Un spectacle équestre comme jamais auparavant : L'élite mondiale du saut d'obstacles participera à la UAE President Cup Showjumping avec une cagnotte record de 3,24 millions d'AED

Le club équestre d'Abu Dhabi accueillera l'événement de saut d'obstacles CSI5 le plus important des Émirats arabes unis, , qui réunira les plus grands mécènes du pays et les cavaliers d'élite internationaux.

ABU DHABI, EAU, 29 décembre 2025 /PRNewswire/ -- En janvier prochain, Abu Dhabi occupera le devant de la scène dans le calendrier sportif mondial : l'Abu Dhabi Equestrian Club (ADEC) accueillera la UAE President's Cup International Showjumping du 7 au 11 janvier 2026, offrant cinq jours de compétition d'élite, de divertissements exclusifs et d'expériences de style de vie de haut niveau.

Avec la cagnotte la plus élevée jamais offerte pour le saut d'obstacles aux Émirats arabes unis, d'une valeur de 3,24 millions AED, le championnat accueillera les meilleurs cavaliers du monde, des chevaux de classe mondiale et les principaux mécènes de ce sport, qui se disputeront l'un des plus prestigieux cinq étoiles (CSI5*) au cours de cinq jours de compétition de haut niveau. L'événement est organisé sous la supervision de la Fédération Équestre Internationale (FEI) et de la UAE Equestrian and Racing Federation.

Accueillie à l'Abu Dhabi Equestrian Club, une institution historique créée en 1976 et reconnue depuis longtemps comme un pilier du sport équestre aux Émirats arabes unis, la Coupe du Président des Émirats arabes unis reflète le rôle continu de l'ADEC dans l'élaboration de l'avenir équestre de la région tout en renforçant la position d'Abu Dhabi en tant que centre mondial pour le saut d'obstacles d'élite.

Le championnat comprendra trois compétitions internationales simultanées :

CSI5* avec un prix total de 718 000 € (environ 2,85 millions AED)

CSI2* offrant 74 000 € (environ 295 000 AED)

CSIYH1* pour les jeunes chevaux avec 20 000 € (environ 80 000 AED)

Ce format à plusieurs niveaux renforce l'engagement de l'ADEC à développer le sport à tous les niveaux, à étendre la portée mondiale du sport tout en positionnant Abu Dhabi comme un centre international pour l'excellence équestre.

L'équipe internationale d'élite

Le championnat accueillera un grand nombre de cavaliers internationaux classés par la FEI, parmi lesquels

Daniel Deusser Emanuele Gaudiano Henrik Von Heckerman Janika Sprunger Joe Stockdale Abdel-Qader Saïd

Un site de classe mondiale et une expérience pour les spectateurs

Cet événement 5 étoiles se déroulera sur le site de l'ADEC , une destination équestre et de style de vie ultramoderne de 54 acres, conçue pour offrir une expérience exceptionnelle aux athlètes et aux spectateurs. Le site comprend des arènes intérieures et extérieures aux normes FEI, des écuries climatisées, des paddocks à l'herbe luxuriante privilégiant le bien-être des chevaux, une clinique vétérinaire sur place, ainsi que de vastes pistes d'entraînement et de hacking.

Au-delà de la compétition, les spectateurs pourront profiter d'un programme complet d'activités d'hospitalité, de divertissement et de style de vie :

Des expériences d'accueil haut de gamme

Des pop-ups de nourriture et de boissons sont organisés dans la cour des Arcades, aux côtés de restaurants haut de gamme tels que Homebakery, BKRY, Espresso Lab, et bien d'autres encore.

Activités familiales pour les enfants et expériences équestres

Spectacles en direct et cérémonie de clôture

Au-delà de l'arène, la UAE President's Cup Showjumping est conçue comme un spectacle à part entière. Pendant cinq jours extraordinaires, les invités peuvent s'attendre à des expériences d'accueil exclusives, des spectacles en direct, des activités pour les familles, des marchandises exclusives et des moments immersifs créés pour tous les groupes d'âge. Du sport d'élite au style de vie élevé, c'est plus qu'une compétition, c'est une célébration de l'excellence, de l'élégance et d'expériences inoubliables.

Billets et accès

L'entrée générale est gratuite. Pour une expérience plus intense, des cartes journalières et des forfaits de table pour le Horsemen's Lounge sont disponibles à l'adresse Platinumlist : https://adec.platinumlist.net/?utm_source=prmedia&utm_medium=PRL&utm_campaign=PrMedia

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2852353/Abu_Dhabi%C2%A0Equestrian_Club.jpg