencia, los espectadores pueden disfrutar de un programa integral de hospitalidad, entretenimiento y activaciones de estilo de vida, que incluye:

Experiencias de hospitalidad prémium

Ventanas emergentes de alimentos y bebidas seleccionadas en The Arcades Courtyard, junto con restaurantes premium como Homebakery, BKRY, Espresso Lab y más.

Actividades infantiles y experiencias ecuestres para toda la familia

Entretenimiento en vivo y ceremonia de clausura

Más allá de la arena, el salto de exhibición de la Copa del Presidente de los Emiratos Árabes Unidos está diseñado como un espectáculo de entretenimiento a gran escala. Durante cinco días extraordinarios, los huéspedes pueden esperar experiencias de hospitalidad seleccionadas, entretenimiento en vivo, activaciones para toda la familia, productos exclusivos y momentos de inmersión creados para todos los grupos de edad. Desde el deporte de élite hasta un estilo de vida elevado, esto es más que una competencia, es una celebración de excelencia, elegancia y experiencias inolvidables.

Entradas y acceso

La entrada general es gratuita. Para una experiencia más elevada, los pases de día y los paquetes de mesa de Horsemen's Lounge están disponibles a través de Platinumlist: https://adec.platinumlist.net/?utm_source=prmedia&utm_medium=PRL&utm_campaign=PrMedia

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2852353/Abu_Dhabi%C2 %A0Equestrian_Club.jpg

FUENTE Abu Dhabi Equestrian Club (AEDC)